Bajaj Pulsar 125 vs Bajaj Pulsar 150: एक जैसी दिखने इन दोनों मोटरसाइकिल में कितना अंतर?

Bajaj Pulsar 125 vs Bajaj Pulsar 150: बजाज पल्सर 125 और 150 भारतीय बाजार में लोकप्रिय हैं। दोनों में इंजन, सीट, ब्रेकिंग सिस्टम और रंग विकल्प में अंतर है। पल्सर 125 में 124.38cc का इंजन है, जबकि पल्सर 150 में 149.50cc का इंजन है। पल्सर 150 में ड्यूल-चैनल ABS और अधिक पावर मिलती है, लेकिन इसकी कीमत पल्सर 125 से अधिक है। दोनों मॉडल विभिन्न रंगों और सीट विकल्पों में उपलब्ध हैं।

Bajaj Pulsar 125 vs Bajaj Pulsar 150: आपके लिए कौन सी बेहतर?