Pisces Weekly Horoscope: मीन राशि के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह? पढ़ें राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह (Weekly 29 Dec 2025 to 04 Jan 2026) भावनात्मक समझ और प्रैक्टिकल जिम्मेदारियों का संतुलन लेकर आता है। चंद्रदेव का गोचर मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि से होकर धन, संवाद, करियर और भावनात्मक संतुष्टि से जुड़े क्षेत्रों को एक्टिव करेगा। धनु राशि में विराजमान सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव आपके पेशेवर लक्ष्यों और सामाजिक जिम्मेदारियों पर ध्यान बढ़ाएंगे। वहीं, आपकी ही राशि में स्थित शनि देव समझदारी, अनुशासन और जिम्मेदारी की मांग करेंगे। यह साप्ताहिक राशिफल बताता है कि धैर्य, भावनात्मक स्पष्टता और योजनाबद्ध मेहनत से सफलता मिलेगी।

परिचय इस सप्ताह करियर की दिशा, लंबे समय के लक्ष्य और भावनात्मक सीमाओं पर फोकस रहेगा। धनु राशि में स्थित सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव आपके कामकाज में पहचान और जिम्मेदारियां बढ़ाएंगे। आपकी राशि में विराजमान शनि देव अनुशासन और भावनात्मक मजबूती सिखाएंगे। वहीं मिथुन राशि में बृहस्पति देव वक्री घर-परिवार, आंतरिक सुरक्षा और निजी मामलों की दोबारा समीक्षा करने का संकेत देंगे। यह साप्ताहिक राशिफल मीन राशि वालों को सपनों के साथ-साथ प्रैक्टिकल योजना बनाने की सलाह देता है।

स्वास्थ्य – मीन साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026) स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। आपकी राशि में स्थित शनि देव यह संकेत देते हैं कि अगर भावनात्मक तनाव को नजरअंदाज किया गया, तो शारीरिक थकान बढ़ सकती है। यह साप्ताहिक राशिफल नियमित दिनचर्या, संतुलित भोजन और पर्याप्त आराम की सलाह देता है। योग, तैराकी, ध्यान या शांत व्यायाम लाभकारी रहेंगे। 4 जनवरी को चंद्रदेव के कर्क राशि में आने से भावनात्मक उपचार और स्वयं की देखभाल जरूरी हो जाएगी। आराम और भावनाओं को व्यक्त करना आपकी सेहत को बेहतर बनाएगा।

परिवार और रिश्ते – मीन साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026) यह साप्ताहिक राशिफल रिश्तों में भावनात्मक गहराई और जिम्मेदारी पर जोर देता है। धनु राशि में स्थित शुक्रदेव और मंगलदेव अपनों की अपेक्षाओं को बढ़ा सकते हैं, जिससे धैर्य और समझ की जरूरत पड़ेगी। 2 जनवरी को चंद्रदेव मिथुन राशि में रहेंगे, जिससे भाई-बहनों और रिश्तेदारों से खुलकर बात होगी और गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। यह साप्ताहिक राशिफल भावनाओं को दबाने के बजाय धीरे और प्यार से व्यक्त करने की सलाह देता है। सप्ताहांत में 4 जनवरी को चंद्रदेव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे प्रेम, पारिवारिक सुख और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा। यह समय रिश्तों को संवारने के लिए बहुत अच्छा है।

शिक्षा – मीन साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026) छात्रों के लिए यह सप्ताह अनुशासित पढ़ाई और स्थिर प्रगति का है। धनु राशि में स्थित सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव लक्ष्य पर आधारित पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद करेंगे। मिथुन राशि में बृहस्पति देव वक्री रिवीजन और रिवीजन के जरिए विषयों को अच्छी तरह समझने में सहायक रहेंगे। 2 जनवरी को चंद्रदेव मिथुन राशि में रहेंगे, जिससे लिखने, चर्चा करने और प्रेजेंटेशन के लिए अच्छा समय रहेगा। निरंतर मेहनत, धैर्य और भावनात्मक संतुलन से अच्छे शैक्षणिक परिणाम मिलेंगे।

निष्कर्ष – मीन साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026) कुल मिलाकर यह सप्ताह जिम्मेदारी, भावनात्मक विकास और आंतरिक मजबूती का है। कामकाज का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन भावनात्मक समझ आपको संतुलन बनाए रखने में मदद करेगी। चंद्रदेव का साप्ताहिक गोचर धन योजना, संवाद, करियर फोकस और भावनात्मक संतुष्टि को सहारा देगा। यह साप्ताहिक राशिफल याद दिलाता है कि जब इन्टूशन को अनुशासन के साथ जोड़ा जाता है, तब सच्ची स्थिरता मिलती है।