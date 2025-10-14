Language
    Diwali 2025: इन 11 कॉम्पैक्ट SUV पर जबरदस्त ऑफर, ₹1.6 लाख तक की मिल रही छूट, देखें लिस्ट

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 06:00 AM (IST)

    दिवाली के अवसर पर, कार निर्माता कंपनियां कॉम्पैक्ट एसयूवी पर आकर्षक डिस्काउंट दे रही हैं। Kia Syros पर 1.6 लाख तक, Kia Sonet पर 1.03 लाख तक, Nissan Magnite पर 89,000 तक और Maruti Suzuki Fronx पर 88,000 तक की छूट मिल रही है। अन्य मॉडलों पर भी डिस्काउंट उपलब्ध हैं, जो ग्राहकों के लिए एक शानदार अवसर है।

    दिवाली धमाका: कॉम्पैक्ट एसयूवी पर भारी छूट

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। दिवाली का त्योहार आने को बस कुछ दिन बचे हैं। इस दौरान कार निर्माता कंपनियों ने ग्राहकों को खुस खरने के लिए अपनी गाड़ियों पर शानदार डिस्काउंट ऑफर का एलान किया है। यहां पर आपको कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की उन सभी गाड़ियों के डिस्काउंट ऑफर के बारे में बता रहे हैं, जिन पर इस दिवाली पर डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। दिवाली पर Kia, Hyundai, Maruti, Tata, Mahindra जैसी कंपनियां अपनी SUVs पर 1.6 लाख रुपये तक का डिस्काउंट ऑफर दे रही है। आइए विस्तार में जानते हैं कि कौन-सी कार पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है?

    दिवाली पर कॉम्पैक्ट SUVs पर डिस्काउंट ऑफर

    कार मॉडल अधिकतम डिस्काउंट कीमत रेंज (एक्स-शोरूम)
    Kia Syros ₹1.6 लाख तक ₹8.67 लाख – ₹15.94 लाख
    Kia Sonet ₹1.03 लाख तक ₹7.30 लाख – ₹14.09 लाख
    Nissan Magnite ₹89,000 तक ₹5.62 लाख – ₹10.76 लाख
    Maruti Suzuki Fronx ₹88,000 तक ₹6.85 लाख – ₹11.98 लाख
    Renault Triber ₹75,000 तक ₹5.76 लाख - ₹8.12 लाख
    Renault Kiger ₹70,000 तक ₹5.76 लाख – ₹10.34 लाख
    Maruti Suzuki Jimny ₹70,000 तक ₹12.32 लाख – ₹14.45 लाख
    Skoda Kylaq ₹65,000 तक ₹7.55 लाख - ₹12.80 लाख
    Hyundai Venue ₹50,000 तक ₹7.26 लाख – ₹12.46 लाख
    Tata Nexon ₹45,000 तक ₹7.32 लाख – ₹14.05 लाख
    Mahindra XUV 3XO ₹45,000 तक ₹7.28 लाख – ₹14.40 लाख

    1. Kia Syros

    दिवाली पर Kia Syros पर 1.6 लाख रुपये तक की छूट मिल रही है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 8.67 लाख रुपये से 15.94 लाख रुपये तक जाती है। इसे कुल 6 वेरिएंट में ऑफर किया जाता है। इसे 120 hp की पावर जनरेट करने वाले टर्बो पेट्रोल और 116 hp की पावर देने वाले डीजल इंजन के साथ ऑफर की जाती है।

    Kia Syros

    2. Kia Sonet

    इस दिवाली पर Kia Sonet पर कुल 1.03 लाख रुपये तक की छूट मिल रही है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 7.30 लाख रुपये से लेकर 14.09 लाख रुपये तक है। इसे 83hp 1.2L नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 120 hp टर्बो पेट्रोल और 116 hp डीजल इंजन के साथ ऑफर किया जाता है।

    Kia Sonet

    3. Nissan Magnite

    अक्टूबर 2025 में Nissan Magnite पर कुल 89,000 रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 5.62 लाख रुपये से लेकर 10.76 लाख रुपये तक है। इसे 72 hp पेट्रोल और 100 hp टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ ऑफर किया जाता है।

    Nissan Magnite

    4. Maruti Suzuki Fronx

    Maruti Suzuki Fronx पर कुल 88,000 रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 6.85 लाख रुपये से लेकर 11.98 लाख रुपये तक है। इसे Sigma, Delta, Delta Plus, Zeta और Alpha में पेश किया जाता है।

    Maruti Suzuki Fronx

    5. Renault Triber

    Renault Triber पर कुल 75,000 रुपये की छूट दी जा रही है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 5.76 लाख रुपये से लेकर 8.12 लाख रुपये तक जाती है। इसे 72 hp पेट्रोल इंजन के साथ ऑफर किया जाता है।

    Renault Triber

    6. Renault Kiger

    Renault Kiger पर कुल 70,000 रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस कॉम्पैक्ट SUV की एक्स-शोरूम कीमत 5.76 लाख रुपये से लेकर 10.34 लाख रुपये तक जाती है। इसे 72 hp पेट्रोल और 100 hp टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ ऑफर किया जाता है।

    Renault Kiger

    7. Maruti Suzuki Jimny

    कॉम्पैक्ट SUV Maruti Suzuki Jimny पर 70,000 रुपये तक का डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 12.32 लाख रुपये से लेकर 14.45 लाख रुपये तक जाती है। इसे 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 105 hp की पावर जनरेट करता है।

    Maruti Suzuki Jimny

    8. Skoda Kylaq

    इस दिवाली पर Skoda Kyla पर 65,000 रुपये तक का डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 7.55 लाख रुपये से लेकर 12.80 लाख रुपये तक जाता है। इसमें 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो 114 hp की कीमत और 178 Nm का टॉर्क जनरेट करता है।

    9. Hyundai Venue

    Hyundai Venue पर कुल 50,000 रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 7.26 लाख रुपये से लेकर 12.46 लाख रुपये तक जाती है। इसमें पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और डीजल तीनों इंजन ऑप्शन मिलते हैं। इसका N Line वर्जन 120 hp टर्बो इंजन के साथ आता है।

    Hyundai Venue

    10. Tata Nexon

    इस दिवाली पर Tata Nexon पर कुल 45,000 रुपये तक की छूट दी जा रही है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 7.32 लाख रुपये से लेकर 14.05 लाख रुपये तक जाती है।

    Tata Nexon

    11. Mahindra XUV 3XO

    महिंद्रा की Mahindra XUV 3XO पर 45,000 रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 7.28 लाख रुपये से लेकर 14.40 लाख रुपये तक जाती है। इसमें 117 hp डीजल, 111 hp टर्बो पेट्रोल और 131 hp TGDi टर्बो पेट्रोल इंजन के ऑप्शन मिलते हैं।

    Mahindra XUV 3XO

    डिस्क्लेमर: सभी डिस्काउंट शहर और स्टॉक उपलब्धता के हिसाब से बदल सकते हैं। सटीक जानकारी के लिए अपने नजदीकी डीलर से संपर्क करें।