Virgo Weekly Horoscope: क्रिएटिव कामों में स्थिरता आएगी, पढ़ें कन्या का राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह हफ्ता (Weekly 22 to 28 December 2025) कन्या राशि के लिए सोच-समझकर काम करने और भावनाओं को समझने का है। हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव मकर राशि में रहेंगे, जिससे अनुशासन, फोकस और क्रिएटिव कामों में स्थिरता आएगी। हफ्ते के बीच और अंत में चंद्रदेव कुंभ और मीन राशि में जाएंगे, जिससे जिम्मेदारियों पर ध्यान बढ़ेगा और आत्मचिंतन का समय मिलेगा। धनु राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव आपके जीवन में विस्तार और बदलाव की भावना लाएंगे, खासकर घर और परिवार से जुड़े मामलों में।

वहीं, मिथुन राशि में गुरु देव वक्री होकर आपको किसी भी बड़े फैसले से पहले दोबारा सोचने की सलाह दे रहे हैं। कुल मिलाकर, यह साप्ताहिक राशिफल बताता है कि धीमी लेकिन लगातार प्रगति इस हफ्ते आपके लिए सबसे फायदेमंद रहेगी।

परिचय हफ्ते की शुरुआत रचनात्मक और संतुलित ऊर्जा के साथ होगी। चंद्रदेव के मकर राशि में रहने से आपकी धरातली सोच मजबूत रहेगी और आप काम को सही तरीके से अंजाम दे पाएंगे। धनु राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव घर, परिवार और भावनात्मक आधार को एक्टिव करेंगे। इससे बाहर की जिम्मेदारियों और अंदरूनी सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना जरूरी होगा। वृश्चिक राशि में बुधदेव आपकी बातचीत और एनालिटिकल सोच को तेज करेंगे। यह साप्ताहिक राशिफल आपको साफ सोच, धैर्य और फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखने की सलाह देता है।