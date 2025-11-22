Bajaj Pulsar 125 vs Bajaj Pulsar 150: एक जैसी दिखने इन दोनों मोटरसाइकिल में कितना अंतर?
Bajaj Pulsar 125 vs Bajaj Pulsar 150: बजाज पल्सर 125 और 150 भारतीय बाजार में लोकप्रिय हैं। दोनों में इंजन, सीट, ब्रेकिंग सिस्टम और रंग विकल्प में अंतर है। पल्सर 125 में 124.38cc का इंजन है, जबकि पल्सर 150 में 149.50cc का इंजन है। पल्सर 150 में ड्यूल-चैनल ABS और अधिक पावर मिलती है, लेकिन इसकी कीमत पल्सर 125 से अधिक है। दोनों मॉडल विभिन्न रंगों और सीट विकल्पों में उपलब्ध हैं।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Bajaj Pulsar सीरीज भारतीय बाजार में लंबेस समय से पॉपुलर है। हम यहां पर आपको Pulsar 125 और Pulsar 150 के बारे में बता रहे हैं। यह दोनों ही एक प्लेटफॉर्म पर बनी है और करीब एक जैसी लगती है। इनके बीच कई मैकेनिकल और डिजाइन में हल्के अंतर है। हम यहां पर आपको इन दोनों के बीच के अंतर के बारे में बता रहे हैं।
Bajaj Pulsar 125 vs Pulsar 150: इंजन
- Bajaj Pulsar 125 में 124.38cc का सिंगल-सिलेंडर, 2-वाल्व इंजन दिया गया है। यह इंजन 11.8 PS की पावर और 10.8 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके इंजन को 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है।
- Bajaj Pulsar 150 में 149.50cc का इंजन दिया गया है। यह इंजन 14 PS की पावर और 13.4 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें भी 5-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है।
|फीचर
|Bajaj Pulsar 125
|Bajaj Pulsar 150
|इंजन
|124.38cc, सिंगल-सिलेंडर, 2-वाल्व
|149.50cc, सिंगल-सिलेंडर, 2-वाल्व
|पावर
|11.8 PS
|14 PS
|टॉर्क
|10.8 Nm
|13.4 Nm
|गियरबॉक्स
|5-स्पीड
|5-स्पीड
|सीट विकल्प
|Carbon Fibre: सिंगल/स्प्लिट सीटNeon: सिंगल सीट
|SD: सिंगल सीटTD: स्प्लिट सीट
|फ्रंट ब्रेक
|240mm डिस्क
|SD: 260mm डिस्कTD: 280mm डिस्क
|रियर ब्रेक
|130mm ड्रम
|SD: 130mm ड्रमTD: 230mm डिस्क
|ABS
|नहीं
|ड्यूल-चैनल ABS
|कलर ऑप्शंस
|कार्बन फाइबर: नीला, लाल नियॉन: काला सिल्वर, काला नीला, काला लाल, काला हरा
|स्पार्कल ब्लैक रेड, स्पार्कल ब्लैक ब्लू, स्पार्कल ब्लैक सिल्वर
|ग्राफिक्स
|सिंपल, कलर-मैच्ड एक्सेंट्स
|बड़े ‘150’ लेटरिंग, बोल्ड ग्राफिक्स
|फीचर्स
|डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर + स्मार्टफोन कनेक्टिविटी
|डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर + स्मार्टफोन कनेक्टिविटी
Bajaj Pulsar 125 vs Pulsar 150: सीट ऑप्शन
- Pulsar 125 को दो वेरिएंट में ऑफर की जाती है। इसका कार्बन फाइबर वेरिएंट सिंगल-सीट और स्प्लिट-सीट दोनों ऑप्शन और निओन वेरिएंट को केवल सिंगल सीट में ऑफर किया जाता है।
- Pulsar 150 को भी दो वेरिएंट में ऑफर किया जाता है, जो SD और TD है। इसके SD वेरिएंट को सिंगल-पीस सीट और TD और स्प्लिट सीट में ऑफर किया जाता है। सीट ऑप्शंस लोगों की पसंद के मुताबिक अच्छे ऑप्शन पेश करते हैं।
Bajaj Pulsar 125 vs Pulsar 150: ब्रेकिंग सिस्टम
- Pulsar 125 के फ्रंट में 240mm डिस्क और रियर में 130mm ड्रम दिया जाता है। इसमें ABS नहीं मिलता है।
- Pulsar 150 के दोनों वेरिएंट में अलग-अलग ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। इसके SD वेरिएंट में फ्रंट 260mm डिस्क और रियर 130mm ड्रम ब्रेक मिलता है। वही, TD वेरिएंट के फ्रंट में 280mm डिस्क और रियर में 230mm डिस्क ब्रेक दिया जाता है। इसके दोनों वेरिएंट में दोनों वेरिएंट में ड्यूल-चैनल ABS स्टैंडर्ड रूप में दिया जाता है।
Bajaj Pulsar 125 vs Pulsar 150: कलर ऑप्शंस
- Pulsar 125 के कार्बन फाइबर वेरिएंट को ब्लू और रेड कलर ऑप्शन और नियोन वेरिएंट को ब्लैक सिल्वल, ब्लैक ब्लू, ब्लैक रेड और ब्लैक ग्रीन कलर ऑप्शन में ऑफर किया जाता है। इसमें ग्राफिक्स हल्के और कलर-मैच्ड दिए जाते हैं।
- Pulsar 150 के दोनों वेरिएंट को स्पार्कल ब्लैक रेड, स्पार्कल ब्लैक ब्लू और स्पार्कल ब्लैक सिल्वर कलर ऑप्शन में ऑफर किया जाता है। इसमें 150 ब्रांडिंग और बोल्ड ग्राफिक्स दिए गए हैं। इसका डिजाइन ज्यादा स्पोर्टी और बोल्ड नजर आता है।
Bajaj Pulsar 125 vs Pulsar 150: कीमत
|मॉडल
|वेरिएंट
|कीमत
|Pulsar 125
|Neon सिंगल सीट
|₹79,048
|कार्बन फ़ाइबर सिंगल सीट
|₹85,633
|कार्बन फ़ाइबर स्प्लिट सीट
|₹87,527
|Pulsar 150
|SD (सिंगल डिस्क)
|₹1,05,144
|TD (ट्विन डिस्क)
|₹1,11,675
दोनों मोटरसाइकिल के टॉप वेरिएंट में करीब 24,000 रुपये का अंतर है। हालांकि, Pulsar 150 में ज्यादा पावर और ड्यूल-चैनल ABS जैसे फायदे मिलते हैं।
