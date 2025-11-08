2025 Hyundai Venue Vs Tata Nexon: कौन है बेहतर सब-4 मीटर SUV?

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारत का सब-4 मीटर SUV सेगमेंट हमेशा से एक दिलचस्प मुकाबला रहा है। यहां सिर्फ कीमत नहीं, बल्कि फीचर्स, इंजन, सेफ्टी और टेक्नोलॉजी तय करते हैं कि कौन सी SUV खरीदारों के दिल में जगह बनाएगी। अब Hyundai ने 2025 Venue को अपडेट मिलने के बाद यह मुकाबला और भी बढ़ गया है, वहीं Tata Nexon पहले से ही अपने दमदार वेरिएंट्स और सेफ्टी रिकॉर्ड के चलते इस सेगमेंट की मजबूत खिलाड़ी बनी हुई है। आइए देखते हैं कि दोनों SUVs आमने-सामने होने पर कौन ज्यादा दमदार साबित होती है?