Pisces Weekly Horoscope: मीन राशि वालों के लिए सुपर रहेगा यह हफ्ता, पढ़ें राशिफल

By Digital DeskEdited By: Vaishnavi Dwivedi
Updated: Sun, 21 Dec 2025 07:21 PM (IST)

हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव मकर राशि में रहेंगे, जिससे भविष्य के लक्ष्य, सोशल जिम्मेदारियां और काम की प्लानिंग ज्यादा अहम लगेगी। एस्ट्रोपत्री डॉटकॉम ...और पढ़ें

Pisces Rashifal 2025: मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह हफ्ता (Weekly 22 to 28 December 2025) मीन राशि के लिए धीरे-धीरे भावनात्मक जागरूकता और समझ बढ़ाने का है। चंद्रदेव मकर से कुंभ और फिर मीन राशि में जाएंगे, जिससे फोकस पहले बाहर की जिम्मेदारियों पर, फिर अंदर की सोच और भावनाओं पर आएगा। आपकी राशि में शनि देव बने हुए हैं, इसलिए धैर्य, अनुशासन और समझदारी जरूरी रहेगी। धनु राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव करियर और पहचान को एक्टिव कर रहे हैं। यह साप्ताहिक राशिफल बताता है कि सब्र, जमीन से जुड़े फैसले और भावनात्मक संतुलन आपको आगे बढ़ाएंगे।

परिचय

हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव मकर राशि में रहेंगे, जिससे भविष्य के लक्ष्य, सोशल जिम्मेदारियां और काम की प्लानिंग ज्यादा अहम लगेगी। धनु राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव करियर और पब्लिक इमेज को मजबूत करेंगे। आप परफॉर्म करने और खुद को साबित करने की स्थिति में रहेंगे। वृश्चिक राशि में बुधदेव आपकी इन्टूशन और समझ को और मजबूत करेंगे। वहीं आपकी राशि में शनि देव याद दिला रहे हैं कि सपनों के साथ अनुशासन भी जरूरी है। यह हफ्ता सपनों और जिम्मेदारियों के बैलेंस का है।

Meen

मीन साप्ताहिक राशिफल – सेहत (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025)

  • सेहत इस हफ्ते थोड़ी हल्की रहेगी, लेकिन संभाली जा सकती है।
  • आपकी राशि में शनि देव दिनचर्या, खान-पान और भावनात्मक सीमाओं पर ध्यान देने को कह रहे हैं। हफ्ते की शुरुआत में काम की जिम्मेदारियों से थकान या स्ट्रेस हो सकता है, अगर आराम न मिला।
  • धनु राशि में मंगलदेव दिमागी एक्टिविटी बढ़ाएंगे, लेकिन परफॉर्मेंस का प्रेशर भी दे सकते हैं। नींद, पानी और स्ट्रेस मैनेजमेंट पर खास ध्यान दें।
  • वीकेंड पर चंद्रदेव आपकी राशि में रहेंगे, इस समय ध्यान, मेडिटेशन और हल्की सेल्फ-केयर बहुत जरूरी होगी। क्रिएटिव हीलिंग, म्यूजिक या आर्ट आपको अच्छा फील कराएगा।

मीन साप्ताहिक राशिफल – परिवार और रिश्ते (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025)

  • रिश्तों में यह हफ्ता समझ और धैर्य से आगे बढ़ने का है। हफ्ते की शुरुआत में काम या सामाजिक जिम्मेदारियों की वजह से आप भावनात्मक रूप से कम मौजूद हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ईमानदारी से बात करेंगे, तो रिश्तों में समझ बनी रहेगी।
  • वृश्चिक राशि में बुधदेव पार्टनर या करीबी परिवार के साथ गहरी और दिल से बातचीत का मौका देंगे।
  • कुंभ राशि में राहु देव छुपी हुई बातें या अनकहे जज्बात सामने ला सकते हैं।
  • वीकेंड पर चंद्रदेव मीन राशि में रहेंगे, भावनाएं खुलकर बहेंगी। यह समय माफी, अपनापन और दिल से जुड़ने के लिए सबसे अच्छा रहेगा। यह साप्ताहिक राशिफल भागने से नहीं, बल्कि महसूस करने से रिश्ते मजबूत करने की सलाह देता है।

मीन साप्ताहिक राशिफल – शिक्षा (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025)

  • स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता मिला-जुला लेकिन सीख देने वाला रहेगा।
  • हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव मकर राशि में रहेंगे, जिससे डिसिप्लिन, रूटीन और एग्जाम की तैयारी मजबूत होगी।
  • मिथुन राशि में गुरु देव वक्री होकर स्टडी गोल्स और बेसिक कॉन्सेप्ट दोबारा देखने की सलाह दे रहे हैं। हफ्ते के बीच में चंद्रदेव कुंभ राशि में रहेंगे, इंट्यूशन, रिसर्च और सोचने-समझने की क्षमता बढ़ेगी।
  • वीकेंड पर चंद्रदेव मीन राशि में आएंगे, जिससे क्रिएटिविटी, इमैजिनेशन और आध्यात्मिक पढ़ाई में मन लगेगा। आर्ट्स, साइकोलॉजी, हीलिंग और फिलॉसफी के स्टूडेंट्स के लिए समय खास रहेगा।

निष्कर्ष – मीन साप्ताहिक राशिफल (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025)

कुल मिलाकर, यह हफ्ता इमोशनल ग्रोथ, जिम्मेदारी और अंदरूनी संतुलन का है। करियर की महत्वाकांक्षा, पैसों की प्लानिंग और पर्सनल बॉउंड्री इस हफ्ते के मुख्य विषय रहेंगे। अगर आप अनुशासन के साथ करुणा बनाए रखेंगे, तो यह साप्ताहिक राशिफल आपके लिए स्थिरता, आत्मविश्वास और सही दिशा लेकर आएगा।

उपाय

इस हफ्ते ग्रहों की ऊर्जा संतुलित करने के लिए:

  • रोज “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जप करें।
  • सोमवार को शिवलिंग पर जल या दूध चढ़ाएं।
  • जरूरतमंदों को भोजन या कंबल का दान करें।
  • पानी के पास समय बिताएं, ध्यान करें या शांत संगीत सुनें, इससे भावनात्मक हीलिंग होगी।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।