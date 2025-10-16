दिवाली पर हैचबैक कारों मिल रहा सबसे भारी छूट, लिस्ट में देखें किस पर कितना डिस्काउंट?

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। दिवाली 2025 के मौके पर कार निर्माता कंपनी अपनी गाड़ियों पर भारी डिस्काउंट और बेनिफिट दे रहे हैं। इनमें हैचबैक सेगमेंट की गाड़ियां भी शामिल है। इन कारों पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। Maruti, Hyundai, Tata, और Renault अपने ग्राहकों को बेहतरीन ऑफर्स दे रही है। अगर आप इस दिवाली पर कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है। आइए विस्तार में जानते हैं कि किस हैचबैक कार पर कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है?

दिवाली पर हैचबैक कारों पर डिस्काउंट ऑफर कार मॉडल डिस्काउंट कीमत (एक्स-शोरूम) Maruti Baleno ₹1.05 लाख तक ₹5.99 लाख - ₹9.10 लाख Renault Kwid ₹80,000 तक ₹4.30 लाख - ₹5.90 लाख Maruti Ignis ₹75,000 तक ₹5.35 लाख - ₹7.55 लाख Tata Altroz ₹65,000 तक ₹6.30 लाख - ₹10.51 लाख Hyundai Grand i10 Nios ₹55,000 तक ₹5.47 लाख - ₹7.92 लाख Hyundai i20 ₹55,000 तक ₹6.87 लाख - ₹10.43 लाख Tata Tiago ₹25,000 तक ₹4.57 लाख - ₹7.82 लाख 1. Maruti Baleno भारत की सबसे पॉपुलर प्रीमियम हैचबैक Maruti Baleno पर 1.05 लाख रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसे 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन और CNG वेरिएंट में ऑफर की जाती है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 5.99 लाख रुपये से लेकर 9.10 लाख रुपये तक जाती है।

2. Renault Kwid इस दिवाली पर Renault Kwid पर 80,000 रुपये तक की छूट दी जा रही है। इसे 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 5-स्पीड मैन्युअल और AMT ट्रांसमिशन ऑप्शन में ऑफर किया जाता है। Renault Kwid की एक्स-शोरूम कीमत 4.30 लाख रुपये से लेकर 5.90 लाख रुपये के बीच है।

4. Maruti Ignis मारुति की किफायती हैचबैक Maruti Ignis पर 75,000 रुपये तक का डिस्काइउंट दिया जा रहा है। इसे 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन और 5-स्पीड AMT और मैन्युअल ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ ऑफर किया जाता है। Maruti Ignis की एक्स-शोरूम कीमत 5.35 लाख रुपये से लेकर 7.55 लाख रुपये तक जाती है।

5. Tata Altroz भारत की एकमात्र डीजल हैचबैक Tata Altroz पर 65,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इसे 1.5-लीटर डीजल और 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ ऑफर किया जाता है। Tata Altroz की एक्स-शोरूम कीमत 6.30 लाख रुपये से लेकर 10.51 लाख रुपये के बीच है।

6. Hyundai Grand i10 Nios Hyundai की Grand i10 Nios हैचबैक पर 55,000 रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसे 1.2-लीटर पेट्रोल और CNG इंजन ऑप्शन के साथ ऑफर किया जाता है। Hyundai Grand i10 Nios की एक्स-शोरूम कीमत 5.47 लाख रुपये से लेकर 7.92 लाख रुपये तक जाती है।

7. Hyundai i20 हुंडई की प्रीमियम हैचबैक Hyundai i20 पर 55,000 रुपये तक की छूट दी जा रही है। इसे 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के अलावा 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ ऑफर किया जाता है। Hyundai i20 की एक्स-शोरूम कीमत 6.87 लाख रुपये से लेकर 10.43 लाख रुपये तक जाती है।

8. Tata Tiago टाटा मोटर्स की Tata Tiago पर 25,000 रुपये तक की छूट दी जा रही है। इसे 1.2-लीटर पेट्रोल और CNG इंजन ऑप्शन के साथ ऑफर किया जाता है। Tata Tiago की एक्स-शोरूम कीमत 4.57 लाख रुपये से लेकर 7.82 लाख रुपये तक है।