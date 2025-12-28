Sagittarius Weekly Horoscope: धनु राशि वालों के लिए मनी मेकर साबित होगा यह हफ्ता, पढ़ें राशिफल

By Digital DeskEdited By: Vaishnavi Dwivedi
Updated: Sun, 28 Dec 2025 05:35 PM (IST)

इस सप्ताह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र आप ही रहेंगे। धनु राशि में एक साथ कई ग्रहों की स्थिति आपके आत्मविश्वास, महत्वाकांक्षा और सामने आने की इच्छा को ब ...और पढ़ें

Hero Image

Sagittarius Rashifal 2025: धनु राशि का साप्ताहिक राशिफल।

Zodiac Wheel

वार्षिक राशिफल 2026

जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला नया साल।

अभी पढ़ें

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह (Weekly 29 Dec 2025 to 04 Jan 2026) आपके लिए खास और प्रभावशाली रहने वाला है, क्योंकि सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव सभी आपकी ही धनु राशि में विराजमान हैं। इससे आत्मविश्वास, पहचान और खुद पर भरोसा बढ़ेगा। चंद्रदेव का गोचर मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि से होकर क्रिएटिविटी, दिनचर्या, रिश्तों और भावनात्मक गहराई को एक्टिव करेगा। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति देव मिथुन राशि में वक्री होकर आपको भीतर की ओर देखने और अपने फैसलों पर दोबारा सोचने का अवसर देंगे। कुल मिलाकर यह साप्ताहिक राशिफल बताता है कि जब उत्साह के साथ आत्म-जागरूकता जुड़ती है, तब ही सही और टिकाऊ प्रगति होती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परिचय

इस सप्ताह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र आप ही रहेंगे। धनु राशि में एक साथ कई ग्रहों की स्थिति आपके आत्मविश्वास, महत्वाकांक्षा और सामने आने की इच्छा को बढ़ाएगी। मीन राशि में शनि देव घर, परिवार और भावनात्मक आधार से जुड़ी जिम्मेदारियों का अहसास कराएंगे, जबकि कुंभ राशि में राहु देव क्रिएटिव सोच और संवाद क्षमता को मजबूत करेंगे। यह साप्ताहिक राशिफल आपको अपने रास्ते की कमान खुद संभालने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन साथ ही भावनाओं की गहराई को समझने की भी सलाह देता है।

Dhanu (1)

स्वास्थ्य – धनु साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026)

स्वास्थ्य और ऊर्जा सामान्य रूप से अच्छी रहेगी, लेकिन संतुलन जरूरी है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव के मेष राशि में होने से शारीरिक ऊर्जा बढ़ेगी और व्यायाम या आउटडोर एक्टिविटी के लिए मन बनेगा। यह साप्ताहिक राशिफल जरूरत से ज्यादा थकाने से बचने की सलाह देता है। 31 दिसंबर के बाद चंद्रदेव वृषभ राशि में रहेंगे, जिससे खानपान, नींद और नियमित दिनचर्या पर ध्यान देना जरूरी होगा। 4 जनवरी को चंद्रदेव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, तब भावनात्मक स्थिति का सीधा असर शरीर पर पड़ेगा। हल्की देखभाल, पर्याप्त पानी और आराम आपको संतुलन में रखेंगे।

परिवार और रिश्ते – धनु साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026)

यह साप्ताहिक राशिफल रिश्तों में जोश और सच्चाई को दर्शाता है। धनु राशि में शुक्रदेव और मंगलदेव आकर्षण, अपनापन और खुलकर भावनाएं जताने की ताकत देंगे। प्रेम और रिश्तों के लिए यह समय जीवंत रहेगा। 2 जनवरी को चंद्रदेव मिथुन राशि में रहेंगे, जिससे पार्टनर, भाई-बहन और करीबी दोस्तों से बातचीत आसान होगी। यह साप्ताहिक राशिफल सीधे और कठोर शब्दों से बचने की सलाह देता है, क्योंकि सप्ताह के अंत में भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ सकती है। 4 जनवरी को चंद्रदेव के कर्क राशि में आने से परिवार के साथ भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा। गलतफहमियां सुलझाने और अपनापन जताने के लिए यह समय अच्छा है।

शिक्षा – धनु साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026)

छात्रों के लिए यह सप्ताह खास तौर पर अनुकूल है, खासकर उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं, यात्रा से जुड़े विषयों और दर्शन से संबंधित पढ़ाई में। धनु राशि में स्थित सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव आत्मविश्वास और सीखने की इच्छा बढ़ाएंगे। मिथुन राशि में बृहस्पति देव वक्री रिवीजन और गहरी समझ में मदद करेंगे। यह साप्ताहिक राशिफल बताता है कि 2 जनवरी को चंद्रदेव मिथुन राशि में होने से चर्चा, प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू के लिए समय अच्छा रहेगा। नियमित मेहनत और फीडबैक को खुले मन से अपनाने से पढ़ाई में साफ प्रगति होगी।

निष्कर्ष – धनु साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026)

कुल मिलाकर यह सप्ताह आत्म-अभिव्यक्ति, विकास और खुद से जुड़ने का है। आत्मविश्वास और उत्साह भरपूर रहेगा, लेकिन सफलता भावनात्मक समझ और सोच-समझकर बनाई गई योजना से ही मिलेगी। चंद्रदेव का साप्ताहिक गोचर क्रिएटिविटी, अनुशासन, संवाद और भावनात्मक गहराई को संतुलित करेगा। यह साप्ताहिक राशिफल याद दिलाता है कि जब भीतर की स्पष्टता बाहर के कदमों को दिशा देती है, तभी असली विस्तार होता है।

उपाय

a) बृहस्पति देव की कृपा और विवेक बढ़ाने के लिए रोज “ॐ गुरवे नमः” मंत्र का जाप करें।
b) गुरुवार को घी का दीपक जलाकर कृतज्ञता भाव रखें।
c) जरूरतमंदों को पीली दाल या केले दान करें।
d) प्रकृति के बीच समय बिताकर अतिरिक्त ऊर्जा को संतुलित करें।
e) हर बातचीत में विनम्रता और ध्यान से सुनने का अभ्यास करें।

मेष से मीन राशि का वार्षिक राशिफल 2026

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।