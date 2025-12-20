Taurus Weekly Horoscope: प्रैक्टिकल एनर्जी से भरा होगा सप्ताह, पढ़ें वृषभ का राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस हफ्ते (Weekly 22 to 28 December 2025) वृषभ राशि के लिए धीमी लेकिन भरोसेमंद प्रगति के योग हैं। हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव मकर राशि में रहेंगे, जिससे अनुशासन, प्लानिंग और जिम्मेदार फैसलों पर जोर रहेगा। हफ्ते के बीच में चंद्रदेव कुंभ राशि में और अंत में मीन राशि में जाएंगे, जिससे सोच में नया नजरिया और भावनाओं में नरमी आएगी। धनु राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव आपको आगे बढ़ने और कुछ नया समझने के लिए प्रेरित करेंगे, लेकिन मिथुन राशि में गुरु देव वक्री होकर किसी भी बड़े कदम से पहले दोबारा सोचने की सलाह दे रहे हैं। कुल मिलाकर, यह हफ्ता स्थिरता के साथ लचीलापन बनाए रखने का है।

परिचय हफ्ते की शुरुआत जमीन से जुड़ी और प्रैक्टिकल एनर्जी के साथ होगी। चंद्रदेव का मकर राशि में गोचर आपकी स्वभाविक स्थिरता से मेल खाता है और आपको सही दिशा में सोचने में मदद करेगा। धनु राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव जीवन के उन पहलुओं को एक्टिव करेंगे, जहां साझा जिम्मेदारियां, बदलाव और गहरी समझ जरूरी होती है। वृश्चिक राशि में बुधदेव रिश्तों में बातचीत को गहराई देंगे, जबकि मीन राशि में शनि देव लंबे समय के लक्ष्यों को लेकर जिम्मेदारी का एहसास बढ़ाएंगे। इस हफ्ते आपको हकीकत और उम्मीद—दोनों के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा।