Libra Weekly Horoscope: तुला राशि वालों के लिए खुशियों की सौगात लाएगा यह हफ्ता, हर काम में मिलेगी मनचाही सफलता

Updated: Sun, 28 Dec 2025 05:00 PM (IST)

इस सप्ताह का तुला साप्ताहिक राशिफल धनु राशि में स्थित सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव से प्रभावित है, जो संवाद, नेटवर्किंग और बौद्धिक गतिविधियों

Libra Rashifal 2025: तुला राशि का साप्ताहिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह (Weekly 29 Dec 2025 to 04 Jan 2026) सामाजिक रूप से एक्टिव और मानसिक रूप से जागरूक रहने का संकेत देता है। चंद्रदेव का गोचर मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि से होकर साझेदारी, धन, संवाद और भावनात्मक आधार को एक्टिव करेगा। धनु राशि में विराजमान सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव सीखने, छोटी यात्राओं और बातचीत में ऊर्जा भरेंगे। मिथुन राशि में बृहस्पति देव वक्री होकर लंबे समय की इच्छाओं और लक्ष्यों पर दोबारा सोचने का अवसर देंगे। कुल मिलाकर यह साप्ताहिक राशिफल कूटनीति, धैर्य और संतुलित अभिव्यक्ति से आगे बढ़ने की सलाह देता है।

परिचय

इस सप्ताह का तुला साप्ताहिक राशिफल धनु राशि में स्थित सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव से प्रभावित है, जो संवाद, नेटवर्किंग और बौद्धिक गतिविधियों को तेज करेंगे। मीन राशि में शनि देव रोजमर्रा की दिनचर्या और स्वास्थ्य में अनुशासन लाने का संकेत देते हैं, जबकि कुंभ राशि में राहु देव क्रिएटिविटी और अलग सोच को प्रोत्साहित करेंगे। यह साप्ताहिक राशिफल आपको बाहरी दुनिया में एक्टिव रहते हुए भीतर का संतुलन बनाए रखने की सीख देता है।

स्वास्थ्य – तुला साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026)

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। सप्ताह की शुरुआत में रिश्तों से जुड़ा तनाव नींद या पाचन को प्रभावित कर सकता है। यह साप्ताहिक राशिफल नियमित दिनचर्या और आराम देने वाली तकनीकों को अपनाने की सलाह देता है। योग, टहलना या हल्का व्यायाम संतुलन वापस लाने में मदद करेगा। 4 जनवरी को चंद्रदेव के कर्क राशि में प्रवेश से भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ेगी, इसलिए आराम और भावनात्मक सहारा जरूरी होगा। शरीर की सुनना और सीमाएं तय करना आपको स्वस्थ रखेगा।

परिवार और रिश्ते – तुला साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026)

यह साप्ताहिक राशिफल रिश्तों पर खास जोर देता है। धनु राशि में शुक्रदेव और मंगलदेव बातचीत में सच्चाई और जोश लाएंगे, जिससे दिल की बात कहना आसान होगा। 2 जनवरी को चंद्रदेव मिथुन राशि में रहेंगे, जो भाई-बहनों, कजिन और करीबी दोस्तों से संवाद के लिए अच्छा समय है। गलतफहमियां दूर हो सकती हैं।
यह साप्ताहिक राशिफल हर किसी को खुश करने की कोशिश से बचने की सलाह देता है। ईमानदार रहें, लेकिन नरमी बनाए रखें। सप्ताहांत में 4 जनवरी को चंद्रदेव कर्क राशि में आएंगे, तब परिवार की जिम्मेदारियां और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। घर में भरोसा और सुरक्षा की भावना मजबूत होगी।

शिक्षा – तुला साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026)

छात्रों के लिए यह सप्ताह खासतौर पर संवाद, कला, कानून और सामाजिक विज्ञान से जुड़े विषयों में अच्छा है। धनु राशि में सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव जिज्ञासा बढ़ाएंगे और चर्चा के जरिए सीखने में मदद करेंगे। मिथुन राशि में बृहस्पति देव वक्री रिवीजन और गहरी समझ को सहारा देंगे।
यह साप्ताहिक राशिफल बताता है कि 2 जनवरी को चंद्रदेव मिथुन राशि में होने से परीक्षा, प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू और ग्रुप स्टडी के लिए समय अनुकूल रहेगा। नियमित मेहनत और साफ अभिव्यक्ति से पढ़ाई में प्रगति होगी।

निष्कर्ष – तुला साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026)

कुल मिलाकर यह सप्ताह बातचीत, खुद को समझने और भावनात्मक स्थिरता का है। सामाजिक और पेशेवर गतिविधियां बनी रहेंगी, लेकिन भीतर का संतुलन आपको सही फैसले लेने में मदद करेगा। चंद्रदेव की यात्रा साझेदारी की समझ, आर्थिक सजगता, मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक जिम्मेदारी को मजबूत करेगी। यह साप्ताहिक राशिफल याद दिलाता है कि जब आप अपनी जरूरतों और दूसरों की जरूरतों—दोनों का सम्मान करते हैं, तभी सच्चा संतुलन बनता है।

उपाय

a) अपनी ऊर्जा को मजबूत करने के लिए रोज “ॐ शुक्राय नमः” मंत्र का जाप करें।
b) शुक्रवार को सफेद मिठाई या सफेद फूल श्रद्धा के साथ अर्पित करें।
c) अपने आसपास साफ-सफाई और अच्छी खुशबू बनाए रखें।
d) रोज आभार व्यक्त करने की आदत डालें, इससे भावनात्मक संतुलन बढ़ेगा।
e) बेवजह के विवादों से बचें और शांत भाषा का चुनाव करें।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।