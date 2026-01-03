Leo Weekly Horoscope: सिंह राशि का बढ़ेगा आत्मविश्वास, न करें ये गलतियां, पढ़ें राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 05 जनवरी से 11 जनवरी 2026 (Weekly 05 to 11 January 2026) का यह सिंह साप्ताहिक राशिफल बताता है कि सप्ताह की शुरुआत थोड़ी शांत और भीतर की सोच के साथ होगी, लेकिन जैसे-जैसे समय आगे बढ़ेगा, रफ्तार और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे। सप्ताह की शुरुआत में आप अंदर से खुद को समझेंगे, और जैसे ही चंद्रदेव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, आत्मविश्वास और लोगों के बीच आपकी मौजूदगी मजबूत होगी।

सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव धनु राशि में रहकर महत्वाकांक्षा, क्रिएटिविटी और पॉजिटिव सोच को बढ़ाएंगे। कुल मिलाकर यह सप्ताह धैर्य, खुद पर भरोसे और संतुलित फैसलों से आगे बढ़ने का संकेत देता है। परिचय इस सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव कर्क राशि में रहेंगे, जिससे आराम, ठहराव और भावनात्मक हीलिंग की जरूरत महसूस हो सकती है। आप थोड़ा रुककर अपनी प्राथमिकताओं पर दोबारा सोच सकते हैं। 6 जनवरी को जैसे ही चंद्रदेव आपकी राशि में आएंगे, ऊर्जा और आत्मविश्वास तेजी से बढ़ेगा और आप फिर से सुर्खियों में आ सकते हैं। सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव धनु राशि में रहकर आपको खुलकर खुद को व्यक्त करने की प्रेरणा देंगे, लेकिन जिम्मेदारियों का ध्यान रखना भी जरूरी रहेगा।

स्वास्थ्य इस सप्ताह स्वास्थ्य में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिलेगा। शुरुआत में चंद्रदेव कर्क राशि में होने से थकान या मन न लगने जैसा महसूस हो सकता है, जो आराम की जरूरत का संकेत है। जैसे ही चंद्रदेव सिंह राशि में आएंगे, ऊर्जा बढ़ेगी और एक्सरसाइज, खेल या क्रिएटिव एक्टिविटी करने का मन बनेगा। चंद्रदेव के कन्या राशि में रहने पर खानपान, दिनचर्या और बचाव से जुड़ी देखभाल पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा। ज्यादा थकाने वाली चीजों से बचें और आराम व एक्टिविटी के बीच संतुलन बनाए रखें।

परिवार और रिश्ते रिश्तों में यह सप्ताह पहले संवेदनशीलता और फिर अपनापन लेकर आएगा। शुरुआत में आप थोड़ा अकेले रहना या परिवार के साथ शांत समय बिताना पसंद कर सकते हैं। जैसे ही चंद्रदेव सिंह राशि में आएंगे, आकर्षण, रोमांस और सोशल कनेक्शन बढ़ेंगे। ध्यान रखें कि बातचीत में अहंकार या हावी होने की आदत से बचें। सप्ताहांत में चंद्रदेव तुला राशि में रहकर तालमेल, सहयोग और दिल से की गई बातचीत को बढ़ावा देंगे, जिससे गलतफहमियां आसानी से सुलझ सकती हैं।

शिक्षा छात्रों के लिए यह सप्ताह धीरे-धीरे बेहतर होता जाएगा। शुरुआत में भावनात्मक या मानसिक थकान की वजह से ध्यान भटक सकता है। धैर्य रखें और नियमित पढ़ाई जारी रखें। चंद्रदेव जब कन्या राशि में आएंगे, तब फोकस, अनुशासन और विश्लेषण की क्षमता बढ़ेगी, जो परीक्षा की तैयारी, लिखने और डिटेल स्टडी के लिए अच्छा समय है। सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव धनु राशि में रहकर सीखने की इच्छा, क्रिएटिविटी और नए विषयों में रुचि बढ़ाएंगे। लगातार मेहनत से अच्छे नतीजे मिलेंगे।

निष्कर्ष कुल मिलाकर यह सप्ताह अंदर की तैयारी से बाहर की चमक तक का सफर दिखाता है। पहले खुद को रिचार्ज करने और फिर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का समय है। जोश के साथ-साथ प्रैक्टिकल सोच बनाए रखना जरूरी होगा, ताकि थकान या जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास नुकसान न करे। भावनाओं को समझते हुए और अनुशासित तरीके से काम करके आप व्यक्तिगत संतुष्टि और बाहरी पहचान—दोनों पा सकते हैं। खुद पर भरोसा रखें, लेकिन फीडबैक के लिए खुले रहें।