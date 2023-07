सोचिए कार चल रही है तेज स्पीड पर और गलती से लग जाए रिवर्स गियर, तब क्या होगा ...यहां पढ़ें जवाब

अगर आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली कार ड्राइव कर रहे हैं। ड्राइव के दौरान आप कार रिवर्स गियर डालते हैं तो ऐसे कुछ नहीं होगा जैसा मैनुअल में हो सकती है।आपको बता दें इस गलती पर कार में अलर्ट आ जाएगी। एक बीप सी सुनाई देने लगेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कुल मिलाकर इतने सारे अलर्ट मिलेंगे कि आपकी कार गलती से भी रिवर्स गियर में नहीं डाल पाएंगे।

Imagine the car is running at a high speed and reverse gear is applied by mistake

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। कार चलाते समय आपको कई बातों का ख्याल रखते हैं। लेकिन जब भी लोग खाली सड़क देखते हैं तो कार की स्पीड को तेज कर देते हैं आपने कभी सोचा है आप कार 100KM या उससे ज्यादा की स्पीड से चला रहे हैं और गलती से रिवर्स गियर लग जाए, तब आपने सोचा है क्या होगा ? चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं। आपको बता दें, गलती से रिवर्स गियर लग जाए तो अलग-अलग ट्रांसमिशन वाली कारों के लिए अलग-अलग है। मैनुअल ट्रांसमिशन वाली कार में क्या होगा? आज के समय में मैनुअल ट्रांसमिशन का सिस्टम भी बदल चुका है। अगर आप ऐसी किसी कार को ड्राइव कर रहे हैं जिसमें मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है। इसमें आसानी से रिवर्स गियर नहीं डाल पाएंगे। मैनुअल ट्रांसमिशन वाली कार में फिजिकल लॉक होते हैं। ऐसे में जब ड्राइविंग के दौरान गियर को रिवर्स में शिफ्ट करने का प्रयास करते हैं, तो ये तो असंभव होता है। इसके कारण लीवर टाइट हो जाएगा। इसके बाद भी आप इसमें ताकत का इस्तेमाल करते हैं तब गियरबॉक्स के आने से आवाज आने लगेगी। अगर गलती से ये शिफ्ट हो भी जाता है तब कार झटके के साथ रुक सकती है। इसके साथ ही, गियरबॉक्स से बड़ी तेज आवाज आएगी। इसके कुछ कम्पोनेंट घिस और टूट जाएंगे। इतना ही नहीं, गाड़ी पटल भी सकती है। ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन कार में क्या होगा? अगर आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली कार ड्राइव कर रहे हैं। ड्राइव के दौरान आप कार रिवर्स गियर डालते हैं तो ऐसे कुछ नहीं होगा जैसा मैनुअल में हो सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये हैं कि ऑटोमेटिक कारों के ट्रांसमिशन गियरबॉक्स को इस प्रकार से बनाया जाता है कि ये लीवर द्वारा दिए गए कमांड पर पूरी सटीक तरह से रिस्पांस देती है। इन कार में रिवर्स इनहिबिट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कार को कमांड फॉलो करने को कहता है। आपको बता दें, इस गलती पर कार में अलर्ट आ जाएगा। एक बीप सी सुनाई देने लगेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुल मिलाकर इतने सारे अलर्ट मिलेंगे कि आपकी कार गलती से भी रिवर्स गियर में नहीं डाल पाएंगे।

Edited By: Ayushi Chaturvedi