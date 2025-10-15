Language
    दिवाली पर इन 7-सीटर गाड़ियों पर मिल रहा शानदार डिस्काउंट, देखें कौन सी कार पर मिल रही है कितनी छूट

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 08:26 PM (IST)

    Best Diwali offers on MPVs: दिवाली 2025 के अवसर पर, भारत में 7-सीटर MPVs खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों के लिए शानदार ऑफर्स उपलब्ध हैं। इन गाड़ियों पर 1.42 लाख रुपये तक की छूट मिल रही है। किआ कैरेंस क्लैविस पर 1.42 लाख, मारुति इनविक्टो पर 1.40 लाख रुपये तक की छूट मिल रही है।

    दिवाली 2025 पर 7-सीटर MPVs पर शानदार छूट

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। दिवाली 2025 के इस खास मौके पर भारत में कार खरीदारों को शानदार ऑफर्स मिल रहे हैं, खासकर उन लोगों को जो MPVs यानी 7-सीटर गाड़ी खरीदने का प्लान बना रहे हैं। इन गाड़ियों पर 1.42 लाख रुपये तक की छूट दी जा रही है। आइए विस्तार में जानते हैं कि कौन-सी 7-सीटर कार में पर कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है?

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिवाली पर MPVs शानदार डिस्काउंट ऑफर

    कार मॉडल डिस्काउंट एक्स-शोरूम कीमत
    Kia Carens Clavis ₹1.42 लाख तक ₹11.08 लाख - ₹20.71 लाख
    Maruti Invicto ₹1.40 लाख तक ₹24.97 लाख - ₹28.70 लाख
    Kia Carens (Pre-facelift) ₹83,200 तक ₹10.99 लाख - ₹12.77 लाख
    Maruti XL6 ₹35,000 तक ₹11.52 लाख - ₹14.48 लाख

    1. Kia Carens Clavis

    प्रीमियम MPVs Kia Carens Clavis पर दिवाली में 1.42 लाख रुपये तक की छूट दी जा रही है। इसे 6 या 7 सीटों के ऑप्शन के साथ ऑफर किया जाता है। यह 115hp का 1.5-लीटर पेट्रोल, 160hp का 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल और 116hp का 1.5-लीटर डीजल इंजन ऑप्शन के साथ आती है। Kia Carens Clavis की एक्स-शोरूम कीमत 11.08 लाख रुपये से लेकर 20.71 लाख रुपये तक जाती है।

    2. Maruti Invicto

    मारुति की सबसे प्रीमियम MPV Maruti Invicto पर 1.40 लाख रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसे दो वेरिएंट Zeta Plus और Alpha Plus में ऑफर किया जाता है। इसमें 2-लीटर पेट्रोल-हाइब्रिड इंजन है, जो 189hp की पावर और 206Nm का टॉर्क जनरेट करता है। Maruti Invicto की एक्स-शोरूम कीमत 24.97 लाख रुपये से लेकर 28.70 लाख रुपये तक जाती है।

    3. Kia Carens

    Kia Carens के प्री-फेसलिफ्ट वर्जन पर इस दिवाली पर 83,200 रुपये तक की छूट दी जा रही है। इसे 116hp डीजल इंजन और 115hp पेट्रोल इंजन के साथ ऑफर किया जाता है। Kia Carens की एक्स-शोरूम कीमत 10.99 लाख रुपये से लेकर 12.77 लाख रुपये तक जाती है।

    4. Maruti XL6

    इस दिवाली 2025 पर Maruti XL6 पर कुल 35,000 रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके CNG वेरिएंट पर 10,000 रुपये का कैश डिस्काउंट और 25,000 रुपये तक का एक्सचेंज या स्क्रैपेज बोनस मिल रहा है। Maruti XL6 की एक्स-शोरूम कीमत 11.52 लाख रुपये से लेकर 14.48 लाख रुपये तक है।

    डिस्क्लेमर: छूट शहर-दर-शहर अलग-अलग होती है और स्टॉक की उपलब्धता पर निर्भर करती है। कृपया सटीक जानकारी के लिए अपने स्थानीय डीलर से संपर्क करें।