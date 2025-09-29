Ketu Upay: मायावी ग्रह केतु को प्रसन्न करने के लिए करें ये अचूक उपाय, जीवन की हर परेशानी होगी दूर

ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को मायावी ग्रह (Ketu Upay) कहा जाता है। मायावी ग्रह राहु और केतु एक राशि में डेढ़ साल तक रहते हैं। इसके बाद राशि परिवर्तन करते हैं। केतु की कुदृष्टि पड़ने से जातक को जीवन में नाना प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। केतु देव को नवग्रहों में एक रहस्यमयी, लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जाओं से भरपूर ग्रह माना गया है। यह भौतिक नहीं, बल्कि आत्मिक यात्रा का प्रतीक है। केतु हमें जीवन के उस मार्ग पर ले जाता है जहां अहंकार समाप्त होता है और आत्मा की शुद्धता प्रकट होती है। यह ग्रह ज्योतिष में हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार, रुचियाँ और अधूरे कार्यों से जुड़ा होता है।

केतु देव कभी अचानक वैराग्य दे सकते हैं, तो कभी अप्रत्याशित सफलताएँ। यह ग्रह उच्च अंतर्ज्ञान, अद्भुत कल्पना शक्ति, और भविष्यदर्शी दृष्टि का वरदान देता है पर साथ ही भ्रम, अविश्वास और मानसिक बेचैनी भी दे सकता है। केतु देव की सच्ची कृपा व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाती है जहां न इच्छा रहती है, न भय। केतु की पूजा, नियम, सेवा और आत्मिक समर्पण से की जाती है, जिससे जीवन के रहस्य खुलते हैं और आत्मा अपनी दिशा पहचानती है।

केतु देव रहस्य, मोक्ष और आध्यात्मिकता के ग्रह माने जाते हैं। जब इनकी स्थिति कुंडली में अशुभ होती है, तो भ्रम, चिंता, और असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में केतु दोष की शांति के लिए विशेष पूजन, दान और मंत्र जाप के उपाय बताए गए हैं, जो मानसिक स्थिरता और आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होते हैं।