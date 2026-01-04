Weekly Tarot Horoscope: इस हफ्ते इन राशियों पर मेहरबान रहेंगे सितारे, साल की शुरुआत में लगेगी लॉटरी

मां प्रेम ऋतंभरा। ओशो कहते हैं, जीवन सतत चलने वाला सफर है। इसमें आज (04 To 10 January Tarot Prediction 2026) जो हो रहा है, वह ही महत्वपूर्ण है। इसके आरंभ या अंत की तलाश करने के बजाय सफर जारी रखते हुए संतुलन हासिल कर सकते है।

मेष (ARIES) (21 मार्च-20 अप्रैल) व्यक्तिगत और पेशेवर मामलों में बीते हुए कल को पीछे छोड़ नई शुरुआत करेंगे। आने वाले समय में कुछ बड़ा आपके इंतजार में है। नए आयाम मिलेंगे। असंभव लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं का त्याग करना बेहतर रहेगा। अपनी क्षमता और प्रतिभा के साथ खुद को निखारेंगे। अपने बार-बार बदलते मन को नियंत्रण में रखना आवश्यक है। नई दिशा को हासिल करने के लिए ध्यान करें।

शुभ अंक: 4

4 शुभ रंग: लोटस पिंक वृष (TAURUS) (21 अप्रैल-21 मई) निजी संबंधों में सकारात्मक सोच दोबारा ताजगी लाने का काम करेगी। कार्यक्षेत्र में सहज व रचनात्मक माहौल प्रगति का कारक बनेगा। दिनचर्या में बदलाव स्थितियों, लक्ष्यों और जिम्मेदारियों के प्रति नया दृष्टिकोण देगा। पुराने आइडिया और फैसलों को जड़ से उखाड़ने के लिए मन में झांकना जरूरी है। किसी भी तरह की नई शुरुआत करने से पहले प्राथमिकता को ध्यान में रखें।

शुभ अंक: 13

13 शुभ रंग: सी ग्रीन मिथुन (GEMINI)(22 मई-21 जून) भावनात्मक उथल-पुथल के चलते दिल और दिमाग अलग-अलग दिशा में खींचेंगे। कार्यक्षेत्र में प्रतियोगिता का सामना करना पड़ सकता है। सामाजिक जीवन वयस्त रहेगा। इस दौरान स्वजनों के साथ उत्सव में समय बीतेगा। ऊर्जा को सही तरीके से जागृत करने के लिए नया रूटीन अपनाना बेहतर रहेगा। यात्रा का योग है। सही निर्णय लेने के लिए अंतर्मन की सुनें।

शुभ अंक: 6

6 शुभ रंग: रेनबो पेस्टल कर्क (CANCER ) (22 जून-22 जुलाई) वित्तीय पहलुओं व बारीकियों को संभालने की अपनी व्यावहारिक समझ से उत्साहित महसूस करेंगे। हालांकि किसी भी तरह के निवेश के प्रति सतर्क रहें। एक युवा महिला अपनी जिद पूरी करवाने के लिए परेशान कर सकती है। निजी संबंध प्यार और देखभाल की मांग करेंगे। ध्यान आपको आपके अस्तित्व और रचनात्मकता की गहराइयों और ऊंचाइयों को समझने का अवसर देगा।

शुभ अंक: 16

16 शुभ रंग: फायरी रेड सिंह (LEO) (23 जुलाई-23 अगस्त) तथ्यों और स्पष्टता के मेल से कार्यक्षेत्र की मुश्किलों को सुलझाने में सफल रहेंगे। अच्छे बिजनेस प्लान और निवेश के अवसर आएंगे। कार्यक्षेत्र में धोखेबाज समूह के साथ व्यावसायिक संबंध बनाने से पहले सतर्क रहें। कोईबड़ी उम्र की महिला जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन का कारक बनेगी। परिवार व दोस्तों के साथ समय बिताएंगे। रोजमर्रा की जिंदगी में अनुभव काम आएंगे। ध्यान करें।

शुभ अंक: 10

10 शुभ रंग: रेड कन्या (VIRGO) (24 अगस्त-23 सितंबर) आस-पास के लोगों की वजह से मुश्किलें बढ़ सकती हैं, इन्हें संतुलित रवैया अपनाकर अपने पक्ष में करना बेहतर रहेगा। किसी अहम परिवर्तन की कगार पर हैं। गलतफहमियों और भ्रमों को एक तरफ रखकर रिश्तों का प्राथमिकताओं और ईमानदारी से मूल्यांकन करेंगे। जीवन में पुराने पैटर्न और रिश्तों में संतुलित रवैया हासिल करेंगे। जिंदगी के अवसरों को आनंद लें।

शुभ अंक: 2

2 शुभ रंग: सी ग्रीन तुला (LIBRA) (24 सितंबर-23 अक्टूबर) दोस्तों और परिवार से भरपूर प्यार और सद्भावना हासिल करेंगे। तीखी वाणी से दूसरों को ठेस पहुंचाने से बचें। कड़ी मेहनत और बेहतरीन प्रबंधन से सफलता और खुशहाली हासिल करेंगे। समझदारी और सही फैसलों से व्यावसायिक स्थिरता हासिल करेंगे। विभिन्न गतिविधियों में व्यस्त और सक्रिय रहेंगे। आध्यात्मिक खोज ज्ञानवर्धक और स्फूर्तिदायक साबित होगी।

शुभ अंक: 5

5 शुभ रंग: साफ्ट पिंक वृश्चिक (SCORPIO) (24 अक्टूबर-22 नवंबर) लोगों को प्रभावित करेंगे और नीति निर्णायक की भूमिका में रहेंगे। प्राथमिताओं में बदलाव के साथ आपका रवैया नरम और दयावान हो जाएगा। रिश्तों में संतुलन और स्पष्ट दृष्टिकोण हासिल करेंगे। अपने दृष्टिकोण और लक्ष्यों को लेकर स्पष्ट रहें। विरोध, नकारात्मकता और मुश्किल हालात का सामना हिम्मत और साहस से करने पर सफलता पाएंगे। रिश्तों और साझेदारी में भावनात्मक उथल-पुथल से बचें।

शुभ अंक: 6

6 शुभ रंग: फायरी आरेंज धनु (SAGITTARIUS) (23 नवंबर-23 दिसंबर) व्यावसायिक मामलों में कोई सुनहरा अवसर जीवन में गहन परिवर्तन का कारक बनेगा। व्यक्तिगत, पारिवारिक और पेशेवर जीवन में कोई बड़ी सफलता मिलेगी। आपके लिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप समय के प्रवाह के साथ बहें और घटनाओं में बाधा बनने से बचें। पुरानी बातों को पीछे छोड़ दें। बिना किसी रुकावट या बाहरी हस्तक्षेप के, तेजी से भविष्य की ओर बढ़ेंगे।

शुभ अंक: 6

6 शुभ रंग: अर्दी ब्राउन मकर (CAPRICORN) (24 दिसंबर-20 जनवरी) निजी संबंधों, दोस्तों और रिश्तेदारों में भावनात्मक और आध्यात्मिक रुझान महसूस करेंगे। किसी भी तरह के झगड़ों में बीच-बचाव करने के लिए अंतर्मन की सुनें। आवश्यकताओं और टारगेट को पूरा करने के लिए मामलों को गहराई से समझें और व्यवस्थित करें। दूसरों के जीवन में सलाहकार की भूमिका निभाएंगे, हालांकि इस बीच आंतरिक द्वंद्व भी परेशान कर सकते हैं।

शुभ अंक: 4

4 शुभ रंग: एमराल्ड ग्रीन कुंभ (AQUARIUS)(21 जनवरी-19 फरवरी) मेहनत और सहयोग के आधार पर व्यावसायिक पहलुओं में सफलता हासिल करेंगे। किस्मत साथ निभाएगी। व्यापारिक साझेदारी लाभदायक रहेगी। किसी रिश्ते में पुराने जख्मों को भरेंगे। बच्चे खुशी का कारण बनेंगे, लेकिन उनकी भी कुछ मांगें रहेंगी। जीवन में विविध पहुलओं में रचनात्मकता का प्रदर्शन करेंगे। आध्यात्मिक तलाश पूरी करने के लिए यह समय उचित है।