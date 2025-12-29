Gemini Horoscope January 2026: इस महीने मिथुन राशि वालों की चमकेगी किस्मत, पढ़ें राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Gemini Monthly Rashifal January 2026: मिथुन मासिक राशिफल के अनुसार, जनवरी 2026 में सूर्यदेव के गोचर के कारण आपके जीवन में अहम बदलाव देखने को मिलेंगे। सूर्यदेव जब धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तब ध्यान रिश्तों से हटकर गहरे परिवर्तन, जिम्मेदारी और आत्ममंथन की ओर जाएगा। मिथुन राशि में वक्री बृहस्पति देव आपको खुद पर विचार करने और पुराने फैसलों की समीक्षा करने का अवसर देंगे। सूर्यदेव पूरे महीने स्पष्टता, उद्देश्य और संतुलित निर्णय लेने की दिशा दिखाएंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परिचय मिथुन मासिक राशिफल के अनुसार महीने की शुरुआत में सूर्यदेव धनु राशि में विराजमान रहेंगे, जिससे आपकी साझेदारी और रिश्तों का क्षेत्र सक्रिय रहेगा। इस समय समझौते, कमिटमेंट और सार्वजनिक संपर्कों पर फोकस बढ़ेगा। 14 जनवरी के बाद सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे जीवन में परिवर्तन, साझा संसाधन और आंतरिक विकास से जुड़े विषय सामने आएंगे। सूर्यदेव का यह गोचर आपको समझदारी, जिम्मेदारी और आत्म-जागरूकता के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। अन्य ग्रहों का सहयोग भी इन बदलावों को संतुलित बनाए रखेगा।