Cancer Weekly Horoscope: कर्क राशि वालों का चमकेगा भाग्य, इस हफ्ते लकी सितारे बदल देंगे आपकी किस्मत!

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह (Weekly 29 Dec 2025 to 04 Jan 2026) भावनात्मक समझ और जिम्मेदार व्यवहार का संतुलित मिश्रण लेकर आ रहा है। चंद्रदेव का गोचर मेष, वृषभ, मिथुन और अंत में कर्क राशि से होकर होगा, जो आपको करियर फोकस से लेकर निजी स्थिरता, संवाद और भावनात्मक नवीनीकरण की ओर ले जाएगा। धनु राशि में विराजमान सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव कामकाज और रोजमर्रा की दिनचर्या को एक्टिव करेंगे, जबकि मीन राशि में शनि देव भावनात्मक अनुशासन और समझदारी सिखाएंगे। यह साप्ताहिक राशिफल बताता है कि समझदारी, धैर्य और आत्म-देखभाल से ही आगे बढ़त मिलेगी।
परिचय
इस समय में बाहरी जिम्मेदारियों से हटकर भीतर की भावनात्मक जरूरतों पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। धनु राशि में सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव काम करने के तरीकों, सेहत की आदतों और सेवा भाव को उभार रहे हैं, वहीं मिथुन राशि में बृहस्पति देव वक्री होकर खुद की समझ और मानसिक विश्राम की सलाह दे रहे हैं। यह साप्ताहिक राशिफल आपको याद दिलाता है कि जिम्मेदारियों को संभालते हुए अपनी भावनात्मक सेहत की अनदेखी न करें, खासकर जब 4 जनवरी को चंद्रदेव आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे।
स्वास्थ्य – कर्क साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026)
इस सप्ताह सेहत एक अहम विषय रहेगी, क्योंकि दिनचर्या पर खास जोर है। शुरुआत में काम का दबाव पाचन या नींद को प्रभावित कर सकता है। यह साप्ताहिक राशिफल समय पर दिनचर्या, संतुलित भोजन और पर्याप्त पानी पीने की सलाह देता है। 4 जनवरी को चंद्रदेव के कर्क राशि में आने के बाद भावनात्मक और शारीरिक सेहत का गहरा संबंध महसूस होगा। हल्की-फुल्की आत्म-देखभाल, आराम और शांत माहौल में समय बिताने से ऊर्जा और मन की शांति लौटेगी।
परिवार और रिश्ते – कर्क साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026)
रिश्तों में भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ी रहेगी। धनु राशि में शुक्रदेव और मंगलदेव प्रियजनों को ज्यादा खुलकर बोलने या अपेक्षाएं रखने वाला बना सकते हैं, ऐसे में आपको धैर्य और समझ से काम लेना होगा। 2 जनवरी को चंद्रदेव मिथुन राशि में रहेंगे, जिससे भाई-बहनों और रिश्तेदारों से बातचीत के जरिए गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। यह साप्ताहिक राशिफल भावनाओं से दूर भागने के बजाय उन्हें शांत तरीके से व्यक्त करने की सलाह देता है। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव के कर्क राशि में आने से रिश्तों में गहराई, अपनापन और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा।
शिक्षा – कर्क साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026)
छात्रों के लिए यह सप्ताह पढ़ाई में अनुशासन और रिवीजन के लिए अनुकूल है। धनु राशि में सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव प्रैक्टिकल शिक्षा, कौशल विकास और पढ़ाई में नियमितता को बढ़ावा देंगे। मिथुन राशि में बृहस्पति देव वक्री प्रगति को थोड़ा धीमा कर सकते हैं, लेकिन इससे मूल बातें मजबूत होंगी। यह साप्ताहिक राशिफल बताता है कि मिथुन राशि में चंद्रदेव का समय चर्चा, लिखित कार्य और प्रेजेंटेशन के लिए अच्छा रहेगा। निरंतर मेहनत से पढ़ाई में स्थिर सुधार दिखेगा।
निष्कर्ष – कर्क साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026)
कुल मिलाकर यह सप्ताह जिम्मेदारी, भावनात्मक विकास और स्वयं की देखभाल का है। भले ही काम और अपेक्षाएं अधिक रहें, लेकिन भावनात्मक समझ आपको संतुलित रखेगी। चंद्रदेव का कर्क राशि में प्रवेश नएपन, स्थिरता और इन्टूशन का संकेत देता है। यह साप्ताहिक राशिफल याद दिलाता है कि खुद का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है जितना दूसरों की चिंता करना।
उपाय
a) रोज सुबह श्रद्धा से “ॐ चंद्राय नमः” मंत्र का जाप करें।
b) सोमवार को दूध या सफेद चावल कृतज्ञता के साथ अर्पित करें।
c) पानी के पास समय बिताएं या सचेत रूप से स्नान करें।
d) सोने से पहले आभार लिखने की आदत डालें।
e) नियमित नींद का समय रखें, इससे भावनात्मक संतुलन बना रहेगा।
लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।
