Mahindra Thar vs Force Gurkha: कौन-सी ऑफ-रोडर SUV है बेहतर?

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। हाल ही में महिंद्रा ने अपनी पॉपुलर SUV, 2025 Mahindra Thar को लॉन्च किया है। नई महिंद्रा थार में कई बेहतरीन फीचर्स और अपडेट दिए गए हैं, जिसकी वजह से यह पहले से ज्यादा बेहतर हो गई है। भारत में इसका मुकाबला Force Gurkha के तीन-डोर वर्जन से देखने के लिए मिलेगा। इन दोनों की कीमत कीमत, फीचर्स और परफॉर्मेंस में काफी अंतर है, लेकिन दोनों ही अपने-अपने तरीके से दमदार हैं। हम यहां पर आपको इन दोनों (2025 Mahindra Thar vs Force Gurkha 3-door) गाड़ियों की तुलना करते हुए बता रहे हैं कि आपके लिए कौन-सा ऑप्शन बेहतर होगा।

Mahindra Thar vs Force Gurkha: कीमत नई Mahindra Thar की एक्स-शोरूम कीमत 9.99 लाख रुपये से लेकर 16.99 लाख रुपये के बीच है, जबकि Force Gurkha 3-डोर की 15.95 लाख रुपये है। महिंद्रा थार का एंट्री-लेवल वेरिएंट गुरखा से 6 लाख रुपये सस्ता है, लेकिन इसमें 1.5-लीटर डीजल इंजन और रियर-व्हील ड्राइव (RWD) नहीं मिलता है। थार के डीजल वेरिएंट की बात करें, तो थार का डीजल LXT 4WD मैन्युअल वेरिएंट 15.49 लाख रुपये में आता है, जो गुरखा 3-डोर से 46,000 रुपये सस्ता है।