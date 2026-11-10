बड़े बूट स्पेस के साथ आती है ये 5 CNG कारें, लिस्ट में Punch iCNG से Fronx S-CNG तक शामिल

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। CNG कार खरीदने वालों के सामने सबके सामने एक बड़ा सवाल होता है कि वह पेट्रो का खर्च तो बचा लेंगे, लेकिन परिवार के साथ सफऱ पर निकलेंगे तो समान कहां पर रखेंगे। दरअसल कार में CNG सिलेंडर लगते ही डिग्गी की जगह कम हो जाती है। यह परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। अब कंपनियों ने इस समस्या का भी समाधान निकालना शुरू कर दिया है। अब ऐसी कारें आ गई है, जो ड्यूल-सिलेंडर के साथ ही बेहतर बूट स्पेस के साथ आती है। साल 2026 में Tata Punch iCNG, Hyundai Exter Hy-CNG Duo और Maruti Fronx S-CNG जैसी कारें इस मामले में दिलचस्प ऑप्शन हैं। हमारी इस लिस्ट में Tata Punch iCNG, Hyundai Exter Hy-CNG Duo और Maruti Fronx S-CNG कारें शामिल है। आइए इनके बारे में विस्तार में जानते हैं कि किसमें बड़ा बूट स्पेस दिया गया है और कितना माइलेज देती है?

बड़े बूट स्पेस के साथ आने वाली CNG कारें कार का नाम बूट स्पेस माइलेज एक्स-शोरूम कीमत Tata Punch CNG 210 लीटर 24–27.5 किमी/किलोग्राम ₹7.86–9.79 लाख Hyundai Exter CNG 225 लीटर 27.1 किमी/किलोग्राम ₹7.00–8.94 लाख Maruti Suzuki Fronx CNG 250 लीटर 28.51 किमी/किलोग्राम ₹7.79–9.28 लाख Nissan Magnite CNG 225 लीटर 24 किमी/किलोग्राम ₹6.43–9.14 लाख Renault Kwid CNG 200 लीटर 28–32 किमी/किलोग्राम ₹4.53–6.62 लाख 1. Tata Punch CNG Tata Punch माइक्रो-SUV सेगमेंट की सबसे पॉपुलर कारों में से एक है। इसके CNG वेरिएंट में अच्छा खासा बूट स्पेस मिलता है। इसमें कंपनी की तरफ से फैक्ट्री-फिटेड ड्यूल-सिलेंडर दी जाती है। इसमें 210 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जबकि इसके पेट्रोल वर्जन में यह क्षमता 366 लीटर दिया गया है। इसके माइलेज को लेकर कंपनी का दावा है कि यह करीब 24 से 27.5 किमी/किलोग्राम तक का माइलेज दे देती है। Punch CNG में AMT गियरबॉक्स मिलता है। Tata Punch CNG की एक्स-शोरूम कीमत 7.86 लाख रुपये से लेकर 9.79 लाख रुपये तक है।

2. Hyundai Exter CNG Hyundai Exter CNG में भी अच्छा खासा बूट स्पेस मिलता है। इसमें भी ड्यूल-सिलेंडर कंपनी की तरफ से ऑफर किया जता है। इस माइक्रो-SUV में 225 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। इसके पेट्रोल वर्जन में 391 लीटर की बूट कैपेसिटी दी गई है। इसका ARAI प्रमाणित माइलेज 27.1 किमी/किलोग्राम है। Hyundai Exter CNG की एक्स-शोरूम कीमत 7 लाख रुपये से 8.94 लाख रुपये के बीच है।

3. Maruti Suzuki Fronx CNG इस लिस्ट में सबसे ज्यादा बूट स्पेस के साथ Maruti Suzuki Fronx CNG आती है। इसके CNG वर्जन में 250 लीटर तक की लगेज कैपेसिटी मिलती है। पेट्रोल मॉडल के मुकाबले इसका बूट स्पेस करीब 60 लीटर कम है। इसके साथ ही Maruti Suzuki अपनी कुछ कारों में अंडरबॉडी CNG टैंक का ऑप्शन भी दे रही है। अगर भविष्य में Fronx CNG में भी ऐसा सेटअप मिलता है, तो इसकी डिग्गी में सामान रखने की जगह और बढ़ सकती है। इसका ARAI प्रमाणित माइलेज 28.51 किलोमीटर प्रति किलोग्राम है। Maruti Suzuki Fronx CNG की एक्स-शोरूम कीमत 7.79 लाख रुपये से 9.28 लाख रुपये के बीच है।

4. Nissan Magnite CNG Nissan Magnite को CNG किट के साथ खरीदा जा सकता है। CNG वर्जन में 225 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। इसके पेट्रोल मॉडल में 336 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। कंपनी का दावा है कि यह 24 किमी/किलोग्राम का माइलेज देती है। Nissan Magnite CNG की एक्स-शोरूम कीमत 6.43 लाख रुपये से 9.14 लाख रुपये के बीच है।

5. Renault Kwid CNG Renault Kwid उन छोटी कारों में शामिल है, जिनमें डीलर लेवल पर रेट्रोफिटेड CNG किट दिया जाता है। इसके CNG वर्जन में 200 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। वहीं, पेट्रोल मॉडल में 279 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है। Kwid में CNG के साथ AMT का भी ऑप्शन मिलता है। कंपनी का दावा है कि यह 28 से 32 किमी/किलोग्राम तक का माइलेज देती है। Renault Kwid CNG की एक्स-शोरूम कीमत 4.53 लाख रुपये से 6.62 लाख रुपये के बीच है।