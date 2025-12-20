Leo Weekly Horoscope: सोच-समझकर कदम उठाएं, पढ़ें सिंह का राशिफल
हफ्ते की शुरुआत प्रैक्टिकल सोच के साथ होगी। एस्ट्रोपत्री डॉटकॉम के श्री आनंद सागर पाठक प्रस्तुत कर रहे हैं, इस सप्ताह (Saptahik Rashifal 2025) का राशि ...और पढ़ें
वार्षिक राशिफल 2026
जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला नया साल।अभी पढ़ें
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस हफ्ते (Weekly 22 to 28 December 2025) सिंह राशि के लिए प्रोडक्टिव लेकिन भावनात्मक रूप से थोड़ा सेंसिटिव रह सकता है। हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव मकर राशि में रहेंगे, जिससे डिसिप्लिन, दिनचर्या और जिम्मेदारियों पर फोकस बढ़ेगा। हफ्ते के बीच और अंत में चंद्रदेव कुंभ और मीन राशि में जाएंगे, जिससे क्रिएटिव सोच, आत्मचिंतन और भावनात्मक समझ गहरी होगी। धनु राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव आपके उत्साह, आत्मविश्वास और खुद को खुलकर व्यक्त करने की ताकत बढ़ाएंगे।
वहीं, मिथुन राशि में गुरु देव वक्री होकर पुराने प्लान्स और अधूरे कामों की समीक्षा करने की सलाह देंगे। कुल मिलाकर, यह साप्ताहिक राशिफल बताता है कि अगर आप सोच-समझकर कदम उठाएंगे, तो धीरे-धीरे मजबूत ग्रोथ मिलेगी।
परिचय
हफ्ते की शुरुआत प्रैक्टिकल सोच के साथ होगी। चंद्रदेव के मकर राशि में रहने से आपको अपनी दिनचर्या, काम और कमिटमेंट्स को ठीक से मैनेज करना पड़ेगा। धनु राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव आपकी क्रिएटिविटी, रोमांस और आत्मविश्वास को एनर्जी देंगे। वृश्चिक राशि में बुधदेव घर, परिवार और भावनात्मक मुद्दों पर असर डालेंगे, जिससे कुछ गहरी बातचीत हो सकती है। मीन राशि में शनि देव आपको भविष्य की योजनाओं में समझदारी और जिम्मेदारी दिखाने की सीख देंगे। यह साप्ताहिक राशिफल आपको दिल और जिम्मेदारी, दोनों को एक साथ चलाने की सलाह देता है।
सिंह साप्ताहिक राशिफल – सेहत (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025)
- सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन नियमितता बहुत जरूरी होगी। धनु राशि में मंगलदेव आपकी फिजिकल एनर्जी और मोटिवेशन बढ़ाएंगे, जिससे एक्सरसाइज या खेलकूद का मन करेगा। लेकिन अगर आराम को नजरअंदाज किया, तो थकान महसूस हो सकती है।
- मीन राशि में शनि देव मानसिक और भावनात्मक सेहत पर ध्यान देने की याद दिला रहे हैं, खासकर तनाव या दबे हुए जज्बातों को लेकर। यह साप्ताहिक राशिफल सही रूटीन, सही पॉस्चर, पाचन और नींद पर ध्यान देने की सलाह देता है।
- वीकेंड पर चंद्रदेव मीन राशि में रहेंगे, जिससे ध्यान, मेडिटेशन और हल्की स्ट्रेचिंग बहुत फायदेमंद रहेगी।
सिंह साप्ताहिक राशिफल – परिवार और रिश्ते (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025)
- रिश्तों में इस हफ्ते भावनात्मक गहराई रहेगी। वृश्चिक राशि में बुधदेव घर, परिवार और पुराने मुद्दों पर गंभीर बातचीत करा सकते हैं। हफ्ते की शुरुआत में काम का दबाव परिवार को कम समय देने का कारण बन सकता है, लेकिन धैर्य रखने से संतुलन बना रहेगा।
- कुंभ राशि में राहु देव पार्टनरशिप या रिश्तों में अचानक बदलाव या अलग तरह की स्थिति ला सकते हैं। साफ और खुलकर बात करना जरूरी होगा।
- वीकेंड पर चंद्रदेव मीन राशि में रहेंगे, जिससे दिल नरम होगा। माफी, अपनापन और दिल से बातचीत के लिए यह समय बहुत अच्छा है। यह साप्ताहिक राशिफल दबदबे से ज्यादा समझदारी अपनाने की सलाह देता है।
सिंह साप्ताहिक राशिफल – शिक्षा (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025)
- स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता प्रोडक्टिव रहेगा। हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव मकर राशि में रहेंगे, जिससे टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और एग्जाम की तैयारी बेहतर होगी।
- मिथुन राशि में गुरु देव वक्री होकर पुराने कॉन्सेप्ट दोहराने, स्किल सुधारने और फीडबैक से सीखने की सलाह दे रहे हैं।
- हफ्ते के बीच में चंद्रदेव कुंभ राशि में रहेंगे, जिससे ग्रुप स्टडी, एनालिटिकल सोच और टेक्निकल विषयों में रुचि बढ़ेगी।
- वीकेंड पर चंद्रदेव मीन राशि में रहेंगे, जिससे क्रिएटिविटी और इंट्यूशन बढ़ेगा। आर्ट्स, साइकोलॉजी और आध्यात्मिक पढ़ाई के लिए समय अच्छा रहेगा।
निष्कर्ष – सिंह साप्ताहिक राशिफल (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025)
कुल मिलाकर, यह हफ्ता भावनात्मक समझदारी और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने का है। करियर की जिम्मेदारियां, पैसों में समझदारी और रिश्तों में संवेदनशीलता अहम रहेंगी। अगर आप आत्मविश्वास के साथ धैर्य भी बनाए रखेंगे, तो यह साप्ताहिक राशिफल आपको स्थिर ग्रोथ और अंदरूनी संतुलन देगा।
उपाय
इस हफ्ते ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए:
- रोज सुबह सूर्यदेव को जल अर्पित करें और “ॐ सूर्याय नमः” का जप करें।
- रविवार को गेहूं, गुड़ या लाल कपड़ों का दान करें।
- गुरुवार को विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, इससे गुरु देव की कृपा मिलेगी।
- रोज कृतज्ञता (ग्रैटिट्यूड) और ध्यान का अभ्यास करें। इससे मन शांत और पॉजिटिव रहेगा।
मेष से मीन राशि का वार्षिक राशिफल 2026
लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।