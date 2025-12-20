Taurus Weekly Horoscope: प्रैक्टिकल एनर्जी से भरा होगा सप्ताह, पढ़ें वृषभ का राशिफल
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस हफ्ते (Weekly 22 to 28 December 2025) वृषभ राशि के लिए धीमी लेकिन भरोसेमंद प्रगति के योग हैं। हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव मकर राशि में रहेंगे, जिससे अनुशासन, प्लानिंग और जिम्मेदार फैसलों पर जोर रहेगा। हफ्ते के बीच में चंद्रदेव कुंभ राशि में और अंत में मीन राशि में जाएंगे, जिससे सोच में नया नजरिया और भावनाओं में नरमी आएगी। धनु राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव आपको आगे बढ़ने और कुछ नया समझने के लिए प्रेरित करेंगे, लेकिन मिथुन राशि में गुरु देव वक्री होकर किसी भी बड़े कदम से पहले दोबारा सोचने की सलाह दे रहे हैं। कुल मिलाकर, यह हफ्ता स्थिरता के साथ लचीलापन बनाए रखने का है।
परिचय
हफ्ते की शुरुआत जमीन से जुड़ी और प्रैक्टिकल एनर्जी के साथ होगी। चंद्रदेव का मकर राशि में गोचर आपकी स्वभाविक स्थिरता से मेल खाता है और आपको सही दिशा में सोचने में मदद करेगा। धनु राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव जीवन के उन पहलुओं को एक्टिव करेंगे, जहां साझा जिम्मेदारियां, बदलाव और गहरी समझ जरूरी होती है। वृश्चिक राशि में बुधदेव रिश्तों में बातचीत को गहराई देंगे, जबकि मीन राशि में शनि देव लंबे समय के लक्ष्यों को लेकर जिम्मेदारी का एहसास बढ़ाएंगे। इस हफ्ते आपको हकीकत और उम्मीद—दोनों के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा।
वृषभ साप्ताहिक राशिफल – सेहत (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025)
- सेहत सामान्य तौर पर ठीक रहेगी, लेकिन भावनात्मक सेहत पर ध्यान देना जरूरी है।
- धनु राशि में मंगलदेव आपकी एनर्जी बढ़ाएंगे, जिससे बाहर घूमना या एक्सरसाइज फायदेमंद रहेगी।
- मीन राशि में शनि देव तनाव और नींद से जुड़ी गड़बड़ी की ओर इशारा कर रहे हैं। ओवरईटिंग या ओवरएक्सर्ट से बचें।
- जैसे-जैसे चंद्रदेव मीन राशि में जाएंगे, भावनात्मक थकान या पानी से जुड़ी छोटी समस्याएं हो सकती हैं। पानी खूब पिएं और आराम को नजरअंदाज न करें। योग, ध्यान और माइंडफुलनेस इस हफ्ते खास फायदा देंगे।
वृषभ साप्ताहिक राशिफल – परिवार और रिश्ते (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025)
- इस हफ्ते रिश्तों में गहराई और समझ बढ़ेगी। वृश्चिक राशि में बुधदेव पार्टनर या परिवार के करीबी सदस्यों के साथ खुलकर और सच्ची बातचीत करवाएंगे, हालांकि कुछ दबे हुए भाव भी सामने आ सकते हैं।
- हफ्ते की शुरुआत में जिम्मेदारियों के कारण परिवार को कम समय दे पाएंगे, लेकिन आपसी समझ बनी रहेगी।
- कुंभ राशि में राहु देव बड़ों या अथॉरिटी फिगर्स के साथ थोड़ी अलग तरह की बातचीत या स्थितियां ला सकते हैं।
- वीकेंड पर चंद्रदेव मीन राशि में रहेंगे, जिससे भावनाएं गहरी होंगी। यह समय माफी, अपनापन और रिश्तों को मजबूत करने के लिए अच्छा है। इस हफ्ते जिद से ज्यादा धैर्य काम आएगा।
वृषभ साप्ताहिक राशिफल – शिक्षा (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025)
- स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता फोकस और मेहनत का है। चंद्रदेव मकर राशि में रहने से पढ़ाई का रूटीन बनाना और परीक्षा की तैयारी करना आसान होगा, खासकर हायर एजुकेशन या प्रोफेशनल कोर्स वालों के लिए।
- मिथुन राशि में गुरु देव वक्री होकर पहले पढ़े हुए टॉपिक्स दोहराने और बेस मजबूत करने की सलाह दे रहे हैं।
- हफ्ते के बीच में चंद्रदेव कुंभ राशि में रहेंगे, जिससे लॉजिकल सोच, टेक्निकल सब्जेक्ट्स और नए कॉन्सेप्ट्स समझने में मदद मिलेगी।
- वीकेंड पर चंद्रदेव मीन राशि में रहेंगे, जिससे क्रिएटिविटी और इंट्यूशन बढ़ेगा। आर्ट्स, साइकोलॉजी या आध्यात्मिक विषयों के लिए अच्छा समय है।
निष्कर्ष – वृषभ साप्ताहिक राशिफल (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025)
कुल मिलाकर, यह हफ्ता स्थिर प्रगति और भावनात्मक समझ का है। करियर में आगे बढ़ने के मौके, पैसों में समझदारी और रिश्तों में गहराई इस हफ्ते की मुख्य थीम रहेगी। अगर आप वृषभ स्वभाव के धैर्य के साथ थोड़ा लचीलापन अपनाएंगे, तो छोटे-छोटे कदम भी लंबे समय में बड़े नतीजे देंगे।
उपाय
इस हफ्ते ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए:
- शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई या चावल अर्पित करें। इससे शुक्रदेव मजबूत होंगे।
- सोमवार को “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जप करें, इससे भावनात्मक बेचैनी शांत होगी।
- शनिवार को भोजन या कंबल का दान करें। यह मीन राशि में स्थित शनि देव को संतुलित करेगा।
- रोज घास पर नंगे पांव चलना या प्रकृति के साथ समय बिताना आपको मानसिक स्थिरता देगा।
लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।
