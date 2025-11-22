Scorpio Weekly Horoscope: वृश्चिक राशि वालों के लिए इस हफ्ते क्या होगा नया, राशिफल से जानें

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह चंद्र देव का धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि में गोचर आपके जीवन में गहरी गतिविधि ला सकता है। सूर्य देव, मंगलदेव और शुक्रदेव आपके ही राशि स्थान में हैं। इससे व्यक्तिगत शक्ति, इच्छा और दृढ़ संकल्प में उर्जा बढ़ सकती है। बुधदेव मार्गी हो रहे हैं, जिससे मानसिक उलझन कम हो सकती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परिचय - वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (24 नवंबर से 30 नवंबर): 24 नवंबर को धनु राशि में चंद्रदेव का गोचर आपके वित्तीय मामलों और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को उजागर करते हैं। जैसे ही चंद्रदेव मकर, कुंभ और मीन राशि में आगे बढ़ते हैं, आपको संवाद, घर-परिवार और रचनात्मक सोच में बदलाव मिल सकते हैं। शुक्रदेव वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इससे आकर्षण और भावनात्मक तीव्रता बढ़ सकती है। यह सप्ताह परिवर्तन, भीतर की समझ और सही दिशा में आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है।

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल स्वास्थ्य (24 नवंबर से 30 नवंबर) स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह आपके अंदर भावनात्मक संतुलन और ऊर्जा दोबारा लाएगा। 24 नवंबर को धनु राशि में चंद्रदेव ऊर्जा में उतार–चढ़ाव ला सकते हैं, इसलिए दिनचर्या संतुलित रखना आवश्यक है। 25–26 नवंबर को मकर राशि में चंद्रदेव आपको व्यवस्थित जीवनशैली की ओर प्रेरित करेंगे —नए रूटीन शुरू करने के लिए सही समय है। 27–29 नवंबर को कुंभ राशि में चंद्रदेव मानसिक गतिविधि बढ़ाएंगे—हल्का तनाव संभव है, इसलिए ब्रीथिंग एक्टिविटीज उपयोगी रहेंगी। 29–30 नवंबर को मीन राशि में चंद्रदेव विश्राम, भावनात्मक शुद्धि और हेलिंग को बढ़ाते हैं। 28 नवंबर को शनि देव मार्गी होने से लंबे समय तक स्वास्थ्य अनुशासन बनाए रखना आसान होगा।

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल परिवार और रिश्ते (24 नवंबर से 30 नवंबर) यह सप्ताह रिश्तों में गहराई, ईमानदारी और भावनात्मक जुड़ाव लेकर आएगा। 24 नवंबर को धनु राशि में चंद्रदेव खुलकर बातचीत करने में मदद करेंगे —पुरानी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। 25–26 नवंबर को मकर राशि में चंद्रदेव परिवार में जिम्मेदारियों और गंभीर बातचीत को बढ़ाते हैं—आपकी भूमिका मजबूत होगी। 27–29 नवंबर को कुंभ राशि में चंद्रदेव खुलेपन और स्वतंत्रता का संतुलन बनाते हैं—रिश्तों में स्पेस और सम्मान बढ़ेगा। 29–30 नवंबर को मीन राशि में चंद्रदेव रिश्तों में गर्माहट, करुणा और दिल से जुड़ने की ऊर्जा लाएंगे — यह समय रिश्तों को मजबूत करने के लिए बेहतरीन है। 26 नवंबर को शुक्र देव वृश्चिक में प्रवेश करेंगे—रोमांटिक रिश्तों में गहराई, ईमानदारी और अपनापन बढ़ेगा।

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल शिक्षा (24 नवंबर से 30 नवंबर) शिक्षा के क्षेत्र में यह सप्ताह बेहतर एकाग्रता और बढ़ती स्पष्टता का है। 24 नवंबर को धनु राशि में चंद्रदेव आपको पढ़ाई में फोकस और तेज याददाश्त देते हैं। 25–26 नवंबर को मकर राशि में चंद्रदेव अध्ययन-योजना, अनुशासन और निरंतरता बढ़ाते हैं—परीक्षा की तैयारी के लिए उत्तम समय। 27–29 नवंबर को कुंभ राशि में चंद्रदेव क्रिएटिविटी, विश्लेषण और समस्या-सुलझाने की क्षमता बढ़ाते हैं—तकनीकी और शोध विषयों में लाभ। 29–30 नवंबर को मीन राशि में चंद्रदेव इन्टुशन को बढ़ाते हैं—कला, लेखन और कल्पनाशील विषयों में सफलता बढ़ती है। बुध देव मार्गी होने से स्मरण शक्ति और अकादमिक स्पष्टता भी बेहतर होती है।

निष्कर्ष – यह सप्ताह परिवर्तन, भावनात्मक मजबूती और स्पष्ट दिशा लेकर आता है। चंद्रदेव के गोचर आपको प्रैक्टिकल सोच से क्रिएटिविटी और फिर भावनात्मक कोमलता की ओर ले जाते हैं। ग्रहों की शक्तियां रिश्तों, वित्त और खुद के विकास में आपका समर्थन करती हैं। सप्ताह का मुख्य संदेश - अपने इन्टुशन पर भरोसा रखें और नई संभावनाओं के लिए खुले रहें।

उपाय : a) प्रतिदिन “ॐ नमः शिवाय” का 108 बार जप करें।

b) मंगलवार को लाल फूल अर्पित करें।

c) गहरा लाल या मरून रंग पहनें, यह शक्ति देते हैं।

d) जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन या वस्त्र दान करें।

e) सूर्यास्त के समय 10 मिनट ध्यान करें, भावनात्मक संतुलन मिलेगा।