Capricorn Weekly Horoscope: बड़े फैसले और नई शुरुआत का है यह सप्ताह, पढ़ें मकर का राशिफल 

By Digital DeskEdited By: Vaishnavi Dwivedi
Updated: Sun, 21 Dec 2025 06:50 PM (IST)

हफ्ते की शुरुआत चंद्रदेव के आपकी राशि में आने से होगी, जिससे आप अपने लक्ष्य, जिम्मेदारियों और दिशा को लेकर ज्यादा सजग रहेंगे।

Capricorn Rashifal 2025: मकर राशि का साप्ताहिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह (Weekly 22 to 28 December 2025) मकर राशि वालों के लिए खुद पर ध्यान देने, जिम्मेदारियों को संभालने और भावनात्मक समझदारी का है। हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव आपकी ही राशि में रहेंगे, जिससे आपकी पर्सनल लाइफ, लक्ष्य और फैसले सबसे आगे रहेंगे। इसके बाद चंद्रदेव कुंभ और मीन राशि में जाएंगे, जिससे बातचीत, सोच-विचार और आत्ममंथन बढ़ेगा। धनु राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव आपके रोजमर्रा के काम, रूटीन और अंदरूनी हीलिंग पर असर डालेंगे।

मिथुन राशि में गुरु देव वक्री होकर बिना सोचे-समझे आगे बढ़ने के बजाय पुराने कामों की समीक्षा करने को कह रहे हैं। यह साप्ताहिक राशिफल बताता है कि धैर्य और सही प्लानिंग से आप स्थिर प्रगति कर सकते हैं।

परिचय

हफ्ते की शुरुआत चंद्रदेव के आपकी राशि में आने से होगी, जिससे आप अपने लक्ष्य, जिम्मेदारियों और दिशा को लेकर ज्यादा सजग रहेंगे। धनु राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव आपको अंदर से खुद पर काम करने, पुरानी थकान या भावनात्मक बोझ को समझने का मौका देंगे। वृश्चिक राशि में बुधदेव सही लोगों से जुड़ने और स्ट्रैटेजिक नेटवर्किंग में मदद करेंगे। मीन राशि में शनि देव सोच में अनुशासन और भावनाओं में गंभीरता लाएंगे। यह साप्ताहिक राशिफल आपको महत्वाकांक्षा और भावनात्मक समझ के बीच संतुलन बनाने की सलाह देता है।

मकर साप्ताहिक राशिफल – सेहत (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025)

  • सेहत संभालने लायक रहेगी, लेकिन बैलेंस बनाए रखना जरूरी होगा।
  • हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव आपकी राशि में रहेंगे, जिससे डाइट, एक्सरसाइज और रूटीन पर दोबारा फोकस करने का अच्छा मौका मिलेगा।
  • धनु राशि में मंगलदेव मानसिक बेचैनी या नींद में गड़बड़ी ला सकते हैं, अगर तनाव को नजरअंदाज किया।
  • मीन राशि में शनि देव ओवरथिंकिंग, थकान या इमोशनल ड्रेन की ओर इशारा कर रहे हैं। यह साप्ताहिक राशिफल आराम, पानी पीने और माइंडफुलनेस को प्राथमिकता देने की सलाह देता है।
  • वीकेंड पर चंद्रदेव मीन राशि में रहेंगे, ध्यान, मेडिटेशन और क्रिएटिव काम आपको अंदर से संतुलित करेंगे।

मकर साप्ताहिक राशिफल – परिवार और रिश्ते (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025)

  • रिश्तों में इस हफ्ते धैर्य और समझ की जरूरत रहेगी। हफ्ते की शुरुआत में काम या खुद की प्राथमिकताओं की वजह से आप थोड़े रिजर्व महसूस कर सकते हैं। लेकिन ईमानदारी से बात करेंगे तो रिश्तों में संतुलन बना रहेगा।
  • वृश्चिक राशि में बुधदेव दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ गहरी बातचीत और पुराने मुद्दों पर चर्चा का मौका देंगे।
  • कुंभ राशि में राहु देव परिवार में पैसों या किसी अलग तरह की स्थिति को सामने ला सकते हैं।
  • वीकेंड पर चंद्रदेव मीन राशि में रहेंगे, भावनाएं नरम होंगी, दिल से बातचीत, माफी और अपनापन रिश्तों को मजबूत करेगा। यह साप्ताहिक राशिफल कंट्रोल से ज्यादा सहानुभूति को अपनाने की सलाह देता है।

मकर साप्ताहिक राशिफल – शिक्षा (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025)

  • स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता स्थिर लेकिन रिव्यू वाला रहेगा।
  • हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव आपकी राशि में रहेंगे, जिससे फोकस, डिसिप्लिन और एग्जाम की तैयारी बेहतर रहेगी।
  • मिथुन राशि में गुरु देव वक्री होकर पुराने टॉपिक्स दोहराने और गोल्स पर दोबारा सोचने की सलाह दे रहे हैं।
  • हफ्ते के बीच में चंद्रदेव कुंभ राशि में रहेंगे, जिससे एनालिटिकल थिंकिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी और प्रैक्टिकल लर्निंग मजबूत होगी।
  • वीकेंड पर चंद्रदेव मीन राशि में रहेंगे, क्रिएटिव राइटिंग, आर्ट्स, साइकोलॉजी और आध्यात्मिक विषयों में रुचि बढ़ेगी। यह साप्ताहिक राशिफल लॉजिक और इंट्यूशन का बैलेंस बनाने को कहता है।

निष्कर्ष – मकर साप्ताहिक राशिफल (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025)

कुल मिलाकर, यह हफ्ता जिम्मेदारी, अनुशासन और भावनात्मक समझ का है। करियर में फोकस, पैसों में व्यवस्था और अंदरूनी संतुलन इस हफ्ते सबसे अहम रहेंगे। अगर आप अपनी महत्वाकांक्षा को धैर्य और आत्ममंथन के साथ जोड़ते हैं, तो यह साप्ताहिक राशिफल आपको लंबी और स्थिर सफलता की ओर ले जाएगा।

उपाय

इस हफ्ते ग्रहों के संतुलन के लिए:

  • शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
  • “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का जप करें।
  • काले तिल, भोजन या कंबल का दान करें।
  • रोज थोड़ा समय ध्यान या जर्नलिंग के लिए निकालें, इससे मन स्थिर और सोच साफ रहेगी।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।