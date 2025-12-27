Gemini Weekly Horoscope: मिथुन राशि वालों के लिए लकी रहेगा यह हफ्ता, जानें कैसे होगा आपको अचानक धन लाभ?

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह (Weekly 29 Dec 2025 to 04 Jan 2026) समीक्षा, दिशा सुधारने और धीरे-धीरे स्पष्टता पाने का है। आपकी ही राशि में बृहस्पति देव वक्री हैं, इसलिए खुद के बारे में सोचने से बच पाना मुश्किल होगा। यह आपको अपने लक्ष्यों, जिम्मेदारियों और निजी दिशा पर दोबारा सोचने के लिए प्रेरित करेगा। चंद्रदेव का गोचर मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशियों से होगा, जिससे सामाजिक दायरा, भावनात्मक संतुलन, स्वयं पर ध्यान और आर्थिक समझ एक्टिव होगी। कुल मिलाकर यह साप्ताहिक राशिफल बताता है कि जल्दबाजी के बजाय सोच-समझकर लिए गए फैसलों से ही प्रगति होगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परिचय इस समय धनु राशि में सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव विराजमान हैं, जो आपकी विपरीत राशि में होकर रिश्तों, साझेदारी और सहयोग को खास महत्व दे रहे हैं। दूसरों की उम्मीदें आप पर हावी हो सकती हैं, लेकिन आपकी राशि में बृहस्पति देव वक्री होकर सबसे पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने की सलाह दे रहे हैं। यह साप्ताहिक राशिफल बाहरी जिम्मेदारियों और अपने सच के बीच संतुलन बनाने का संदेश देता है।

स्वास्थ्य – मिथुन साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026) स्वास्थ्य में संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा। आपकी राशि में बृहस्पति देव वक्री होने से ज्यादा सोचने और खुद का विश्लेषण करने के कारण मानसिक बेचैनी बढ़ सकती है। 2 जनवरी को चंद्रदेव मिथुन राशि में होंगे, जिससे ऊर्जा तो बढ़ेगी, लेकिन अगर सही दिशा न दी गई तो घबराहट भी हो सकती है। यह साप्ताहिक राशिफल नियमित ब्रेक लेने और हल्की शारीरिक गतिविधि की सलाह देता है। 4 जनवरी को चंद्रदेव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, तब भावनात्मक स्वास्थ्य ज्यादा अहम होगा। आराम, सुकून और अपनापन आपकी सेहत को बेहतर बनाएंगे।

परिवार और रिश्ते – मिथुन साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026) इस सप्ताह रिश्तों पर खास ध्यान रहेगा। धनु राशि में शुक्रदेव और मंगलदेव होने से रिश्तों में जोश और खुलापन बढ़ेगा। ईमानदार बातचीत से रिश्ते मजबूत होंगे, लेकिन यह साप्ताहिक राशिफल बहस या जल्दबाजी में बोले गए शब्दों से बचने की सलाह देता है। चंद्रदेव के मिथुन राशि में रहने से भाई-बहनों और करीबी दोस्तों से खुलकर बात होगी। सप्ताहांत में चंद्रदेव कर्क राशि में आकर भावनात्मक भरोसा और पारिवारिक अपनापन बढ़ाएंगे।

शिक्षा – मिथुन साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026) छात्रों के लिए यह सप्ताह रिवीजन और समझ को मजबूत करने का है। आपकी राशि में बृहस्पति देव वक्री पुराने नोट्स दोबारा पढ़ने और बेसिक्सी समझ पक्की करने में मदद करेंगे। धनु राशि में सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और चर्चा के जरिए सीखने को बढ़ावा देंगे। यह साप्ताहिक राशिफल बताता है कि चंद्रदेव के मिथुन राशि में रहने का समय परीक्षा, इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन के लिए बहुत अच्छा है। लगातार मेहनत से अच्छे नतीजे मिलेंगे।

निष्कर्ष – मिथुन साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026) कुल मिलाकर यह सप्ताह आत्म-जागरूकता और दिशा सुधारने का है। रिश्ते और जिम्मेदारियां ध्यान मांगेंगी, लेकिन भीतर की स्पष्टता आपको सही फैसलों तक पहुंचाएगी। चंद्रदेव का गोचर सामाजिक मेलजोल से लेकर स्वयं पर ध्यान और भावनात्मक सुरक्षा तक की यात्रा कराएगा। यह साप्ताहिक राशिफल याद दिलाता है कि अभी थोड़ा धीमा चलकर किया गया खुद की समझ आपको आगे पूरे भरोसे और उद्देश्य के साथ बढ़ने में मदद करेगा।