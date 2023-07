बारिश के मौसम में कार स्टार्ट करने पर इंजन से आती है किर -किर आवाज, इस परेशानी का ये हो सकता है समाधान

कॉमन खराबी कार स्टार्ट करने पर इंजन से किर -किर आवाज आना । इस आवाज के आने से अधिकतर लोग घबरा जाते हैं और अपनी कार को बंद कर देते हैं। जिसके कारण उनको बाद में कई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस मौसम में कई ऐसी खराबियां कार में आ जाती है जिसके बाद हमें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

On starting the car in the rainy season, the sound comes from the engine

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। देशभर में बारिश का दौर जारी है। जिसके कारण लोगों को कई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कारण कई जगह जलभराव और तूफान जैसी परिस्थिति बन गई है। अगर आप अपनी कार से रोजाना आते -जाते हैं तो इस समय पर आपको अपनी कार का खास ख्याल रखना चहिए। आपको बता दें, इन दिनो कार में काफी खराबी देखने को मिलती है। इसी में से एक कॉमन खराबी कार स्टार्ट करने पर इंजन से किर -किर आवाज आना । इस आवाज के आने से अधिकतर लोग घबरा जाते हैं और अपनी कार को बंद कर देते हैं। जिसके कारण उनको बाद में कई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस मौसम में कई ऐसी खराबियां कार में आ जाती है जिसके बाद हमें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चलिए आपको इससे जुड़ी खास टिप्स बताते हैं जिसे जानकर आप अपनी इस परेशानी को खत्म कर सकते हैं। आवाज आने की वजह दरअसल ये आवाज इंजन से नहीं बल्कि बेल्ट से आती है। इंजन, वाटर पंप, फैन, अल्टरनेटर और एसी को ऑपरेट करने वाली रबर की बेल्ट से ये आवाज आने लगती है। आपको बता दें, पानी के लगने के चलते बेल्ट का रबर हार्ड हो जाता है। जिसके साथ ही बियरिंग पर भी पानी लगने के बाद लुब्रिकेशन खत्म हो जाता है। इसके कारण आप जब कार को स्टार्ट करते हैं तो आवाज आने लगती है और ये समय के साथ तेजी से बढ़ने भी लगती है। कैसे कर सकते हैं ठीक इसको ठीक करने का आपको सबसे सरल उपाय बताएं। आप बेल्ट बीयरिंग में थोड़ा ऑयल डाल दें, अगर आपके पास कार के ग्रेट का ऑयल नहीं है तो इसके लिए आप मोबिल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप एक कुप्पी में इस ऑयल को भर कर बेल्ट से जुड़े हर बीयरिंग पर केवल दो बूंद डाल दें। इसके बाद कार को स्टार्ट करें और आवाज के बंद होने तक इसे स्टार्ट ही रहने दें। इसके बाद कार को ऑफ कर दोबारा स्टार्ट करें, ये आवाज फिर बंद हो जाएगा। अगर आवाज बार- बार आ रही है तो आप अपनी कार को तुरंत मैकेनिक के पास लेकर जाएं।

