Bajaj Pulsar NS125 vs Hero Xtreme 125R: फीचर्स में कौन ज्यादा दमदार?

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। 125cc सेगमेंट में अब मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। बजाज ने अपनी Pulsar NS125 को नए अपडेट्स और फीचर्स के साथ लॉन्च किया है, वहीं हीरो की Xtreme 125R पहले से ही इस सेगमेंट की एक मजबूत खिलाड़ी है। हम यहां पर आपको इन दोनों (Bajaj Pulsar NS125 vs Hero Xtreme 125R) मोटरसाइकिल की तुलना करते हुए बता रहे हैं कि आपके लिए कौन-सी बेहतर रहेगी?