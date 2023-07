ऑटोमैटिक कार लेने से पहले जान लें इसकी तकनीक, क्या इन गाड़ियों में भी होता है गियर

ऑटोमैटिक कारों के गियरबॉक्स के साथ आने वाली क्लच प्लेट की लाइफ भी उतनी ही होती है जितनी मैनुअल गियर बॉक्स की क्लच प्लेट की लाइफ । ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कार को किस तरह से चलाते हैं।ये कारें ट्रैफिक में तो आपको आराम देती ही हैं इसके साथ ही लॉग राइड के लिए भी काफी कंफर्टेबल होती है।

what is automatic gearbox and how's its work

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। भारतीय बाजार में ऑटोमेटिक कारों का चलन दिन पर दिन काफी तेजी से बढ़ते जा रही है। ये कारें ट्रैफिक में तो आपको आराम देती ही हैं, इसके साथ ही लॉग राइड के लिए भी काफी कंफर्टेबल होती है। इसके साथ ही कितने स्पीड पर कितना और कौन सा गियर डालना है, किस गियर में कार तेजी से चल सकती है और किस गियर में माइलेज अच्छा मिलेगा इन सब से आप बच जाते हैं। आपको बता दें, ऑटोमैटिक कार चलाने वालों या उस कार को खरीदने की सोचने वाले के मन में एक सवाल जरूर आता है कि ऑटोमैटिक गियरबॉक्स की कार में क्लच पैडल नहीं होता तो क्या इसमें क्लच का कोई सिस्टम भी नहीं होता है। चलिए आपके इन सभी सवालों को क्लियर करते हैं और आपको इसके बारे में अधिक जानकारी देते हैं। ऑटोमैटिक गियरबॉक्स कैसे करता है काम आपको बता दें, ऑटोमैटिक गियरबॉक्स स्पीड सेंसर पर बेस्ड होता है। ये इंजन के पावर आउपुट और कार की स्पीड के हिसाब से ऑटो गियर शिफ्ट करता है। अगर आप ऑटोमैटिक कार चलाएंगे तो आपको गियर शिफ्ट होने पर स्पीड बढ़ने का एहसास होगा। इसके साथ ही आप ये नोटिस कर सकते हैं कि जब कार का गियर शिफ्ट होता है तो कुछ सेकेंड के लिए स्पीड ब्रेक लगता है। क्लच क्या होता है कार में क्लच पेडल के तौर पर न होकर सेंसर पर बेस्ड होता है बिल्कुल गियर की तरह होता है। ये भी गियर के साथ ही अपना काम करता है और शिफ्ट के दौरान शॉफ्ट्स को शिफ्ट करने यानि गियर बदलने के दौरान व्हील को एक दूसरे पर फिट करने का काम करता है। आपको बता दें, ऑटोमैटिक गियर बॉक्स की कारों में भी क्लच प्लेट होती है। कितनी होती है लाइफ ऑटोमैटिक कारों के गियरबॉक्स के साथ आने वाली क्लच प्लेट की लाइफ भी उतनी ही होती है जितनी मैनुअल गियर बॉक्स की क्लच प्लेट की लाइफ । ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कार को किस तरह से चलाते हैं। अगर आप कार को सही समय पर सर्विसिंग नहीं करवाते हैं तो आपको बाद में कई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

Edited By: Ayushi Chaturvedi