आपकी कार का ये छोटा सा डिवाइस टाल सकता है बड़े-बड़े हादसे, फायदे सुन तुरंत इस्तेमाल में लाने का करेगा मन

Car Dashcam कई बार ऐसा होता है कि आपकी गलती नहीं होती फिर भी सड़क हादसे के दौरान आपका नाम लग जाता है। लेकिन आपके कार के अंदर जब ये कैम लगा हो तो आप आराम से अपनी बेगुनाही को साबित कर सकते हैं।चलिए आपको इसके बारे में अधिक जानकारी देते हैं। आपको बता दें यह एक्सेसरीज कार डैश कैम है।

car dashboard camera uses and benefits see all details here

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। कार चलाते समय आपको कई बातों का ख्याल रखना चाहिए, वरना बाद में आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कार एक्सीडेंट में आपकी गलती नहीं होती फिर भी बेगुनाही साबित करने के लिए आपके पास कोई सबूत भी नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं आप एक ऐसे फीचर का इस्तेमाल करके आराम से परेशानी से बच सकते हैं। चलिए आपको इसके बारे में अधिक जानकारी देते हैं। आपको बता दें, यह एक्सेसरीज कार डैश कैम है। आपको बाजार में ये डिवाइस आराम से 5 से 10 हजार मिल जाएगा। सड़क हादसों में सबूत कई बार ऐसा होता है कि आपकी गलती नहीं होती फिर भी सड़क हादसे के दौरान आपका नाम लग जाता है। लेकिन आपके कार के अंदर जब ये कैम लगा हो तो आप आराम से अपनी बेगुनाही को साबित कर सकते हैं। आपको बता दें, कई एडवांस डैशकैम में एक्सीडेंट के समय कार की स्पीड और डिस्टेंस का पात भी चल जाता है। फॉल्स क्लेम से बचाव आजकल बिना गलती के भी लोग फ्रॉड डैमेज के मामले में आपको फसा देते हैं। कुछ हादसे ऐसे होते हैं कि करें कोई और भरे कोई । जिसके बाद लोग गलत तरह से आपसे क्लेम या इंश्योरेंस क्लेम की मांग करते हैं। इस समय पर आपकी कार में लगा डैशकैम की वीडियो रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पर काम आ जाएगा। कार की सेफ्टी कार की सेफ्टी के लिए भी ये फीचर काफी दमदार है। ये डैशकैम पार्किंग में होने वाली चोरी की घटनाओं को भी रिकॉर्ड कर सकता है। अगर आप पार्किंग के समय में भी डैशकैम को ऑन रखते हैं तो उसमें ये घटनाएं रिकॉर्ड होती है। इसके कारण अपराधी को पुलिस आराम से पकड़ सकती है। रोड़ ट्रिप की रिकॉर्डिंग अगर आप घूमने के शौकीन है और अपनी कार से बाहर घुमने जाते हैं तो ये कार का फीचर आपके काम का है। आपको रोड ट्रिप की रिकॉर्डिंग के लिए अलग से कैमरा खरीदने की जरूरत नहीं है। कार के फ्रंट में लगे होने के वजह से आप कम्पलीट रोड ट्रिप को रिकॉर्ड कर सकते हैं।

Edited By: Ayushi Chaturvedi