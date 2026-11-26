धर्म डेस्क, नई दिल्ली। जब शादी के लिए आपकी राशि की कम्पैटिबिलिटी की बात आती है, तो एस्ट्रोलॉजी यह जानने में मदद करती है कि, कौन-सा पार्टनर आपके लिए सबसे अच्छे मैच साबित हो सकते हो सकते हैं। राशियां बता सकती हैं कि किस तरह का लाइफलॉन्ग पार्टनर आपकी एनर्जी, एम्बिशन और कम्युनिकेशन में फिट बठेगा।

एक आइडियल जीवनसाथी की तलाश हर किसी को रहती है। ऐसे में आपकी राशि को कैसा जीवनसाथी चाहिए और किस राशि से आपका मेल सबसे अच्छा बैठता है? आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक। मेष (Aries) मेष राशि के जातकों को अपने जीवन में ऐसे साथी की तलाश करनी चाहिए, जो उनका कदम-कदम पर साथ दें और आपका जोश कभी कम न करें। आपकी राशि के लिए सबसे अच्छे मेल सिंह, धनु और मिथुन राशि साबित हो सकते हैं।

वृषभ (Taurus) वृषभ राशि के जातकों को अपने जीवन में भरोसेमंद, शांत और वफादार साथी की तलाश करनी चाहिए, जो उनके घर और जीवन को बेहद सुकून भरा बना दें। आपकी राशि के हिसाब से आपके लिए सबसे अच्छे मेल कन्या, मकर और कर्क राशि के जातक बन सकते हैं।

मिथुन (Gemini) मिथुन राशि के जातकों का स्वभाव काफी हंसी-मजाक वाला होता है। ऐसे में उन्हें ऐसे जीवनसाथी के साथ अपना रिश्ता निभाना चाहिए जो उनसे घंटों-घंटों बात कर सकें और आपकी हंसी में साथी बनें। आपके लिए सबसे बेस्ट मेल तुला, कुंभ और मेष राशि के लोग साबित हो सकते हैं।

सिंह (Leo) सिंह राशि के लोगों को अपने जीवन में ऐसे पार्टनर को जगह देनी चाहिए, जो खुलकर उनकी तारीफ करें और हर कदम पर आपके साथ खड़ा हो। इसलिए आपका सबसे अच्छा मेल मेष, धनु, तुला राशि साबित हो सकते हो।

कन्या (Virgo) कन्या राशि के जातकों को ऐसे लड़के या लड़कियों को चुनना चाहिए, जो आपकी छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें और आपकी मेहनत की कद्र करें। इसलिए आपका सबसे अच्छा मेल वृषभ, मकर और कर्क राशि से जुड़े लोग हो सकते हैं।

तुला (Libra) तुला राशि के जातकों के लिए सबसे परफेक्ट पार्टनर वही हो सकता है, जो उन्हें रिश्ते में बराबरी महसूस कराए और प्यार से हर बात को सुलझाए। इसलिए इनका सबसे अच्छा मेल मिथुन, कुंभ और सिंह राशि के साथ बैठता है।

वृश्चिक (Scorpio) वृश्चिक राशि के जातकों को ऐसे पार्टनर की तलाश करनी चाहिए, जो उनके साथ पूरी तरह सच्चाई से पेश आए और वफादारी निभाते हुए हर परिस्थिति में उनका साथ दें। इस राशि का सबसे अच्छा मेल कर्क, मीन और कन्या राशि को माना जाता है।

धनु (Sagittarius) धनु राशि के जातकों को ऐसे लोग ज्यादा पसंद आते हैं, जो उनके साथ घूमने-फिरने और नई चीजों को सीखने में साथ देते हैं। मेष, सिंह और कुंभ इस राशि के सबसे अच्छे मेल माने जाते हैं। मकर (Capricorn) मकर राशि के जातकों को ऐसे लोग ज्यादा पसंद आते हैं, जो सपनों पर भरोसा करते हैं और मुश्किल से मुश्किल समय में भी साथ निभाना नहीं छोड़ते हैं। इस राशि का सबसे अच्छा मेल वृषभ, कन्या और मीन राशि है।