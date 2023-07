कार की ओवरहीटिंग बन न जाए बीच सड़क एक बड़ी मुसीबत, इन तरीकों से कर सकते हैं गाड़ी की सही देखभाल

अगर आपकी कार ढकी नहीं है या फिर पार्किंग नहीं है तो आप अपनी कार में विंडो शेड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बता दें यूवी हीट शील्ड केबिन को अधिक गर्म होने से बचाता है।। हमेशा अपनी कार को छाया में पार्क करना चाहिए। अपनी कार को आप गैरेज में भी पार्क कर सकते हैं ये सबसे अच्छा है।

how to prevent your car from overheating see all details here

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। गर्मी के मौसम में कार का अधिक ख्याल रखना चाहिए वरना बीच रास्ते में आपको कई परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जिस हिसाब से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है उस हिसाब से आपको अपनी कार को ठंडा भी रखना चहिए। बहुत अधिक गर्म चलने वाला इंजन वाहन को अधिक नुकसान पहुंचा सकता है और आपके साथ बैठे हुए लोगों के लिए खतरा हो सकता है। अपनी कार को छाया में पार्क करें ये सबसे अहम काम में से एक है। हमेशा अपनी कार को छाया में पार्क करना चाहिए। अपनी कार को आप गैरेज में भी पार्क कर सकते हैं, ये सबसे अच्छा है। अगर आपके वहा गैराज नहीं है , तो आप अपनी कार को ऐसे स्थान पर पार्क करने की कोशिश करें जहां किसी भी प्रकार की छाया हो। यह न केवल कार के बाहरी हिस्से को ठंडा रखता है बल्कि केबिन के अंदर की गर्मी को भी कम करता है। कार की खिड़की के शेड का इस्तेमाल करें अगर आपकी कार ढकी नहीं है या फिर पार्किंग नहीं है तो आप अपनी कार में विंडो शेड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बता दें, यूवी हीट शील्ड केबिन को अधिक गर्म होने से बचाता है। कार की खिड़कियों को खुला रखें कार को हमेशा बंद रखने के केबिन गर्म हो जाता है और कांच एक बंद जगह में गर्मी कंडक्टर का काम करता है। इसलिए कार की खिड़कियों को खोल देना चाहिए ताकि केबिन में थोड़ा ठंडक रहे। अगर आप अपने कार के केबिन को अधिक गर्म होने से बचाना चाहते हैं तो इसे जरूर अपनाए। कार की बैटरी बदलें अगर आपकी कार तीन साल से अधिक पुरानी है, तो अपनी कार के बैटरी को जरुर बदले ताकि आपको बाद में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। कार की बैटरी अगर अधिक पुरानी है तो ऐसे में आपकी कार अधिक गर्म हो सकती है।

Edited By: Ayushi Chaturvedi