Capricorn Weekly Horoscope: मकर राशि वालों पर बरसेगी शनि देव की कृपा, इस हफ्ते करियर में मिलेगी जबरदस्त कामयाबी

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह (Weekly 29 Dec 2025 to 04 Jan 2026) शांत मेहनत और धीरे-धीरे आगे बढ़ने का संकेत देता है। चंद्रदेव का गोचर मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि से होकर खुद को समझने, क्रिएटिविटी, दिनचर्या और भावनात्मक सुरक्षा से जुड़े क्षेत्रों को एक्टिव करेगा। सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव धनु राशि में रहकर आराम, पुराने कामों की समाप्ति और भीतर से खुद को तैयार करने पर जोर देंगे। बृहस्पति देव मिथुन राशि में वक्री होकर आपकी आदतों और काम करने के तरीकों की दोबारा समीक्षा कराने में मदद करेंगे। कुल मिलाकर यह साप्ताहिक राशिफल बताता है कि अनुशासन, सही योजना और भावनात्मक संतुलन से ही आगे की प्रगति संभव है।

परिचय इस समय आपके जीवन में खुद को समझने की ऊर्जा अधिक रहेगी। धनु राशि में स्थित सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव आपके अवचेतन मन और भीतर की दुनिया को एक्टिव कर रहे हैं। यह साप्ताहिक राशिफल आपको धीमे चलने, अधूरे काम पूरे करने और आने वाले समय की तैयारी करने की सलाह देता है। आपकी राशि के स्वामी शनि देव मीन राशि में रहकर सोच में स्थिरता और संवाद में समझदारी देंगे, वहीं कुंभ राशि में राहु देव धन और मूल्यों पर ध्यान केंद्रित कराएंगे। यह सप्ताह भीतर की स्पष्टता और बाहर की जिम्मेदारियों को संतुलित करने का है।

स्वास्थ्य – मकर साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026) स्वास्थ्य पर इस सप्ताह खास ध्यान देने की जरूरत है। सप्ताह की शुरुआत में मानसिक थकान या भावनात्मक तनाव नींद और पाचन पर असर डाल सकता है। यह साप्ताहिक राशिफल आराम, हल्की दिनचर्या, पर्याप्त पानी और संतुलित भोजन अपनाने की सलाह देता है। 4 जनवरी को चंद्रदेव के कर्क राशि में आने से भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ेगी, इसलिए मन और शरीर दोनों की देखभाल जरूरी होगी। ध्यान, प्राणायाम और पूरी नींद से ऊर्जा और संतुलन बना रहेगा।

परिवार और रिश्ते – मकर साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026) यह साप्ताहिक राशिफल रिश्तों में भावनात्मक समझ की जरूरत दिखाता है। धनु राशि में शुक्रदेव और मंगलदेव अपनेपन और भावनाओं को एक्सप्रेस करने में मदद करेंगे, जिससे आपके अपने लोग ज्यादा खुलकर बात कर सकते हैं। ऐसे में आपको धैर्य और समझदारी रखनी होगी। 2 जनवरी को चंद्रदेव मिथुन राशि में रहेंगे, जिससे भाई-बहनों, रिश्तेदारों या जीवनसाथी से खुलकर बात करने का मौका मिलेगा और गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। भावनाओं से दूरी बनाने से बचें। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव कर्क राशि में रहकर रिश्तों और परिवार में अपनापन और भरोसा बढ़ाएंगे।

शिक्षा – मकर साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026) छात्रों के लिए यह सप्ताह अनुशासन और रिवीजन से आगे बढ़ने का है। धनु राशि में स्थित सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव रिसर्च, तैयारी और गहरी समझ में मदद करेंगे, न कि जल्दबाजी में आगे बढ़ने में। मिथुन राशि में बृहस्पति देव वक्री कमजोर विषयों को दोबारा पढ़ने और सुधारने का अवसर देंगे। 2 जनवरी को चंद्रदेव मिथुन राशि में रहेंगे, जिससे लिखित कार्य, चर्चा और विषयों को समझने में आसानी होगी। समय प्रबंधन और लगातार मेहनत से पढ़ाई में ठोस प्रगति होगी।

निष्कर्ष – मकर साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026) कुल मिलाकर यह सप्ताह खुद को समझने, अनुशासन और भावनात्मक समझदारी का है। बाहर की गति भले धीमी लगे, लेकिन भीतर की तैयारी मजबूत होगी। चंद्रदेव का साप्ताहिक गोचर खुद की समझ, काम की क्षमता, संवाद और भावनात्मक संतुलन को सहारा देगा। यह साप्ताहिक राशिफल याद दिलाता है कि असली सफलता शांति, निरंतरता और जागरूकता से धीरे-धीरे बनती है।