Scorpio Weekly Horoscope: वृश्चिक राशि वालों का चमकेगा भाग्य, इस सप्ताह सफलता के साथ होगा जबरदस्त धन लाभ

Sun, 28 Dec 2025 05:25 PM (IST)

यह साप्ताहिक राशिफल आपको तीव्र भावनाओं के साथ प्रैक्टिकल सोच बनाए रखने और चुनौतियों को लंबे समय की मजबूती में बदलने की सलाह देता है। एस्ट्रोपत्री डॉटक ...और पढ़ें

Scorpio Rashifal 2025: वृश्चिक राशि का साप्ताहिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह (Weekly 29 Dec 2025 to 04 Jan 2026) बदलाव और स्थिरता, दोनों का संतुलन लेकर आता है, जहां अंदर की स्पष्टता बाहर के जीवन में संतुलन बनाएगी। चंद्रदेव का गोचर मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि से होकर खुद को समझने, आर्थिक सुरक्षा, संवाद और भावनात्मक आधार को एक्टिव करेगा। धनु राशि में विराजमान सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव आपके मूल्यों, धन और आत्मसम्मान पर ध्यान दिलाएंगे।

वहीं, मिथुन राशि में बृहस्पति देव वक्री होकर साझा संसाधनों और भावनात्मक जुड़ाव पर दोबारा सोचने का अवसर देंगे। कुल मिलाकर यह साप्ताहिक राशिफल धैर्य, रणनीतिक सोच और भावनात्मक समझदारी के जरिए आगे बढ़ने का संकेत देता है।

परिचय

इस सप्ताह का वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल धनु राशि में स्थित सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव से प्रभावित है, जो आय, मूल्यों और प्रैक्टिकल फैसलों पर जोर डालते हैं। मीन राशि में शनि देव भावनात्मक अनुशासन और क्रिएटिव जिम्मेदारी का समर्थन करेंगे, जबकि कुंभ राशि में राहु देव घर और घरेलू मामलों की ओर ध्यान खींचेंगे। यह साप्ताहिक राशिफल आपको तीव्र भावनाओं के साथ प्रैक्टिकल सोच बनाए रखने और चुनौतियों को लंबे समय की मजबूती में बदलने की सलाह देता है।

स्वास्थ्य – वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026)

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन भावनात्मक संतुलन बहुत जरूरी होगा। सप्ताह की शुरुआत में दबा हुआ तनाव या ज्यादा सोच नींद या पाचन को प्रभावित कर सकती है। यह साप्ताहिक राशिफल नियमित दिनचर्या, पर्याप्त पानी पीने और जमीन से जुड़ी गतिविधियां अपनाने की सलाह देता है। 4 जनवरी को चंद्रदेव के कर्क राशि में आने से भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ेगी। ऐसे में आराम और मन की देखभाल जरूरी होगी। ध्यान, टहलना और पानी के पास समय बिताना आपके शरीर और मन—दोनों के लिए लाभदायक रहेगा।

परिवार और रिश्ते – वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026)

यह साप्ताहिक राशिफल रिश्तों में गहराई और भावनात्मक समझ को दर्शाता है। धनु राशि में शुक्रदेव और मंगलदेव रिश्तों में मूल्यों, जिम्मेदारियों या पैसों को लेकर खुली बातचीत करा सकते हैं। 2 जनवरी को चंद्रदेव मिथुन राशि में रहेंगे, जिससे भाई-बहनों और रिश्तेदारों से संवाद आसान होगा और गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। यह साप्ताहिक राशिफल नियंत्रण की प्रवृत्ति या भावनात्मक कठोरता से बचने की सलाह देता है। ध्यान से सुनना रिश्तों को मजबूत करेगा। 4 जनवरी को चंद्रदेव के कर्क राशि में आने से भावनात्मक गर्माहट, भरोसा और अपनापन बढ़ेगा। परिवार के साथ बैठने और दिल से बात करने के लिए यह समय अच्छा रहेगा।

शिक्षा – वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026)

छात्रों के लिए यह सप्ताह एकाग्रता और समझ बढ़ाने वाला है। धनु राशि में सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव प्रैक्टिकल पढ़ाई, स्किल-बेस्ड शिक्षा और मूल्य आधारित विषयों में मदद करेंगे। मिथुन राशि में बृहस्पति देव वक्री रिवीजन और गहरी स्टडी को सपोर्ट करेंगे। यह साप्ताहिक राशिफल बताता है कि 2 जनवरी को चंद्रदेव मिथुन राशि में होने से लिखने, रिसर्च और चर्चा के लिए समय अनुकूल रहेगा। नियमित और अनुशासित मेहनत से पढ़ाई में स्थिर प्रगति होगी।

निष्कर्ष – वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026)

कुल मिलाकर यह सप्ताह जमीन से जुड़ा हुआ बदलाव और भावनात्मक समझदारी लेकर आता है। बाहर की परिस्थितियां धैर्य मांग सकती हैं, लेकिन भीतर की स्पष्टता आपको सही फैसलों तक ले जाएगी। चंद्रदेव की यात्रा खुद को समझने, साझेदारी की समझ, संवाद और भावनात्मक विस्तार को सहारा देगी। यह साप्ताहिक राशिफल याद दिलाता है कि असली ताकत शांत नियंत्रण, आत्म-जागरूकता और अपने मूल्यों को बनाए रखते हुए बदलने की क्षमता में है।

उपाय

a) भावनात्मक संतुलन और शक्ति के लिए रोज “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करें।
b) सोमवार को शिवलिंग पर दूध की कुछ बूंदों के साथ जल अर्पित करें।
c) जरूरतमंदों को काले तिल या गहरे रंग के कपड़े दान करें।
d) रोज कम से कम 10 मिनट मौन ध्यान करें।
e) मन में रंजिश न रखें और क्षमा करने का अभ्यास करें।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।