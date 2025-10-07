कब और कैसे बनता है राजयोग? इस तरह व्यक्ति के जीवन को बनाता है खुशहाल

ज्योतिषीय ग्रंथों में राजयोग के विशेष महत्व के बारे में बताया गया है। इस योग के बनने से कई तरह के लाभ मिलते हैं। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं कि कब और कैसे बनता है राजयोग और किस तरह व्यक्ति के जीवन को बनाता है खुशहाल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। राज योग लाभकारी योग होता हैं जो जातक को उनके जीवन और करियर में उच्च पदों की प्राप्ति में सहायता करते हैं। ज्योतिषीय ग्रंथों में राज योगों को अत्यधिक महत्व दिया गया है। यद्यपि आज के समय में राजा नहीं होते, फिर भी एक प्रतिज्ञात राज योग व्यवसाय, पेशे या सरकारी सेवाओं में प्रतिष्ठित स्थिति दे सकता है। यह जातक को मंत्रियों की पदवी भी दे सकता है। यदि कुंडली में अच्छे राज योग हों तो जातक महान व्यावसायिक और सामाजिक स्थिति प्राप्त कर सकता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कैसे बनता है राज योग? यदि जन्म के समय तीन या अधिक ग्रह केंद्रों में अपनी राशियों में हों, तो जातक बड़ा अधिकारी बनता है। पांच या अधिक ग्रह यदि उच्च या स्वगृह में केंद्र में हों, तो सामान्य कुल में जन्मा व्यक्ति भी करोड़ों का मालिक बनता है, उसके पास महंगी गाड़ियां होती हैं।

अमीर और बड़े परिवार में जन्मा व्यक्ति तब बनता है जब उस पर दुर्योग न हो और कोई ग्रह अस्त न हो। यदि तीन या अधिक ग्रह उच्च या स्वगृह में केंद्र में हों और जातक राजपरिवार से हो, तो वह बेहद अमीर बनता है। सामान्य कुल में हो, तो लोकप्रिय और समृद्ध बनता है।

एक ग्रह भी यदि नीच न होकर पाप भावों (6, 8, 12) में न हो, अस्त न हो, प्रखर हो, वक्री न हो तो जातक बड़ा पदाधिकारी समान बनता है। शुभ भावों और नवांश में कई ग्रह हों तो जातक राज चिह्नों सहित उच्च पद प्राप्त करता है।