Virgo Weekly Horoscope: क्रिएटिव कामों में स्थिरता आएगी, पढ़ें कन्या का राशिफल

By Digital DeskEdited By: Vaishnavi Dwivedi
Updated: Sat, 20 Dec 2025 07:47 PM (IST)

हफ्ते की शुरुआत रचनात्मक और संतुलित ऊर्जा के साथ होगी। एस्ट्रोपत्री डॉटकॉम के श्री आनंद सागर पाठक प्रस्तुत कर रहे हैं, इस सप्ताह

Virgo Rashifal 2025: कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह हफ्ता (Weekly 22 to 28 December 2025) कन्या राशि के लिए सोच-समझकर काम करने और भावनाओं को समझने का है। हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव मकर राशि में रहेंगे, जिससे अनुशासन, फोकस और क्रिएटिव कामों में स्थिरता आएगी। हफ्ते के बीच और अंत में चंद्रदेव कुंभ और मीन राशि में जाएंगे, जिससे जिम्मेदारियों पर ध्यान बढ़ेगा और आत्मचिंतन का समय मिलेगा। धनु राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव आपके जीवन में विस्तार और बदलाव की भावना लाएंगे, खासकर घर और परिवार से जुड़े मामलों में।

वहीं, मिथुन राशि में गुरु देव वक्री होकर आपको किसी भी बड़े फैसले से पहले दोबारा सोचने की सलाह दे रहे हैं। कुल मिलाकर, यह साप्ताहिक राशिफल बताता है कि धीमी लेकिन लगातार प्रगति इस हफ्ते आपके लिए सबसे फायदेमंद रहेगी।

परिचय

हफ्ते की शुरुआत रचनात्मक और संतुलित ऊर्जा के साथ होगी। चंद्रदेव के मकर राशि में रहने से आपकी धरातली सोच मजबूत रहेगी और आप काम को सही तरीके से अंजाम दे पाएंगे। धनु राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव घर, परिवार और भावनात्मक आधार को एक्टिव करेंगे। इससे बाहर की जिम्मेदारियों और अंदरूनी सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना जरूरी होगा। वृश्चिक राशि में बुधदेव आपकी बातचीत और एनालिटिकल सोच को तेज करेंगे। यह साप्ताहिक राशिफल आपको साफ सोच, धैर्य और फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखने की सलाह देता है।

Kanya

कन्या साप्ताहिक राशिफल – सेहत (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025)

  • सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन भावनात्मक सेहत पर ध्यान देना जरूरी होगा। धनु राशि में मंगलदेव कभी-कभी बेचैनी या फिजिकल स्ट्रेन बढ़ा सकते हैं, खासकर अगर आप रूटीन बिगाड़ते हैं।
  • हफ्ते की शुरुआत में नियमित एक्सरसाइज और संतुलित खान-पान से फायदा मिलेगा।
  • मीन राशि में शनि देव स्ट्रेस, नींद की कमी या मनोवैज्ञानिक थकान की ओर इशारा कर रहे हैं।
  • यह साप्ताहिक राशिफल मेडिटेशन, सांस से जुड़ी एक्सरसाइज और पर्याप्त आराम की सलाह देता है, खासकर वीकेंड पर जब चंद्रदेव मीन राशि में होंगे। शरीर के संकेतों को नजरअंदाज न करें।

कन्या साप्ताहिक राशिफल – परिवार और रिश्ते (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025)

  • रिश्तों में इस हफ्ते भावनात्मक गहराई रहेगी। वृश्चिक राशि में बुधदेव भाई-बहनों, रिश्तेदारों या करीबी दोस्तों से खुलकर बात करने का मौका देंगे। इससे पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं। हफ्ते की शुरुआत में परिवार की जिम्मेदारियां ज्यादा समय और धैर्य मांग सकती हैं।
  • कुंभ राशि में राहु देव घर के माहौल या रूटीन में अचानक बदलाव ला सकते हैं।
  • वीकेंड पर चंद्रदेव मीन राशि में रहेंगे, जिससे रिश्तों में संवेदनशीलता बढ़ेगी। यह समय समझौते, अपनापन और भावनात्मक जुड़ाव के लिए अच्छा है। यह साप्ताहिक राशिफल ज्यादा सोचने की बजाय दिल से सुनने की सलाह देता है।

कन्या साप्ताहिक राशिफल – शिक्षा (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025)

  • स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता बैलेंस्ड रहेगा। हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव मकर राशि में रहेंगे, जिससे पढ़ाई में डिसिप्लिन, क्रिएटिव सब्जेक्ट्स और प्रैक्टिकल नॉलेज मजबूत होगी।
  • मिथुन राशि में गुरु देव वक्री होकर पुराने लेसन दोहराने और बेसिक्स मजबूत करने की सलाह दे रहे हैं।
  • हफ्ते के बीच में चंद्रदेव कुंभ राशि में रहेंगे, जिससे टेक्निकल, एनालिटिकल और हेल्थ या सर्विस से जुड़े विषयों में रुचि बढ़ेगी।
  • वीकेंड पर चंद्रदेव मीन राशि में रहेंगे, जिससे आर्ट्स, साइकोलॉजी और आध्यात्मिक विषयों में बेहतर समझ बनेगी। लॉजिक और इमैजिनेशन—दोनों का संतुलन बनाए रखें।

निष्कर्ष – कन्या साप्ताहिक राशिफल (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025)

कुल मिलाकर, यह हफ्ता स्थिर ग्रोथ, भावनात्मक समझ और सोच-समझकर प्लानिंग का है। करियर की जिम्मेदारियां, पैसों की व्यवस्था और रिश्तों में संवेदनशीलता मुख्य विषय रहेंगे। अगर आप प्रैक्टिकल सोच के साथ करुणा भी बनाए रखेंगे, तो यह साप्ताहिक राशिफल आपको व्यक्तिगत और प्रोफेशनल—दोनों स्तर पर संतुलन देगा।

उपाय

इस हफ्ते ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए:

  • बुधवार को “ॐ बुधाय नमः” का जप करें।
  • गायों को हरी सब्जी या चारा खिलाएं।
  • शनिवार को तिल के तेल का दीपक जलाएं, इससे मीन राशि में स्थित शनि देव संतुलित होंगे।
  • रोज कुछ समय ध्यान करें, इससे मन साफ और भावनाएं संतुलित रहेंगी।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।