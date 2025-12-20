Bajaj Pulsar 220F vs TVS Apache RTR 200 4V: कौन-सी बाइक है बेहतर ऑप्शन?

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाइक मार्केट में Bajaj Pulsar और TVS Apache दो ऐसे नाम हैं, जिन पर सालों से ग्राहक भरोसा करते आए हैं। हाल ही में Bajaj ने Pulsar 220F को कुछ हल्के अपडेट्स और नए फीचर्स के साथ दोबारा पेश किया है। वहीं, TVS ने Apache RTR 200 4V को 2025 के लिए नए TFT टॉप-एंड वेरिएंट के साथ और ज्यादा आधुनिक बना दिया है। अगर आप 200cc सेगमेंट में एक स्पोर्टी और भरोसेमंद बाइक की तलाश में हैं, तो यह तुलना आपके लिए मददगार साबित होगी। आइए इन दोनों (Bajaj Pulsar 220F vs TVS Apache RTR 200 4V) के बारे में विस्तार में जानते हैं।

Pulsar 220F vs Apache RTR 200: इंजन

Bajaj Pulsar 220F में 220cc का एयर और ऑयल-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो 20.9PS की पावर और 18.55Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसका बड़ा डिस्प्लेसमेंट इसे बेहतर मिड-रेंज परफॉर्मेंस देता है, जिससे हाईवे पर बाइक ज्यादा रिलैक्स और एफर्टलेस महसूस होती है। TVS Apache RTR 200 4V में 197.75cc का इंजन मिलता है, जो Sport मोड में 20.82PS की पावर और 17.25Nm का टॉर्क देता है। भले ही कागजों पर पावर लगभग बराबर हो, लेकिन Apache का पावर डिलीवरी ज्यादा शार्प और रिस्पॉन्सिव है। इसके अलावा, स्लिपर क्लच और मल्टीपल राइड मोड्स इसे ज्यादा एंगेजिंग बनाते हैं।

स्पेसिफिकेशन Bajaj Pulsar 220F TVS Apache RTR 200 4V इंजन 220cc, एयर व ऑयल-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर 197.75cc, एयर व ऑयल-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर मैक्स पावर 20.9 PS @ 8,500 rpm 20.82 PS @ 9,000 rpm (Sport मोड) मैक्स टॉर्क 18.55 Nm @ 7,000 rpm 17.25 Nm @ 7,250 rpm (Sport मोड) गियरबॉक्स 5-स्पीड 5-स्पीड, स्लिपर क्लच के साथ फ्रंट सस्पेंशन टेलिस्कोपिक फोर्क USD फोर्क रियर सस्पेंशन डुअल शॉक एब्जॉर्बर मोनोशॉक फ्रंट ब्रेक 280 mm डिस्क 270 mm पेटल डिस्क रियर ब्रेक 230 mm डिस्क 240 mm पेटल डिस्क ABS सिंगल-चैनल डुअल-चैनल राइड मोड्स नहीं हां (Rain, Urban, Sport) ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं हां इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल LCD 5-इंच TFT कनेक्टिविटी हां हां नेविगेशन सपोर्ट हां हां फ्यूल टैंक क्षमता 15 लीटर 12 लीटर ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm 180 mm सीट हाइट --- 800 mm केर्ब वेट 160 kg 151 kg एक्स-शोरूम कीमत (दिल्ली) ₹1,28,490 ₹1,47,490

Pulsar 220F vs Apache RTR 200: सस्पेंशन और ब्रेक

Bajaj Pulsar 220F में टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क और डुअल रियर शॉक एब्जॉर्बर मिलते हैं। यह रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए ठीक हैं, लेकिन आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से पुराने लगते हैं। TVS Apache RTR 200 4V में USD फ्रंट फोर्क, मोनोशॉक रियर सस्पेंशन, पेटल डिस्क ब्रेक्स और डुअल-चैनल ABS दिया गया है। यह सेटअप हार्ड ब्रेकिंग और तेज राइडिंग के दौरान ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है।

Pulsar 220F vs Apache RTR 200: डायमेंशन्स

Bajaj Pulsar 220F का सबसे बड़ा फायदा है इसका 15 लीटर का फ्यूल टैंक, जो लंबी हाईवे राइड्स के लिए बेहतर है। हालांकि 160kg का केर्ब वेट शहर में थोड़ा भारी महसूस हो सकता है। TVS Apache RTR 200 4V हल्की है (151kg), इसमें ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस (180mm) मिलता है और 800mm की सीट हाइट इसे शहर के ट्रैफिक में ज्यादा मैनेजेबल बनाती है।

Pulsar 220F vs Apache RTR 200: फीचर्स

Bakjaj Pulsar 220F अब Bluetooth कनेक्टिविटी, डिजिटल LCD कंसोल और नेविगेशन सपोर्ट के साथ आती है, जो इसे पहले से बेहतर बनाता है। TVS Apache RTR 200 4V फीचर्स के मामले में एक कदम नहीं, बल्कि कई कदम आगे है। 5-इंच TFT डिस्प्ले, ट्रैक्शन कंट्रोल, राइड मोड्स (Rain, Urban, Sport) और डुअल-चैनल ABS इसे सेगमेंट की सबसे टेक-लोडेड बाइक बना देते हैं।

Pulsar 220F vs Apache RTR 200: कीमत

Bajaj Pulsar 220F की एक्स-शोरूम कीमत 1,28,490 रुपये है, जबकि TVS Apache RTR 200 4V (TFT) की एक्स-शोरूम कीमत 1,47,490 रुपये है। दोनों मोटरसाइकिल के बीच कीमत का फर्क साफ दिखता है और यह उनके फीचर्स व टेक्नोलॉजी में भी नजर आता है।

हमारी राय

अगर आप एक कम्फर्टेबल, फेयर्ड बाइक चाहते हैं, जो हाईवे पर बिना ज्यादा मेहनत के आराम से चलती रहे और बजट भी ज्यादा न बढ़े, तो Bajaj Pulsar 220F आज भी एक भरोसेमंद विकल्प है। लेकिन अगर आप नई टेक्नोलॉजी, ज्यादा सेफ्टी फीचर्स और स्पोर्टी राइडिंग एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो TVS Apache RTR 200 4V ज्यादा समझदारी भरा फैसला है। इसकी ज्यादा कीमत उसके फीचर्स और मॉडर्न सेटअप से पूरी तरह जस्टिफाई होती है।