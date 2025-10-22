Bajaj Pulsar NS125 vs Hero Xtreme 125R: फीचर्स में कौन ज्यादा दमदार?
Bajaj Pulsar NS125 या Hero Xtreme 125R: बजाज ने Pulsar NS125 को नए फीचर्स के साथ लॉन्च किया है, जिससे 125cc सेगमेंट में मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। इसका मुकाबला हीरो Xtreme 125R से है। NS125 में तीन ABS मोड्स और नेविगेशन जैसे आधुनिक फीचर्स हैं, जबकि Xtreme 125R का डिजाइन कॉम्पैक्ट है।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। 125cc सेगमेंट में अब मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। बजाज ने अपनी Pulsar NS125 को नए अपडेट्स और फीचर्स के साथ लॉन्च किया है, वहीं हीरो की Xtreme 125R पहले से ही इस सेगमेंट की एक मजबूत खिलाड़ी है। हम यहां पर आपको इन दोनों (Bajaj Pulsar NS125 vs Hero Xtreme 125R) मोटरसाइकिल की तुलना करते हुए बता रहे हैं कि आपके लिए कौन-सी बेहतर रहेगी?
Bajaj Pulsar NS125 vs Hero Xtreme 125R: डिजाइन
- Bajaj Pulsar NS125 का डिजाइन NS160 और NS200 जैसा है। इसमें मस्कुलर टैंक, स्पोर्टी ग्राफिक्स और स्ट्रीटफाइटर स्टांस दिए गए हैं,जो इसे एक आक्रामक लुक देते हैं।
- वहीं Hero Xtreme 125R एक अलग पहचान रखती है। इसका डिजाइन ज्यादा कॉम्पैक्ट और यूनिक है, जिससे ये भीड़ में अलग नजर आती है।
- अगर आप पल्सर स्टाइल पसंद करते हैं तो NS125 आपको अपील करेगी, जबकि कुछ नया और मॉडर्न लुक चाहने वालों के लिए Xtreme 125R बेहतर ऑप्शन है।
Bajaj Pulsar NS125 vs Hero Xtreme 125R: फीचर्स
|फीचर
|Bajaj Pulsar NS125 LED BT ABS
|Hero Xtreme 125R ABS OBD2B
|कंसोल
|LCD कंसोल
|LCD कंसोल
|ब्लूटूथ कनेक्टिविटी
|हां
|हां
|टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन
|हां
|नहीं
|कॉल/SMS अलर्ट्स
|हां
|हां
|ABS
|सिंगल चैनल
|सिंगल चैनल
|ABS मोड्स (Rain, Road, Off-road)
|हां
|नहीं
|USB चार्जिंग पोर्ट
|हां
|हां
- पल्सर NS125 अब इस सेगमेंट की एकमात्र बाइक है, जिसमें 3 ABS मोड्स मिलते हैं, जो Road, Rain और Off-road है। साथ ही, इसका नया LCD कंसोल अब ज्यादा प्रीमियम दिखता है और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन जैसी सुविधाएं भी सपोर्ट करता है, जो Xtreme 125R में नहीं मिलतीं है।
- Hero Xtreme 125R बेसिक फीचर्स जरूर देती है, लेकिन Bajaj ने तकनीकी रूप से ज्यादा एडवांस ऑफर किया है।
Bajaj Pulsar NS125 vs Hero Xtreme 125R: कीमत
|मॉडल
|कीमत (एक्स-शोरूम, दिल्ली)
|Bajaj Pulsar NS125
|₹98,400
|Hero Xtreme 125R
|₹94,504
लगभग ₹3,900 का अंतर है, लेकिन उस एक्स्ट्रा रकम में आपको ज्यादा टेक फीचर्स और सेफ्टी ऑप्शन मिलते हैं।
Bajaj Pulsar NS125 vs Hero Xtreme 125R: इंजन
|विशिष्टता
|Hero Xtreme 125R
|Bajaj Pulsar NS125
|इंजन डिस्प्लेसमेंट
|125 CC
|124.45 cc
|इंजन टाइप
|एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक, OBD2B
|4-स्ट्रोक, SOHC 4-वाल्व, एयर कूल्ड, BSVI कम्प्लायंट DTS-i Ei इंजन
|अधिकतम पावर
|11.4 BHP
|8.82 kW
|अधिकतम टॉर्क
|10.5 Nm
|11 Nm
|ट्रांसमिशन
|5 स्पीड
|5 स्पीड कॉन्स्टेंट मेश
- दोनों बाइक्स 125cc इंजन के साथ आती हैं। Pulsar NS125 का 124.45cc इंजन है, जो 12 PS पावर और 11 Nm टॉर्क देता है, जो इसे हल्का स्पोर्टी टच देता है।
- Hero Xtreme 125R थोड़ी ज्यादा रिफाइंड और एफिशिएंट है, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में Pulsar थोड़ा आगे नजर आती है।
