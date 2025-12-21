Capricorn Weekly Horoscope: बड़े फैसले और नई शुरुआत का है यह सप्ताह, पढ़ें मकर का राशिफल 

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह (Weekly 22 to 28 December 2025) मकर राशि वालों के लिए खुद पर ध्यान देने, जिम्मेदारियों को संभालने और भावनात्मक समझदारी का है। हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव आपकी ही राशि में रहेंगे, जिससे आपकी पर्सनल लाइफ, लक्ष्य और फैसले सबसे आगे रहेंगे। इसके बाद चंद्रदेव कुंभ और मीन राशि में जाएंगे, जिससे बातचीत, सोच-विचार और आत्ममंथन बढ़ेगा। धनु राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव आपके रोजमर्रा के काम, रूटीन और अंदरूनी हीलिंग पर असर डालेंगे।

मिथुन राशि में गुरु देव वक्री होकर बिना सोचे-समझे आगे बढ़ने के बजाय पुराने कामों की समीक्षा करने को कह रहे हैं। यह साप्ताहिक राशिफल बताता है कि धैर्य और सही प्लानिंग से आप स्थिर प्रगति कर सकते हैं। परिचय हफ्ते की शुरुआत चंद्रदेव के आपकी राशि में आने से होगी, जिससे आप अपने लक्ष्य, जिम्मेदारियों और दिशा को लेकर ज्यादा सजग रहेंगे। धनु राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव आपको अंदर से खुद पर काम करने, पुरानी थकान या भावनात्मक बोझ को समझने का मौका देंगे। वृश्चिक राशि में बुधदेव सही लोगों से जुड़ने और स्ट्रैटेजिक नेटवर्किंग में मदद करेंगे। मीन राशि में शनि देव सोच में अनुशासन और भावनाओं में गंभीरता लाएंगे। यह साप्ताहिक राशिफल आपको महत्वाकांक्षा और भावनात्मक समझ के बीच संतुलन बनाने की सलाह देता है।