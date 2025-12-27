Aries Weekly Horoscope: मेष राशि वालों के लिए गोल्डन रहेगा यह सप्ताह, करियर में मिलेगी बड़ी कामयाबी, पढ़ें राशिफल
इस समय आकाश में मजबूत ग्रह-स्थिति बन रही है। धनु राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव, मंगलदेव और बुधदेव आपकी ऊर्जा, उत्साह और विस्तार की इच्छा को बढ़ा रहे हैं ...और पढ़ें
वार्षिक राशिफल 2026
जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला नया साल।
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह (Weekly 29 Dec 2025 to 04 Jan 2026) आपके लिए काफी एक्टिव रहने वाला है। धनु राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव, मंगलदेव और बुधदेव की स्थिति आपके आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा को मजबूत कर रही है। वहीं चंद्रदेव का गोचर मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशियों से होगा, जिससे निजी जीवन, धन, बातचीत और भावनात्मक मामलों पर असर पड़ेगा।
आप नई शुरुआत की प्रेरणा महसूस करेंगे, साथ ही भावनात्मक प्राथमिकताओं पर दोबारा सोचने का मौका भी मिलेगा। कुल मिलाकर यह साप्ताहिक राशिफल साफ सोच और ईमानदार प्रयासों के जरिए आगे बढ़ने का संकेत देता है।
परिचय
इस समय आकाश में मजबूत ग्रह-स्थिति बन रही है। धनु राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव, मंगलदेव और बुधदेव आपकी ऊर्जा, उत्साह और विस्तार की इच्छा को बढ़ा रहे हैं। वहीं मिथुन राशि में बृहस्पतिदेव वक्री होकर आपकी जल्दबाजी पर लगाम लगाने और सोच-समझकर फैसले लेने की सीख दे रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत चंद्रदेव आपके ही राशि मेष में कर रहे हैं, जिससे आत्मविश्वास और खुद को समझने की भावना मजबूत होगी। यह समय कर्म और समझदारी के संतुलन का है।
स्वास्थ्य – मेष साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026)
कुल मिलाकर स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन सप्ताह के दौरान चंद्रदेव के अलग-अलग राशियों में जाने से ऊर्जा में उतार-चढ़ाव महसूस हो सकता है। जब चंद्रदेव मेष राशि में होंगे, तब आप ज्यादा ऊर्जावान रहेंगे, लेकिन जरूरत से ज्यादा थकाने से बचें। 4 जनवरी को चंद्रदेव कर्क राशि में आएंगे, तब भावनात्मक स्वास्थ्य ज्यादा अहम हो जाएगा। मन का तनाव शरीर पर असर डाल सकता है। ध्यान, पर्याप्त पानी पीना और संतुलित खानपान पूरे सप्ताह आपको ठीक रखेगा।
परिवार और रिश्ते – मेष साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026)
इस सप्ताह परिवार और करीबी रिश्तों में खास बातचीत होगी। धनु राशि में शुक्रदेव और मंगलदेव रिश्तों में जोश और सच्चाई ला रहे हैं, जिससे खुलकर बात करने का मौका मिलेगा। 2 जनवरी को चंद्रदेव मिथुन राशि में होंगे, तब बातचीत, छोटी यात्राएं और भाई-बहनों या दोस्तों से जुड़ाव बढ़ेगा। हालांकि इस साप्ताहिक राशिफल की सलाह है कि शब्दों का चयन सोच-समझकर करें, क्योंकि सीधी बात किसी को चुभ सकती है। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव कर्क राशि में आकर भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाएंगे। पुराने मतभेद सुलझाने का यह अच्छा समय है।
शिक्षा – मेष साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026)
पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए यह सप्ताह उत्साहजनक रहेगा। धनु राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव, मंगलदेव और बुधदेव उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और ज्ञान बढ़ाने के लिए अच्छा समय दे रहे हैं। हालांकि बृहस्पतिदेव वक्री प्रगति को थोड़ा धीमा कर सकते हैं, लेकिन यह रिवीजन और बेसिक्स मजबूत करने में मदद करेगा। चंद्रदेव के मिथुन राशि में रहने के दौरान पढ़ाई पर फोकस और बातचीत से सीखना आसान होगा। ग्रुप स्टडी और रिवीजन खास फायदा देगा।
निष्कर्ष – मेष साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026)
कुल मिलाकर यह सप्ताह खुद को तलाशने, एक्टिवनेस और दोबारा सोचने का है। जोश भरपूर रहेगा, लेकिन सफलता धैर्य और समझदारी से आएगी। चंद्रदेव का बदलता गोचर आपको आत्मविश्वास, आर्थिक समझ, मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक गहराई का अनुभव कराएगा। यह साप्ताहिक राशिफल आपको अपने इन्टूशन पर भरोसा रखने के साथ परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की सलाह देता है।
उपाय
a) रोज सुबह सूर्यदेव को जल अर्पित करें और कृतज्ञता मंत्र का जाप करें।
b) गुरुवार को घी का दीपक जलाएं, इससे धनु ऊर्जा मजबूत होगी।
c) गुरुवार के दिन जरूरतमंदों को पीले रंग का भोजन दान करें।
d) रोज 10 मिनट गहरी सांस या ध्यान का अभ्यास करें।
e) घर को साफ-सुथरा और अव्यवस्थित चीजों से मुक्त रखें, इससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।
मेष से मीन राशि का वार्षिक राशिफल 2026
लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।