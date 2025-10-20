Bajaj Pulsar NS125 vs TVS Raider 125: फीचर्स और कीमत के मामले में कौन है बैस्ट?

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Bajaj Pulsar NS125 और TVS Raider 125 दोनों ही 125cc सेगमेंट की टॉप वेरिएंट बाइक हैं, लेकिन फीचर्स और एक्सपीरियंस में दोनों अलग-अलग हैं। हाल ही में Pulsar NS125 को अपडेट किया गया है, जिसमें टॉप ABS वेरिएंट में तीन ABS मोड और नया LCD कंसोल शामिल हैं। इसके मुकाबले TVS Raider 125 TFT DD वेरिएंट अपने प्रीमियम TFT कंसोल के साथ आकर्षक अनुभव देता है।

Bajaj Pulsar NS125 vs TVS Raider: कंसोल और कनेक्टिविटी Raider 125 में TFT कंसोल है, जो अधिक आधुनिक और प्रीमियम महसूस होता है। Pulsar NS125 में LCD कंसोल है, जिसमें भी सभी जरूरी फीचर्स मौजूद हैं। दोनों बाइक में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और कॉल/मैसेज अलर्ट की सुविधा है।

Bajaj Pulsar NS125 vs TVS Raider: राइडिंग और सुरक्षा फीचर्स Raider 125 में दो राइडिंग मोड्स (Eco और Power) और Mild-Hybrid iGo Assist मिलता है, जो स्टार्ट-स्टॉप और एक्सेलेरेशन में मदद करता है। Pulsar NS125 ABS वेरिएंट में तीन ABS मोड (Road, Rain, Off-road) दिए गए हैं, जो सड़क की सतह के हिसाब से ब्रेकिंग कंट्रोल करते हैं।