CNG car List: भारतीय बाजार में मौजूद है ये दमदार सीएनजी कारें, यहां देखें लिस्ट

आपका बजट 7 लाख रुपये का है तो आज हम आपके लिए सीएनजी कार की लिस्ट लेकर आए हैं। मारुति भारतीय बाजार में सबसे अधिक कारों की सेल करने वाली कंपनी में से एक है। मारुति सुजुकी वैगन-आर सीएनजी देश में सबसे अधिक बिकने वाली सीएनजी मॉडल में से एक है। एस-प्रेसो और ऑल्टो K10 की तरह यह भी 1.0L सामान्य पेट्रोल-सीएनजी पावरट्रेन के साथ आती है।

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। भारतीय बाजार में सीएनजी कार की डिमांड दिन पर दिन काफी तेजी से बढ़ते जा रही है। अगर आप अपने लिए एक नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और आपका बजट 7 लाख रुपये का है तो आज हम आपके लिए सीएनजी कार की लिस्ट लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं इनमें क्या कुछ खास है। Maruti suzuki alto 800 मारुति भारतीय बाजार में सबसे अधिक कारों की सेल करने वाली कंपनी में से एक है। यह सबसे किफायती सीएनजी मॉडल में से एक है इसे आप खरीद सकते हैं। मारुति ऑल्टो 800 को सिंगल सीएनजी वेरिएंट में पेश किया गया है। इस कार की कीमत 5.13 लाख रुपये है। इसमें 0.8L सामान्य पेट्रोल इंजन मिलता है जो 41PS की पावर और 60Nm का टॉर्क जनरेट कर सकते हैं। Maruti Suzuki s Presso CNG इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर एस-प्रेसो है। इसे 2 वेरिएंट में पेश किया गया है। इसकी कीमत 5.90 लाख और VXi 6.10रुपये है। इसमें सीएनजी 1.0 लीटर सामान्य पेट्रोल-सीएनजी इंजन के साथ आता है जो 57PS की पावर और 82Nm का टॉर्क जनरेट करता है। Maruti Suzuki Alto k10 CNG भारतीय बाजार में ऑल्टो लोगों के दिलो पर आज से ही नहीं कई साल से राज करते आ रही है। इसकी कीमत 5.95 लाख (एक्स-शोरूम) है। सीएनजी में ये आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। ऑल्टो K10 CNG अपने पावरट्रेन को S-Presso CNG के साथ साझा करता है और समान पावर और टॉर्क जनरेट करती है। Maruti Suzuki Wagon r CNG मारुति सुजुकी वैगन-आर सीएनजी देश में सबसे अधिक बिकने वाली सीएनजी मॉडल में से एक है। एस-प्रेसो और ऑल्टो K10 की तरह, यह भी 1.0L सामान्य पेट्रोल-सीएनजी पावरट्रेन के साथ आता है, जो 57PS की पावर और 82Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे कंपनी ने दो वेरिएंट में पेश किया है। इसकी कीमत 6.43 लाख और VXi 6.88 लाख रुपये है।

Edited By: Ayushi Chaturvedi