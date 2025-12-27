Taurus Weekly Horoscope: वृषभ राशि वालों की चमकेगी किस्मत, होगा जबरदस्त धन लाभ, पढ़ें राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह (Weekly 29 Dec 2025 to 04 Jan 2026) आपके लिए भीतर के बदलाव और प्रैक्टिकल सोच पर केंद्रित रहेगा। चंद्रदेव का गोचर मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशियों से होगा, जिससे भावनाएं, निजी प्राथमिकताएं, संवाद और आर्थिक स्पष्टता एक्टिव होंगी। धनु राशि में स्थित सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव आपको जीवन की गहरी सच्चाइयों को समझने की ओर ले जा रहे हैं। वहीं मिथुन राशि में बृहस्पतिदेव वक्री होकर खुद को समझने और पुराने मुद्दों पर दोबारा विचार करने की सलाह दे रहे हैं। कुल मिलाकर यह साप्ताहिक राशिफल बताता है कि जल्दबाजी के बजाय शांत और संतुलित फैसलों से ही प्रगति होगी।

परिचय इस सप्ताह धनु राशि में सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव का प्रभाव साझा संसाधनों, भावनात्मक जुड़ाव और लंबी योजना पर ध्यान खींचता है। मीन राशि में शनि देव की स्थिति अनुशासन और भावनात्मक समझदारी की मांग कर रही है। यह साप्ताहिक राशिफल वृषभ जातकों को धीमा चलने, अपने वादों और जिम्मेदारियों पर दोबारा सोचने और अपने भीतर के मूल्यों के अनुसार कदम बढ़ाने का संदेश देता है, ताकि आगे चलकर स्थायी विकास हो सके।

स्वास्थ्य – वृषभ साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026) स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन भावनात्मक जागरूकता जरूरी होगी। सप्ताह की शुरुआत में मन में दबा तनाव थकान का कारण बन सकता है। चंद्रदेव के वृषभ राशि में रहने से शारीरिक ताकत बेहतर रहेगी। हल्का व्यायाम और संतुलित भोजन फायदेमंद रहेगा। यह साप्ताहिक राशिफल ज्यादा खाने-पीने या लापरवाही से बचने की चेतावनी देता है, खासकर जश्न के दौरान। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव कर्क राशि में आएंगे, तब भावनात्मक संतुलन ज्यादा जरूरी होगा। आराम, पानी पीना और अच्छी नींद से संतुलन बना रहेगा।

परिवार और रिश्ते – वृषभ साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026) यह सप्ताह रिश्तों में गहराई लाने वाला है। धनु राशि में शुक्रदेव रिश्तों में सच्चाई और खुलापन ला रहे हैं, जिससे पुराने मुद्दे सामने आकर सुलझ सकते हैं।

2 जनवरी को चंद्रदेव मिथुन राशि में होंगे, तब भाई-बहनों और करीबी रिश्तेदारों से बातचीत बढ़ेगी। यह साप्ताहिक राशिफल धैर्य रखने की सलाह देता है, क्योंकि संवेदनशील बातें सामने आ सकती हैं। सप्ताहांत में चंद्रदेव कर्क राशि में आकर अपनापन और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाएंगे। दिल से बातचीत के लिए यह अच्छा समय है।

शिक्षा – वृषभ साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026) छात्रों के लिए यह सप्ताह रिवीजन और समझ मजबूत करने का है। मिथुन राशि में बृहस्पतिदेव वक्री पुराने पाठों की समीक्षा और कमजोर विषयों को सुधारने में मदद करेंगे। धनु राशि में सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव शोध, मनोविज्ञान और गहन अध्ययन के लिए अच्छा समय दे रहे हैं। यह साप्ताहिक राशिफल बताता है कि चंद्रदेव के मिथुन राशि में रहने के दौरान ग्रुप स्टडी और चर्चा से पढ़ाई बेहतर होगी। लगातार मेहनत करने से अच्छे नतीजे मिलेंगे।

निष्कर्ष – वृषभ साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026) कुल मिलाकर यह सप्ताह शांत लेकिन बदलाव लाने वाला है। खुद को समझने, भावनात्मक ईमानदारी और अनुशासित कदमों से प्रगति होगी। चंद्रदेव का गोचर आपको अंदरूनी सोच से लेकर आत्मविश्वास और भावनात्मक सुरक्षा तक ले जाएगा। यह साप्ताहिक राशिफल याद दिलाता है कि अभी उठाए गए छोटे और स्थिर कदम आने वाले साल के लिए मजबूत नींव बनाएंगे।