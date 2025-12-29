Pisces Horoscope January 2026: जनवरी से चमकेंगे किस्मत के तारे, सूर्य का गोचर लाएगा पद-प्रतिष्ठा

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Pisces Monthly Rashifal January 2026: मीन राशि वालों के लिए जनवरी 2026 सामाजिक रूप से सक्रिय लेकिन जिम्मेदारी से भरा महीना रहेगा। महीने की शुरुआत में सूर्यदेव धनु राशि में गोचर करेंगे, जिससे करियर, प्रतिष्ठा और जिम्मेदारियां प्रमुख रहेंगी।

14 जनवरी के बाद सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे और ध्यान लंबे समय के लक्ष्य, लाभ और सामाजिक नेटवर्क की ओर जाएगा। सूर्यदेव महत्वाकांक्षाओं में स्पष्टता देंगे, जबकि अन्य ग्रह अनुशासन, भावनात्मक समझ और रणनीतिक सोच की मांग करेंगे। यह मासिक राशिफल संतुलित और स्थायी विकास पर जोर देता है।

इस मासिक राशिफल के अनुसार जनवरी की शुरुआत में सूर्यदेव धनु राशि में रहेंगे। इससे आपका दशम भाव यानी करियर, अधिकार और सार्वजनिक छवि सक्रिय होगी। कामकाज में आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है और लोग आप पर भरोसा करते नजर आएंगे।

14 जनवरी के बाद सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे और आपका एकादश भाव प्रभावी होगा। यह भाव लाभ, आकांक्षाओं और सामाजिक दायरे से जुड़ा है। इस गोचर से आपके करियर प्रयास लंबे समय के सपनों से जुड़ने लगेंगे।

आपकी ही राशि में स्थित शनिदेव जीवन के हर क्षेत्र में गंभीरता, समझदारी और आत्म-अनुशासन बढ़ाएंगे।

स्वास्थ्य – मीन मासिक राशिफल स्वास्थ्य पर सूर्यदेव और शनिदेव दोनों का प्रभाव रहेगा। महीने की शुरुआत में सूर्यदेव धनु राशि में रहकर ऊर्जा और उत्साह बनाए रखेंगे। हालांकि काम का दबाव नींद या पाचन को प्रभावित कर सकता है। मध्य महीने के बाद सूर्यदेव मकर राशि में आएंगे। इससे मानसिक संतुलन और भावनात्मक सेहत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी, खासकर सामाजिक माहौल में।

मीन राशि में शनिदेव थकान, शरीर में जकड़न या भावनात्मक भारीपन दिखा सकते हैं, अगर दिनचर्या बिगड़ जाए। 16 जनवरी के बाद मंगलदेव ऊर्जा देंगे, लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी लेने से थकावट हो सकती है। यह राशिफल धूप लेना, हल्का व्यायाम, पूरा आराम और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने की सलाह देता है।

परिवार और रिश्ते – मीन मासिक राशिफल * रिश्तों में जिम्मेदारी और सामाजिक संपर्क दोनों सक्रिय रहेंगे। सूर्यदेव के धनु राशि में रहने के दौरान परिवार के लोग आपसे सलाह और फैसलों की उम्मीद कर सकते हैं। * 14 जनवरी के बाद सूर्यदेव मकर राशि में आने से दोस्ती, सोशल सर्कल और समूह गतिविधियां बढ़ेंगी। 13 जनवरी के बाद शुक्रदेव रिश्तों में समझदारी और संतुलन लाएंगे। (Image Source: AI-Generated) * कुंभ राशि में राहुदेव कभी-कभी भावनात्मक दूरी का संकेत दे सकते हैं। आपकी राशि में शनिदेव भावनात्मक ईमानदारी और सीमाएं तय करने की सीख देंगे। यह मासिक राशिफल सामाजिक और पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन बनाने की सलाह देता है।

शिक्षा – मीन मासिक राशिफल विद्यार्थियों के लिए यह महीना लक्ष्य आधारित और अनुशासित पढ़ाई का है। महीने की शुरुआत में सूर्यदेव धनु राशि में रहकर करियर से जुड़ी पढ़ाई, इंटर्नशिप और प्रदर्शन आधारित सीख को बढ़ावा देंगे। 14 जनवरी के बाद सूर्यदेव मकर राशि में आकर लंबी अवधि के शैक्षणिक लक्ष्य, प्रतियोगी परीक्षाएं और समूह अध्ययन को समर्थन देंगे। मिथुन राशि में गुरु के वक्री होने से नए विषय शुरू करने के बजाय पुराने पाठ दोहराना फायदेमंद रहेगा। शनिदेव आत्म-संदेह दे सकते हैं, लेकिन गुरुजनों का मार्गदर्शन और नियमित मेहनत से स्थिति संभल जाएगी।