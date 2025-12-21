Pisces Weekly Horoscope: मीन राशि वालों के लिए सुपर रहेगा यह हफ्ता, पढ़ें राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह हफ्ता (Weekly 22 to 28 December 2025) मीन राशि के लिए धीरे-धीरे भावनात्मक जागरूकता और समझ बढ़ाने का है। चंद्रदेव मकर से कुंभ और फिर मीन राशि में जाएंगे, जिससे फोकस पहले बाहर की जिम्मेदारियों पर, फिर अंदर की सोच और भावनाओं पर आएगा। आपकी राशि में शनि देव बने हुए हैं, इसलिए धैर्य, अनुशासन और समझदारी जरूरी रहेगी। धनु राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव करियर और पहचान को एक्टिव कर रहे हैं। यह साप्ताहिक राशिफल बताता है कि सब्र, जमीन से जुड़े फैसले और भावनात्मक संतुलन आपको आगे बढ़ाएंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परिचय हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव मकर राशि में रहेंगे, जिससे भविष्य के लक्ष्य, सोशल जिम्मेदारियां और काम की प्लानिंग ज्यादा अहम लगेगी। धनु राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव करियर और पब्लिक इमेज को मजबूत करेंगे। आप परफॉर्म करने और खुद को साबित करने की स्थिति में रहेंगे। वृश्चिक राशि में बुधदेव आपकी इन्टूशन और समझ को और मजबूत करेंगे। वहीं आपकी राशि में शनि देव याद दिला रहे हैं कि सपनों के साथ अनुशासन भी जरूरी है। यह हफ्ता सपनों और जिम्मेदारियों के बैलेंस का है।