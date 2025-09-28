Guru Upay: इन उपायों से करें देवगुरु बृहस्पति देव को प्रसन्न, खुशियों से भर जाएगा जीवन

सनातन धर्म में गुरुवार का दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति (Guru Upay) को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु संग देवगुरु बृहस्पति की पूजा की जाती है। साथ ही गुरुवार का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। बृहस्पति देव सभी ग्रहों में सबसे बड़े शुभकारी माने जाते हैं। ये भाग्य और ज्ञान के कारक हैं। बृहस्पति देव सौभाग्य और समृद्धि के स्वामी हैं। ये जातक को अवसर, सौभाग्य, सुरक्षा और दिव्य अनुग्रह प्रदान करते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ये धनु और मीन राशियों पर अधिकार रखते हैं। बृहस्पति देव को गुरु के नाम से भी जाना जाता है और ये जीवन में प्राप्त होने वाली आध्यात्मिक दिशा और मार्गदर्शन के अधिपति हैं। ये धर्म, धार्मिक स्थलों, आध्यात्मिक ज्ञान, गुरुओं और धार्मिक अनुष्ठानों के भी प्रतीक हैं। बृहस्पति देव शिक्षा के क्षेत्र के भी स्वामी हैं। ये उच्च ज्ञान और विधि (धर्म व कानून) का भी प्रतिनिधित्व करते हैं।

बृहस्पति देव ज्ञान, धर्म, सौभाग्य और आध्यात्मिक प्रकाश के अधिदेवता हैं। जब ये पीड़ित होते हैं, तो जीवन में भ्रम, अशुभता और मार्गदर्शन की कमी महसूस होती है। ऐसे में श्रद्धा और विधिपूर्वक किए गए उपाय बृहस्पति देव की अनुकंपा प्राप्त करने में सहायक होते हैं।