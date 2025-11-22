विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Libra Weekly Horoscope: तुला राशि के जातक इस हफ्ते लक्ष्यों पर करेंगे फोकस, मिलेंगे अच्छे नतीजे

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Sat, 22 Nov 2025 06:00 PM (IST)

शुक्रदेव वृश्चिक में प्रवेश कर रहे हैं। यह स्थिति वित्त और व्यक्तिगत मूल्यों पर आपका ध्यान बढ़ा सकती है। यह सप्ताह संतुलन, समझ और सहज बदलाव के संकेत दे रहा है। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.com) से जानते हैं कि तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है।

पढ़ें तुला राशि का साप्ताहिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक संतुलन मुख्य भूमिका में रहेंगे। चंद्रदेव का धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि में गोचर आपकी सोच और भावनाओं को नयी दिशा देगा। आपके ही राशि में बुधदेव मार्गी हो रहे हैं। इससे रुकी बातचीत आगे बढ़ सकती है और गलतफहमियां कम हो सकती हैं।

परिचय -

तुला साप्ताहिक राशिफल (24 नवंबर से 30 नवंबर): इस सप्ताह की शुरुआत धनु राशि में चंद्रदेव के गोचर से होती है। यह जिज्ञासा और संवाद की ऊर्जा को बढ़ाते हैं। जैसे ही चंद्रदेव मकर, कुंभ और फिर मीन राशि में प्रवेश करते हैं, आपका ध्यान घर-परिवार से क्रिएटिविटी और अंत में स्वास्थ्य तथा भावनात्मक स्थिरता की ओर जाता है। सूर्यदेव और मंगलदेव वृश्चिक राशि में हैं। इससे वित्त और आत्म-मूल्य से जुड़े क्षेत्रों में ऊर्जा और फोकस बढ़ सकते हैं। यह सप्ताह सोच-समझकर लिये गए फैसलों और भावनात्मक स्पष्टता का संकेत दे रहा है।

तुला साप्ताहिक राशिफल स्वास्थ्य (24 नवंबर से 30 नवंबर)

स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह मानसिक जागरूकता और शारीरिक संतुलन का है। सप्ताह की शुरुआत में धनु राशि में चंद्रदेव ऊर्जा बढ़ाते हैं, पर अनियमितता या बेचैनी भी ला सकते हैं। 25–26 नवंबर को मकर राशि में चंद्रदेव आपकी दिनचर्या को स्थिर करते हैं—संतुलित आहार और नियमित व्यायाम में सुधार संभव है। 27–29 नवंबर को कुंभ राशि में चंद्रदेव मेन्टल एक्टिवनेस बढ़ाकर हल्का तनाव ला सकते हैं—इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट आवश्यक है। 29–30 नवंबर को मीन राशि में चंद्रदेव विश्राम, उपचार और भावनात्मक संतुलन लाते हैं। 28 नवंबर को शनि देव मार्गी बनने से स्वास्थ्य दिनचर्या पर टिके रहने की क्षमता बढ़ती है।

तुला साप्ताहिक राशिफल परिवार और रिश्ते (24 नवंबर से 30 नवंबर)

इस सप्ताह रिश्तों में सहजता, खुलापन और भावनात्मक गहराई देखने को मिलेगी। धनु राशि में चंद्रदेव सप्ताह की शुरुआत में भाई-बहनों और दोस्तों के साथ खुली बातचीत को बढ़ावा देते हैं। 25–26 नवंबर को मकर राशि में चंद्रदेव परिवार की जिम्मेदारियों और परिपक्व संवाद की आवश्यकता बढ़ाते हैं। 27–29 नवंबर को कुंभ राशि में चंद्रदेव व्यक्तिगत स्पेस और स्वतंत्रता को सम्मान देते हैं—इससे रिश्तों में संतुलन बनता है। 29–30 नवंबर को मीन राशि में चंद्रदेव रिश्तों को कोमलता, करुणा और हीलिंग प्रदान करते हैं। 26 नवंबर को शुक्र देव वृश्चिक राशि में प्रवेश करते हैं—रोमांस में गहराई, ईमानदारी और भावनात्मक मजबूती आती है।

तुला साप्ताहिक राशिफल शिक्षा (24 नवंबर से 30 नवंबर)

शिक्षा के क्षेत्र में यह सप्ताह मानसिक स्पष्टता और बढ़ती एकाग्रता का है। 24 नवंबर को धनु राशि में चंद्रदेव जिज्ञासा और सीखने की इच्छा बढ़ाते हैं। 25–26 नवंबर को मकर राशि में चंद्रदेव अनुशासन, निरंतरता और फोकस को मजबूत करते हैं—परीक्षा तैयारी के लिए श्रेष्ठ समय। 27–29 नवंबर को कुंभ राशि में चंद्रदेव रचनात्मक और एनालिटिकल सोच को बढ़ावा देते हैं—इन दिनों में विज्ञान, नए विचार और समूह अध्ययन में विशेष लाभ मिलेगा। 29–30 नवंबर को मीन राशि में चंद्रदेव इन्टुशन को बढ़ाते हैं—कला, आध्यात्मिकता और सृजनात्मक विषयों में समझ गहरी होगी। बुध देव मार्गी होने से स्मरण शक्ति, स्पष्टता और संवाद क्षमता में स्वाभाविक सुधार आएगा।

निष्कर्ष –

यह सप्ताह स्पष्टता, भावनात्मक संतुलन और व्यवस्थित प्रगति से भरा है। चंद्रदेव के गोचर खुलेपन से स्ट्रक्चर फिर क्रिएटिविटी और आखिर में इमोशनल हीलिंग की ओर आपको सहजता से ले जाते हैं। बुध देव और शुक्र देव की स्थिति आपके फैसलों में समझदारी और आत्मविश्वास जोड़ती है। सप्ताह का मुख्य संदेश है—शांति, विवेक और संतुलित दृष्टिकोण।

उपाय -

a) प्रतिदिन “ॐ शुक्राय नमः” का 108 बार जप करें।
b) शुक्रवार को सफेद फूल अर्पित करें।
c) हल्का गुलाबी या पेस्टल रंग पहनें, यह सामंजस्य बढ़ाता है।
d) अपने शयनकक्ष में रोज क्वार्ट्ज रखें।
e) मिठाई या चावल का दान करें, यह शांति और संतुलन देते हैं।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, प्रतिक्रिया के लिए लिखें: hello@astropatri.com