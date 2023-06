इन टिप्स को अपनाकर अपनी कार को रखें कूल, लंबे समय तक मैकेनिक के पास जाने की नहीं होगी जरूरत

जब आप लगातार कार को चला रहे होते हैं तो कार हीट होने लगती है। ऐसे में आप इंजन को बंद करें और सड़क के किनारे आराम से जगह देख कर खड़ी कर दें।अगर इंजन अधिक गर्म हो रहा हैतो इंजन का कूलेंट भी काफी गर्म हो जाएगा। ऐसे में आप जब ढक्कन हटाते हैं तो यह दबाव में आ जाता है और आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है।

how to save your car from engine heating see all details here

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। कार दो कंडीशन में ही अधिक गर्म होती है। पहली, जब बाहर का तापमान अधिक गर्म हो दूसरा जब लगातार कार को बिना रुके ड्राइव किया जा रहा है। इसके कारण कार में बैठे यात्री को भी परेशानी होती है। इसलिए आज हम आपको कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं जिसे अपनाकर आप कार को हीट होने से बचा सकते हैं। इंजन को आराम करने दें जब आप लगातार कार को चला रहे होते हैं तो कार हीट होने लगती है। ऐसे में आप इंजन को बंद करें और सड़क के किनारे आराम से जगह देख कर खड़ी कर दें। अगर आपके कार का इंजन अधिक गर्म हो रहा है तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसके कारण कार ब्लास्ट होने का भी खतरा बढ़ सकता है। इंजन गर्म हो, तो रेडिएटर कैप को कभी न हटाएं कूलेंट के तापमान को गेज द्वारा मापा जाता है। अगर इंजन अधिक गर्म हो रहा है,तो इंजन का कूलेंट भी काफी गर्म हो जाएगा। ऐसे में आप जब ढक्कन हटाते हैं , तो यह दबाव में आ जाता है और आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए इंजन को ठंडा होने के बाद ही ढक्कन खोलें और फिर चेक करें कि कार कितनी गर्म है। कूलेंट का रिसाव अगर कार के नीचे कोई कूलेंट का रिसाव होता है, चाहे वो रेडिएटर या फिर इंजन से हो रहा हो तो आप इसे ध्यान में रखते हुए तुरंत मैकेनिक के पास ले जाए। क्योंकि ये आपके इंजन में होने जा रही किसी बड़ी खराबी की ओर इशारा कर रहा है। कार से अधिक आवाज आने पर करें चेक कार चलाते समय अगर आपको कार से अधिक आवाज आ रही है तो मतलब इंजन पर दबाव आ रहा है। जैसे कार के ब्रेक सिस्टम का सही से काम नहीं करने पर तेज आवाज आना । ऐसे में आप एक बार उसे ठीक करा लें। इससे आपकी कार जल्दी हीट नहीं होगी।

Edited By: Ayushi Chaturvedi