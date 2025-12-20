Leo Weekly Horoscope: सोच-समझकर कदम उठाएं, पढ़ें सिंह का राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस हफ्ते (Weekly 22 to 28 December 2025) सिंह राशि के लिए प्रोडक्टिव लेकिन भावनात्मक रूप से थोड़ा सेंसिटिव रह सकता है। हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव मकर राशि में रहेंगे, जिससे डिसिप्लिन, दिनचर्या और जिम्मेदारियों पर फोकस बढ़ेगा। हफ्ते के बीच और अंत में चंद्रदेव कुंभ और मीन राशि में जाएंगे, जिससे क्रिएटिव सोच, आत्मचिंतन और भावनात्मक समझ गहरी होगी। धनु राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव आपके उत्साह, आत्मविश्वास और खुद को खुलकर व्यक्त करने की ताकत बढ़ाएंगे।

वहीं, मिथुन राशि में गुरु देव वक्री होकर पुराने प्लान्स और अधूरे कामों की समीक्षा करने की सलाह देंगे। कुल मिलाकर, यह साप्ताहिक राशिफल बताता है कि अगर आप सोच-समझकर कदम उठाएंगे, तो धीरे-धीरे मजबूत ग्रोथ मिलेगी। परिचय हफ्ते की शुरुआत प्रैक्टिकल सोच के साथ होगी। चंद्रदेव के मकर राशि में रहने से आपको अपनी दिनचर्या, काम और कमिटमेंट्स को ठीक से मैनेज करना पड़ेगा। धनु राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव आपकी क्रिएटिविटी, रोमांस और आत्मविश्वास को एनर्जी देंगे। वृश्चिक राशि में बुधदेव घर, परिवार और भावनात्मक मुद्दों पर असर डालेंगे, जिससे कुछ गहरी बातचीत हो सकती है। मीन राशि में शनि देव आपको भविष्य की योजनाओं में समझदारी और जिम्मेदारी दिखाने की सीख देंगे। यह साप्ताहिक राशिफल आपको दिल और जिम्मेदारी, दोनों को एक साथ चलाने की सलाह देता है।