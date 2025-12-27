Leo Weekly Horoscope: सिंह राशि वालों के लिए शानदार रहेगा यह सप्ताह, जानें क्या कहते हैं आपके भाग्य के सितारे?

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह (Weekly 29 Dec 2025 to 04 Jan 2026) ऊर्जा और अभिव्यक्ति से भरा रहेगा। धनु राशि में विराजमान सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव आपके भीतर क्रिएटिविटी, उत्साह और खुलकर खुद को व्यक्त करने की इच्छा बढ़ाएंगे। चंद्रदेव का गोचर मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि से होते हुए आपको महत्वाकांक्षा, सीखने, मित्रों, भावनात्मक स्थिरता और खुद की बारे में सोचने की ओर ले जाएगा। सिंह राशि में केतु अहंकार से जुड़े व्यवहारों से दूरी बनाना सिखाएंगे, जबकि मिथुन राशि में बृहस्पति देव वक्री होकर लंबे समय के लक्ष्यों पर दोबारा सोचने का मौका देंगे। कुल मिलाकर यह साप्ताहिक राशिफल संतुलित आत्म-अभिव्यक्ति और समझदारी भरे फैसलों से आगे बढ़ने का संकेत देता है।

परिचय इस सप्ताह धनु राशि में स्थित सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव आपकी क्रिएटिविटी, प्रेम, बच्चों से जुड़े मामलों और जुनून से किए जाने वाले कामों को एक्टिव करेंगे। यह अग्नि तत्व का प्रभाव आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ाएगा, लेकिन साथ ही जिम्मेदारी भी मांगेगा। मीन राशि में शनि देव भावनात्मक अनुशासन सिखाएंगे, जबकि कुंभ राशि में राहु मित्रों और सामाजिक दायरे को महत्व देगा। यह साप्ताहिक राशिफल आपको सलाह देता है कि आप अपनी चमक बनाए रखें, लेकिन भावनात्मक रूप से जमीन से जुड़े रहें।

स्वास्थ्य – सिंह साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026) स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा, लेकिन भावनात्मक उतार-चढ़ाव शरीर की ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव मेष राशि में होने से जोश और स्टैमिना बढ़ेगा, पर जरूरत से ज्यादा मेहनत नुकसान दे सकती है। यह साप्ताहिक राशिफल काम और आराम के बीच संतुलन रखने की सलाह देता है। 4 जनवरी को चंद्रदेव के कर्क राशि में प्रवेश से भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ेगी, इसलिए आराम और मानसिक देखभाल जरूरी होगी। ध्यान, गहरी सांस और नियमित दिनचर्या से सेहत बनी रहेगी।

परिवार और रिश्ते – सिंह साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026) इस सप्ताह प्रेम, रोमांस और पारिवारिक रिश्तों पर खास ध्यान रहेगा। धनु राशि में शुक्रदेव और मंगलदेव रिश्तों में जुनून और ईमानदारी बढ़ाएंगे, जिससे खुशी भी मिलेगी और अपनी-अपनी राय भी सामने आएगी। 2 जनवरी को चंद्रदेव मिथुन राशि में रहेंगे, जिससे दोस्तों, भाई-बहनों और बच्चों से बातचीत आसान होगी। यह साप्ताहिक राशिफल रिश्तों में हावी होने या जिद करने से बचने की सलाह देता है। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव के कर्क राशि में आने से भावनात्मक समझ, माफी और अपनापन बढ़ेगा।

शिक्षा – सिंह साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026) छात्रों के लिए यह सप्ताह खासतौर पर क्रिएटिव क्षेत्रों, परफॉर्मिंग आर्ट्स और प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा रहेगा। धनु राशि में सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव पढ़ाई में आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ाएंगे। मिथुन राशि में बृहस्पति देव वक्री पुराने टॉपिक्स दोहराने और समझ साफ करने में मदद करेंगे।

यह साप्ताहिक राशिफल बताता है कि मिथुन राशि में चंद्रदेव के समय ग्रुप स्टडी, चर्चा और रिवीजन बहुत फायदेमंद रहेंगे। लगातार मेहनत और आत्मविश्वास से सफलता मिलेगी।

निष्कर्ष – सिंह साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026) कुल मिलाकर यह सप्ताह क्रिएटिव अभिव्यक्ति, भावनात्मक समझ और व्यक्तिगत विकास का है। आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा, लेकिन भीतर की विनम्रता और खुद के बारे में सोचने से बेहतर नतीजे दिलाएंगे। चंद्रदेव का गोचर महत्वाकांक्षा, जिम्मेदारी, संवाद और भावनात्मक उपचार का रास्ता दिखाएगा। यह साप्ताहिक राशिफल याद दिलाता है कि सच्चा नेतृत्व संतुलन, संवेदना और आत्म-जागरूकता से आता है।