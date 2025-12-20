Cancer Weekly Horoscope: कर्क राशि वालों के करियर और रिश्तों में आएगा बड़ा बदलाव, पढ़ें राशिफल
हफ्ते की शुरुआत दूसरों को ज्यादा समझने की जरूरत के साथ होगी। एस्ट्रोपत्री डॉटकॉम के श्री आनंद सागर पाठक प्रस्तुत कर रहे हैं, इस सप्ताह (Saptahik Rashi ...और पढ़ें
वार्षिक राशिफल 2026
जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला नया साल।अभी पढ़ें
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस हफ्ते (Weekly 22 to 28 December 2025) कर्क राशि के लिए रिश्तों, जिम्मेदारियों और भावनात्मक समझ पर केंद्रित रहेगा। हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव मकर राशि में रहेंगे, जिससे पार्टनरशिप और कमिटमेंट्स ज्यादा अहम हो जाएंगे। हफ्ते के बीच और अंत में चंद्रदेव कुंभ और मीन राशि में जाएंगे, जिससे निजी विकास और अंदरूनी सुकून की ओर ध्यान बढ़ेगा। धनु राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव आपको पॉजिटिव और एक्टिव बनाए रखेंगे, लेकिन मिथुन राशि में गुरु देव वक्री होकर जल्दबाजी से बचने और पुराने मामलों की समीक्षा करने की सलाह देंगे। कुल मिलाकर, यह साप्ताहिक राशिफल बताता है कि समझदारी और भावनात्मक समझ के साथ लिया गया हर फैसला सही रहेगा।
परिचय
हफ्ते की शुरुआत दूसरों को ज्यादा समझने की जरूरत के साथ होगी। चंद्रदेव मकर राशि में आपके सातवें भाव में रहेंगे, जिससे रिश्ते, पार्टनर और साझेदारी से जुड़ी बातें फोकस में रहेंगी। धनु राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव आपकी रोजमर्रा की दिनचर्या, काम और सेहत को एक्टिव करेंगे। काम को बोझ की बजाय उत्साह के साथ करने की जरूरत रहेगी। वृश्चिक राशि में बुधदेव आपकी क्रिएटिविटी और भावनाओं को शब्दों में ढालने में मदद करेंगे। यह साप्ताहिक राशिफल आपको याद दिलाता है कि दूसरों का ख्याल रखते हुए खुद का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है।
कर्क साप्ताहिक राशिफल – सेहत (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025)
इस हफ्ते सेहत एक बड़ा फोकस रहेगी, क्योंकि धनु राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव सक्रिय हैं।
मंगलदेव एनर्जी देंगे, लेकिन अगर आप खुद को ज्यादा थका लेंगे तो बर्नआउट भी हो सकता है। हफ्ते की शुरुआत में तनाव का असर पाचन या नींद पर पड़ सकता है। यह साप्ताहिक राशिफल डिसिप्लिन वाली दिनचर्या और रोज हल्की फिजिकल एक्टिविटी अपनाने की सलाह देता है।
मीन राशि में शनि देव बता रहे हैं कि मानसिक और भावनात्मक सेहत सीधे शरीर को प्रभावित करती है।
वीकेंड पर चंद्रदेव मीन राशि में रहेंगे, इसलिए आराम, ध्यान और अच्छी नींद बहुत जरूरी होगी।
कर्क साप्ताहिक राशिफल – परिवार और रिश्ते (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025)
- इस हफ्ते रिश्ते सबसे ज्यादा फोकस में रहेंगे। हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव मकर राशि में रहकर पार्टनर या परिवार के किसी करीबी सदस्य से जिम्मेदारियों और भविष्य की योजनाओं पर गंभीर बातचीत करवा सकते हैं।
- वृश्चिक राशि में बुधदेव दिल से बात करने और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाने में मदद करेंगे, लेकिन पुराने जज्बात भी सामने आ सकते हैं।
- कुंभ राशि में राहु देव परिवार से जुड़े मामलों में अचानक बदलाव या अलग तरह की स्थिति ला सकते हैं। यह साप्ताहिक राशिफल धैर्य और खुले दिल से बात करने की सलाह देता है।
- वीकेंड पर चंद्रदेव मीन राशि में रहेंगे, जिससे भावनाएं नरम होंगी। माफी, अपनापन और आध्यात्मिक जुड़ाव के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। अहंकार से ज्यादा समझदारी काम आएगी।
कर्क साप्ताहिक राशिफल – शिक्षा (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025)
- स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता मिला-जुला लेकिन उपयोगी रहेगा।
- हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव मकर राशि में रहेंगे, जिससे डिसिप्लिन वाली पढ़ाई और प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स में फोकस बढ़ेगा।
- मिथुन राशि में गुरु देव वक्री होकर पुराने नोट्स दोहराने, कॉन्सेप्ट सुधारने और पिछली गलतियों से सीखने की सलाह दे रहे हैं।
- हफ्ते के बीच में चंद्रदेव कुंभ राशि में रहेंगे, जिससे एनालिटिकल सोच और टेक्निकल या अलग तरह के विषयों में रुचि बढ़ेगी।
- वीकेंड पर चंद्रदेव मीन राशि में रहेंगे, जिससे क्रिएटिविटी और इंट्यूशन बढ़ेगा। आर्ट्स, दर्शन और आध्यात्मिक पढ़ाई के लिए यह समय अच्छा रहेगा।
निष्कर्ष – कर्क साप्ताहिक राशिफल (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025)
कुल मिलाकर, यह हफ्ता भावनात्मक समझदारी, जिम्मेदारी और अंदरूनी विकास का है। रिश्ते, सेहत की दिनचर्या और भविष्य की प्लानिंग आपके लिए अहम रहेगी। अगर आप संवेदनशीलता और प्रैक्टिकल सोच के बीच संतुलन बनाए रखेंगे, तो यह साप्ताहिक राशिफल स्थिरता और गहरे रिश्तों का निर्माण करने में मदद करेगा।
उपाय
इस हफ्ते ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए:
- सोमवार को भगवान शिव को दूध या चावल अर्पित करें।
- “ॐ चंद्राय नमः” मंत्र का जप करें, इससे मन शांत रहेगा।
- शुक्रवार को भोजन या सफेद चीजों का दान करें। इससे शुक्रदेव से जुड़ी शांति मिलेगी।
- पानी के पास ध्यान करें या हल्का सुकून देने वाला संगीत सुनें। इससे मानसिक शांति और स्पष्टता बढ़ेगी।
मेष से मीन राशि का वार्षिक राशिफल 2026
लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।