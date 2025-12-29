Scorpio Horoscope January 2026: क्या आने वाला साल बदल देगा आपकी किस्मत? पक्की होगी तरक्की!

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Scorpio Monthly Horoscope January 2026: वृश्चिक मासिक राशिफल के अनुसार, महीने की शुरुआत में सूर्यदेव धनु राशि में विराजमान रहेंगे। इससे आपका द्वितीय भाव सक्रिय होगा, जो धन, वाणी और पारिवारिक मूल्यों से जुड़ा होता है।

14 जनवरी के बाद सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे और आपका तृतीय भाव सक्रिय होगा। इससे संवाद, प्रयास और छोटे सफर बढ़ेंगे। सूर्यदेव का यह गोचर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाएगा, बोलने में आत्मविश्वास देगा और जिम्मेदार सोच विकसित करेगा। मकर राशि में मौजूद अन्य ग्रह इस ऊर्जा को और मजबूत करेंगे।

स्वास्थ्य – वृश्चिक मासिक राशिफल स्वास्थ्य के लिहाज से ऊर्जा अच्छी बनी रहेगी। महीने की शुरुआत में सूर्यदेव धनु राशि में रहेंगे, जिससे शरीर में ताकत रहेगी। लेकिन ज्यादा तला-भुना खाना या पैसों की चिंता पाचन या गले से जुड़ी परेशानी दे सकती है। मध्य महीने के बाद सूर्यदेव मकर राशि में जाकर अनुशासित दिनचर्या और नियमित व्यायाम की जरूरत बताएंगे। 16 जनवरी से मंगलदेव सहनशक्ति बढ़ाएंगे, लेकिन दबा हुआ गुस्सा तनाव दे सकता है। शनिदेव मीन राशि में भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ाएंगे। धूप लेना, नियमित कसरत और सोच-समझकर बोलना स्वास्थ्य को संतुलित रखेगा।

(Image Source: AI-Generated) परिवार और रिश्ते – वृश्चिक मासिक राशिफल * रिश्तों में इस महीने वाणी और मूल्यों की अहम भूमिका रहेगी। महीने की शुरुआत में सूर्यदेव धनु राशि में रहेंगे। इस दौरान परिवार में पैसों, जिम्मेदारियों और फैसलों पर बातचीत होगी। सच्चाई के साथ नरमी रिश्तों को मजबूत करेगी।