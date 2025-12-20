Cancer Weekly Horoscope: कर्क राशि वालों के करियर और रिश्तों में आएगा बड़ा बदलाव, पढ़ें राशिफल 

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस हफ्ते (Weekly 22 to 28 December 2025) कर्क राशि के लिए रिश्तों, जिम्मेदारियों और भावनात्मक समझ पर केंद्रित रहेगा। हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव मकर राशि में रहेंगे, जिससे पार्टनरशिप और कमिटमेंट्स ज्यादा अहम हो जाएंगे। हफ्ते के बीच और अंत में चंद्रदेव कुंभ और मीन राशि में जाएंगे, जिससे निजी विकास और अंदरूनी सुकून की ओर ध्यान बढ़ेगा। धनु राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव आपको पॉजिटिव और एक्टिव बनाए रखेंगे, लेकिन मिथुन राशि में गुरु देव वक्री होकर जल्दबाजी से बचने और पुराने मामलों की समीक्षा करने की सलाह देंगे। कुल मिलाकर, यह साप्ताहिक राशिफल बताता है कि समझदारी और भावनात्मक समझ के साथ लिया गया हर फैसला सही रहेगा।

परिचय हफ्ते की शुरुआत दूसरों को ज्यादा समझने की जरूरत के साथ होगी। चंद्रदेव मकर राशि में आपके सातवें भाव में रहेंगे, जिससे रिश्ते, पार्टनर और साझेदारी से जुड़ी बातें फोकस में रहेंगी। धनु राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव आपकी रोजमर्रा की दिनचर्या, काम और सेहत को एक्टिव करेंगे। काम को बोझ की बजाय उत्साह के साथ करने की जरूरत रहेगी। वृश्चिक राशि में बुधदेव आपकी क्रिएटिविटी और भावनाओं को शब्दों में ढालने में मदद करेंगे। यह साप्ताहिक राशिफल आपको याद दिलाता है कि दूसरों का ख्याल रखते हुए खुद का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है।

कर्क साप्ताहिक राशिफल – सेहत (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025) इस हफ्ते सेहत एक बड़ा फोकस रहेगी, क्योंकि धनु राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव सक्रिय हैं।

मंगलदेव एनर्जी देंगे, लेकिन अगर आप खुद को ज्यादा थका लेंगे तो बर्नआउट भी हो सकता है। हफ्ते की शुरुआत में तनाव का असर पाचन या नींद पर पड़ सकता है। यह साप्ताहिक राशिफल डिसिप्लिन वाली दिनचर्या और रोज हल्की फिजिकल एक्टिविटी अपनाने की सलाह देता है।

मीन राशि में शनि देव बता रहे हैं कि मानसिक और भावनात्मक सेहत सीधे शरीर को प्रभावित करती है।

वीकेंड पर चंद्रदेव मीन राशि में रहेंगे, इसलिए आराम, ध्यान और अच्छी नींद बहुत जरूरी होगी।