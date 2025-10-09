Mahindra Thar vs Force Gurkha: कौन-सी ऑफ-रोडर SUV है बेहतर?
2025 Mahindra Thar vs Force Gurkha 3-door: महिंद्रा ने नई 2025 थार लॉन्च की है, जो फोर्स गुरखा को टक्कर देगी। थार सस्ती है पर गुरखा से कम फ़ीचर्स हैं। थार में पेट्रोल और डीजल दोनों विकल्प हैं, जबकि गुरखा में केवल डीजल है। थार में ज्यादा फीचर्स हैं जैसे बड़ी टचस्क्रीन और क्रूज कंट्रोल।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में महिंद्रा ने अपनी पॉपुलर SUV, 2025 Mahindra Thar को लॉन्च किया है। नई महिंद्रा थार में कई बेहतरीन फीचर्स और अपडेट दिए गए हैं, जिसकी वजह से यह पहले से ज्यादा बेहतर हो गई है। भारत में इसका मुकाबला Force Gurkha के तीन-डोर वर्जन से देखने के लिए मिलेगा। इन दोनों की कीमत कीमत, फीचर्स और परफॉर्मेंस में काफी अंतर है, लेकिन दोनों ही अपने-अपने तरीके से दमदार हैं। हम यहां पर आपको इन दोनों (2025 Mahindra Thar vs Force Gurkha 3-door) गाड़ियों की तुलना करते हुए बता रहे हैं कि आपके लिए कौन-सा ऑप्शन बेहतर होगा।
Mahindra Thar vs Force Gurkha: कीमत
नई Mahindra Thar की एक्स-शोरूम कीमत 9.99 लाख रुपये से लेकर 16.99 लाख रुपये के बीच है, जबकि Force Gurkha 3-डोर की 15.95 लाख रुपये है। महिंद्रा थार का एंट्री-लेवल वेरिएंट गुरखा से 6 लाख रुपये सस्ता है, लेकिन इसमें 1.5-लीटर डीजल इंजन और रियर-व्हील ड्राइव (RWD) नहीं मिलता है। थार के डीजल वेरिएंट की बात करें, तो थार का डीजल LXT 4WD मैन्युअल वेरिएंट 15.49 लाख रुपये में आता है, जो गुरखा 3-डोर से 46,000 रुपये सस्ता है।
Mahindra Thar vs Force Gurkha: डिजाइन
|आयाम
|Mahindra Thar
|Force Gurkha 3-door
|लंबाई
|3,985 मिमी
|3,965 मिमी
|चौड़ाई
|1,820 मिमी
|1,865 मिमी
|ऊंचाई
|1,850 मिमी (AXT), 1,855 मिमी (LXT)
|
2,080 मिमी (बिना रूफ कैरियर के)
|व्हीलबेस
|2,450 मिमी
|2,400 मिमी
|ग्राउंड क्लीयरेंस
|226 मिमी
|233 मिमी
महिंद्रा थार गुरखा से 20 मिमी लंबी है, लेकिन गुरखा 45 मिमी चौड़ी और 225 मिमी ऊंची है। थार का व्हीलबेस गुरखा से 50 मिमी लंबा है, लेकिन गुरखा का ग्राउंड क्लीयरेंस थार से 7 मिमी ज्यादा है।
Mahindra Thar vs Force Gurkha: ऑफ-रोडिंग
|पैरामीटर्स
|Mahindra Thar
|Force Gurkha 3-door
|अप्रोच एंगल
|41.2 डिग्री
|39 डिग्री
|डिपार्चर एंगल
|36 डिग्री
|37 डिग्री
|ब्रेकओवर एंगल
|26.2 डिग्री
|28 डिग्री
|वाटर वेडिंग कैपेसिटी
|650 मिमी
|700 मिमी
महिंद्रा थार में अप्रोच एंगल गुरखा से बेहतर दिया गया है, लेकिन गुरखा का डिपार्चर और ब्रेकओवर एंगल ज्यादा बेहतर है। पानी में उतरने की क्षमता यानी वाटर वेडिंग में गुरखा में 50 मिमी ज्यादा मिलती है।
Mahindra Thar vs Force Gurkha: इंजन
|स्पेसिफिकेशन
|Mahindra Thar
|
Force Gurkha 3-door
|इंजन
|1.5-लीटर डीज़ल, 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल
|
2.2-लीटर डीज़ल, 2.6-लीटर
|पावर
|118 PS, 152 PS
|132 PS, 140 PS
|टॉर्क
|300 Nm, 300 Nm (MT), 320 Nm (AT)
|300 Nm, 320 Nm
|ट्रांसमिशन
|6-स्पीड MT, 6-स्पीड MT, 6-स्पीड AT
|
6-स्पीड MT, 6-स्पीड AT, 5-स्पीड MT
|ड्राइव-टाइप
|रियर-व्हील ड्राइव (RWD), रियर-व्हील ड्राइव (RWD) / 4-व्हील-ड्राइव (4WD)
|
4-व्हील ड्राइव (4WD), 4-व्हील ड्राइव (4WD)
महिंद्रा थार और फोर्स गुरखा दोनों ही डीजल और पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ आती है। जहां थार में तीन इंजन ऑप्शन मिलते हैं, वहीं, गुरखा को केवल एक इंजन के साथ ऑफर किया जाता है। थार के पेट्रोल इंजन का पावर आउटपुट गुरखा डीजल से 12 PS ज्यादा है, जिससे यह ज्यादा पावरफुल बनती है। इसके अलावा, थार में 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शन भी दिए गए हैं, जबकि गुरखा में केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है।
Mahindra Thar vs Force Gurkha: फीचर्स
|स्पेसिफिकेशन
|Mahindra Thar
|Force Gurkha 3-door
|बाहरी
|• डीआरएल के साथ हैलोजन हेडलैंप्स
• टेलगेट पर लगा हुआ स्पेयर व्हील
• सामने की तरफ फॉग लैंप
• ड्यूल-टोन बंपर
• साइड स्टेप्स
• 18-इंच अलॉय व्हील
• एलईडी टेल लाइट्स
|• एलईडी डीआरएल के साथ एलईडी हेडलैंप्स
• सामने की तरफ फॉग लाइट्स
• एयर इनटेक स्नोर्केल
• रूफ कैरियर
• साइड स्टेप्स
• 18-इंच अलॉय व्हील
• रियर टेलगेट पर सीढ़ी
|आंतरिक
|• ऑल-ब्लैक केबिन थीम
• फैब्रिक अपहोल्स्ट्री
• सामने स्लाइडिंग आर्मरेस्ट
• ए पिलर एंट्री असिस्ट हैंडल
|• ऑल-ब्लैक केबिन थीम
• फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री
• दो अलग-अलग सामने आर्मरेस्ट
• ए पिलर एंट्री असिस्ट हैंडल
|आराम और सुविधा
|• पीछे एसी वेंट के साथ मैनुअल एसी
• सामने की पावर विंडो
• झुकाव वाला एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील
• ऊंचाई वाला एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
• कीलेस एंट्री
• क्रूज़ कंट्रोल
• इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम
|• डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले
• मैनुअल एसी
• सामने की पावर विंडो
• झुकाव और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील
|इन्फोटेनमेंट
|• 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम
• वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो
• वायर्ड एपल कारप्ले
• 6 स्पीकर वाला साउंड सिस्टम
• स्टीयरिंग पर लगे ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल
|• 9-इंच टचस्क्रीन
• वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले
|सुरक्षा
|• ड्यूल फ्रंट एयरबैग
• इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी)
• रोल-ओवर मिटिगेशन
• हिल-होल्ड असिस्ट
• हिल-डिसेंट कंट्रोल
• एबीएस के साथ ईबीडी
• आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स
• रियर पार्किंग कैमरा
• रियर वाइपर और वॉशर
• पीछे बैठने वालों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट
• रियर डिफॉगर
• सामने के पहियों में डिस्क ब्रेक
|• ड्यूल फ्रंट एयरबैग
• रियर पार्किंग कैमरा
• एबीएस के साथ ईबीडी
• टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम
• सामने के पहियों में डिस्क ब्रेक
- फीचर्स के मामले में नई महिंद्रा थार में फोर्स गुरखा से काफी ज्यादा फीचर्स मिलते हैं। थार में रियर एसी वेंट्स, हाइट अडजस्टेबल ड्राइवर सीट, क्रूज़ कंट्रोल, और इलेक्ट्रिकली अडजस्टेबल ORVMs जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो गुरखा में नहीं मिलते हैं। हालांकि, गुरखा में टिल्ट और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग है, जबकि थार में केवल टिल्ट अडजस्टेबल स्टीयरिंग ही मिलती है।
- थार में 10.25 इंच की बड़ी टचस्क्रीन मिलती है, जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और वायर्ड एप्पल कारप्ले सपोर्ट करती है, जबकि गुरखा में 9 इंच की टचस्क्रीन है, जो केवल वायरलेस कनेक्टिविटी प्रदान करती है। सुरक्षा फीचर्स में दोनों गाड़ियों में ड्यूल फ्रंट एयरबैग्स, ABS और रियर पार्किंग कैमरा है, लेकिन थार में अतिरिक्त हिल होल्ड और हिल डीसेंट कंट्रोल, रियर वाइपर और वॉशर, रियर डिफॉगर, और रोल-ओवर मिटिगेशन फीचर्स भी दिए गए हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।