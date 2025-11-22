Leo Weekly Horoscope: इस हफ्ते सिंह राशि वालों को क्रिएटिविटी से मिलेगा फायदा, बेहतरीन रहेगा समय

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह चंद्र देव का धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि में गोचर आपके क्रिएटिविटी, महत्वाकांक्षा और भावनाओं की गहराई को नयी दिशा दे सकते हैं। बुधदेव मार्गी हो रहे हैं और शुक्रदेव वृश्चिक में प्रवेश कर रहे हैं। इससे निजी जीवन और संवाद में नयी गति आ सकती है। यह सप्ताह किसी ब्रेकथ्रू, भीतर की संतुलित भावना और केन्द्रित कदम उठाने के संकेत दे रहा है।

परिचय - सिंह साप्ताहिक राशिफल (24 नवंबर से 30 नवंबर): सप्ताह की शुरुआत धनु राशि में चंद्रदेव के गोचर से होती है। इससे उत्साह और रचनात्मक ऊर्जा बढ़ती है। जैसे ही चंद्रदेव मकर, कुंभ और फिर मीन राशि में आते हैं, आपका ध्यान कामकाज से संबंधों और अंत में गहरे भावनात्मक चिंतन की ओर जाता है। सूर्यदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव इस समय वृश्चिक राशि में हैं। यह स्थिति घर-परिवार और भीतर की दुनिया पर ध्यान देने के संकेत दे रही है। यह पूरा मिलान उद्देश्यपूर्ण, भावनात्मक रूप से जागरूक और समझ से भरा सप्ताह बना सकता है।

सिंह साप्ताहिक राशिफल स्वास्थ्य (24 नवंबर से 30 नवंबर) इस सप्ताह ऊर्जा में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। 24 नवंबर को धनु राशि में चंद्रदेव ऊर्जा और उत्साह बढ़ाते हैं, लेकिन अधिक मेहनत करने की आदत से बचना आवश्यक है। 25–26 नवंबर को मकर राशि में चंद्रदेव आपको दिनचर्या में स्थिरता और अनुशासन अपनाने में मदद करते हैं—व्यायाम और स्वस्थ भोजन के लिए आदर्श समय।

27–29 नवंबर को कुंभ राशि में चंद्रदेव मेन्टल एक्टिवनेस बढ़ाते हैं, जिससे कभी-कभी बेचैनी या नींद में रुकावट आ सकती है। इस समय विश्राम और गहरी सांस के अभ्यास फायदेमंद होंगे। 29–30 नवंबर को मीन राशि में चंद्रदेव भावनात्मक उपचार, अच्छी नींद और मानसिक शांति प्रदान करते हैं। 28 नवंबर को शनि देव मार्गी होते हैं, जिससे लंबे समय तक स्वास्थ्य अनुशासन को बनाए रखना आसान होगा।

सिंह साप्ताहिक राशिफल परिवार और रिश्ते (24 नवंबर से 30 नवंबर) इस सप्ताह रिश्तों में गर्माहट, गहराई और समझ बढ़ती है। 24 नवंबर को धनु राशि में चंद्रदेव परिवार में खुशियां, खुलापन और दिल से बातचीत को बढ़ावा देते हैं। 25–26 नवंबर को मकर राशि में चंद्रदेव घरेलू जिम्मेदारियों और परिवार को सहयोग देने की आवश्यकता ला सकते हैं। 27–29 नवंबर को कुंभ राशि में चंद्रदेव रिश्तों में स्वतंत्रता, साफ-सुथरी बातचीत और खुले मन से बात करने की क्षमता बढ़ाते हैं—गलतफहमियां दूर करने के लिए ये दिन अनुकूल है।

29–30 नवंबर को मीन राशि में चंद्रदेव रिश्तों में नरमी, करुणा और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाते हैं। 26 नवंबर को शुक्र देव वृश्चिक राशि में प्रवेश करते हैं, जिससे प्रेम संबंधों में गहराई, रोमांस और नजदीकी बढ़ती है। सिंह साप्ताहिक राशिफल शिक्षा (24 नवंबर से 30 नवंबर) इस सप्ताह पढ़ाई में अच्छा बौद्धिक विकास दिखाई देगा। 24 नवंबर को धनु राशि में चंद्रदेव जिज्ञासा बढ़ाते हैं, नए विषयों को समझने और नए विचारों को तलाशने में मदद करते हैं। 25–26 नवंबर को मकर राशि में चंद्रदेव एकाग्रता और स्थिरता बढ़ाते हैं—कठिन विषयों की तैयारी के लिए उत्तम समय।

27–29 नवंबर को कुंभ राशि में चंद्रदेव क्रिएटिविटी और विश्लेषण शक्ति को बढ़ाते हैं—नए विचार, विज्ञान और समूह प्रोजेक्ट्स में लाभकारी। 29–30 नवंबर को मीन राशि में चंद्रदेव इन्टुशन को बढ़ाते हैं—कला, साहित्य, लेखन और कल्पनाशील विषयों के लिए बेहतरीन समय। बुध देव मार्गी होने से ध्यान, स्पष्टता और समझ में सुधार आता है।

निष्कर्ष – यह सप्ताह आपके लिए भावनात्मक संतुलन और स्थिर प्रगति का है। चंद्रदेव का हर गोचर आपको क्रिएटिविटी, अनुशासन, सहयोग और भावनात्मक जागरूकता की ओर ले जाता है। ग्रहों का सहयोग भी आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में स्पष्टता और आत्मविश्वास बढ़ाता है। इस सप्ताह अपनी इन्टुशन पर भरोसा रखें, यह आपको सही दिशा दिखाएगी।

उपाय - a) प्रतिदिन प्रातः “ॐ सूर्याय नमः” का जप करें।

b) सूर्योदय के समय पूर्व दिशा में घी का दीपक जलाएं।

c) रविवार को सुनहरा या नारंगी रंग पहनें।

d) गुड़ या गेहूं का दान करें।

e) अपने कार्यस्थल पर तांबे की कोई छोटी वस्तु रखें, यह आत्मविश्वास बढ़ाएगी।