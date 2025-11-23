Capricorn Weekly Horoscope: मकर राशि का काम की प्लानिंग पर रहेगा फोकस, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह चंद्रदेव का धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि में गोचर भावनात्मक स्थिरता, प्रैक्टिकल फोकस और सहज इन्टूशन को मजबूत करते हैं। शनिदेव मार्गी हो रहे हैं और बुधदेव भी आगे बढ़ रहे हैं। इससे सोच, संरचना और निर्णयों में स्पष्टता लौट सकती है। आप नयी दृढ़ता महसूस कर सकते हैं। भावनात्मक समझ गहरी हो सकती है और जीवन के हर क्षेत्र में प्रैक्टिकल समाधान सामने आ सकते हैं। आइए जानते हैं कि मकर (Capricorn Weekly Rashifal 2025) राशि का साप्ताहिक राशिफल।

सप्ताह की शुरुआत धनु राशि में चंद्रदेव के गोचर से होती है। यह आराम, आत्मचिंतन और भीतर की शांति की प्रेरणा देते हैं। जैसे ही चंद्रदेव मकर, कुंभ और फिर मीन राशि में प्रवेश करते हैं, आप प्रेरित, सामाजिक रूप से सजग और अंत में भावनात्मक रूप से अच्छा महसूस करते हैं।

सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव वृश्चिक राशि में हैं। इससे आपके सामाजिक दायरे और लंबे समय की योजनाओं में परिवर्तनकारी उर्जा बढ़ सकती है। यह सप्ताह परिपक्व फैसलों और स्थिर गति से आगे बढ़ने के संकेत दे रहा है। मकर साप्ताहिक राशिफल – स्वास्थ्य स्वास्थ्य इस सप्ताह जमीन से जुड़े, संतुलित और भावनात्मक रूप से जागरूक रहने का संकेत देते हैं। 24 नवंबर को धनु राशि में चंद्रदेव हल्की थकान या मानसिक भटकाव ला सकते हैं। आराम जरूरी है। 25–26 नवंबर को चंद्रदेव मकर में आपको अनुशासित दिनचर्या अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं।

नियमित खानपान, व्यायाम और आत्म–देखभाल से लाभ होगा। 27–29 नवंबर को कुंभ राशि में चंद्रदेव मेन्टल एक्टिवनेस बढ़ाते हैं। नींद की गुणवत्ता पर ध्यान दें। 29–30 नवंबर को मीन राशि में चंद्रदेव भावनात्मक हीलिंग, आध्यात्मिक गतिविधियां और गहरा विश्राम देने वाले हैं। 28 नवंबर को शनि देव मार्गी होते हैं। यह आपके स्वास्थ्य–अनुशासन और दीर्घकालिक आदतों को मजबूती देते हैं।

मकर साप्ताहिक राशिफल – परिवार और रिश्ते रिश्तों में इस सप्ताह गहराई, जिम्मेदारी और संवेदनशीलता बढ़ती है। 24 नवंबर को धनु राशि में चंद्रदेव आपको पुराने भावनात्मक बोझ छोड़ने और दूरी संतुलन बनाए रखने की सीख देते हैं। 25–26 नवंबर को चंद्रदेव मकर में पारिवारिक दायित्वों को निभाने में आप अधिक सक्षम रहते हैं।

घर और परिवार में आपकी भूमिका मजबूत होती है। 27–29 नवंबर को कुंभ राशि में चंद्रदेव खुली बातचीत और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संकेत देते हैं, जिससे रिश्तों में सहजता बढ़ती है। 29–30 नवंबर को मीन राशि में चंद्रदेव कोमलता, करुणा और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाते हैं। यह सप्ताहांत रिश्तों को गहराई से समझने के लिए उत्तम है। 26 नवंबर को शुक्र देव वृश्चिक में प्रेम संबंधों में आकर्षण और नजदीकी बढ़ाने में सहायक हैं।

मकर साप्ताहिक राशिफल – शिक्षा शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह एकाग्रता, गहन समझ और निरंतर प्रगति दिखाई देती है। 24 नवंबर को धनु राशि में चंद्रदेव आपकी सोच को विस्तृत करते हैं और मानसिक ताजगी देते हैं। 25–26 नवंबर को चंद्रदेव मकर राशि में पढ़ाई में अनुशासन, निरंतरता और गहरा ध्यान बढ़ाते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह उत्तम समय है । 27–29 नवंबर को कुंभ राशि में चंद्रदेव रचनात्मक, तार्किक और समूह–आधारित अध्ययन में मदद करते हैं। 29–30 नवंबर को मीन राशि में चंद्रदेव इन्टूशन, कला, साहित्य और विश्लेषणात्मक विषयों में आपकी समझ को गहरा करते हैं। बुध देव मार्गी होने से पढ़ाई समझने, लिखावट और याददाश्त में सुधार होता है।

निष्कर्ष यह सप्ताह आपको आत्ममंथन, अनुशासन, मानसिक विस्तार और भावनात्मक स्पष्टता की ओर ले जाता है। चंद्रदेव के गोचर और ग्रहों की स्थिति आपके निर्णयों में समझदारी, शांति और स्थिरता प्रदान करते हैं। संदेश लगातार प्रयास, संतुलित भावनाएं और स्पष्ट सोच इस सप्ताह आपकी असली शक्ति हैं।