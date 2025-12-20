Aries Weekly Horoscope: सोच-समझकर प्लान बनाएं, पढ़ें मेष का साप्ताहिक राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस हफ्ते (Weekly 22 to 28 December 2025) मेष राशि के लिए धीमी लेकिन मजबूत प्रगति के संकेत हैं। हफ्ते की शुरुआत और बीच के दिनों में चंद्रदेव मकर और कुंभ राशि में रहेंगे, जिससे जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और आपको काम और प्लानिंग पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। धनु राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव आपकी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और असर को बढ़ा रहे हैं। मन में आगे बढ़ने का जोश रहेगा, लेकिन मिथुन राशि में गुरु देव वक्री होकर पुराने फैसलों और प्लान्स पर दोबारा सोचने को कह रहे हैं। हफ्ते के आखिर में भावनाएं थोड़ी ज्यादा महसूस होंगी। चंद्रदेव का मीन राशि में जाना आपको नरम बनाएगा और किसी पुराने भावनात्मक बोझ को छोड़ने में मदद करेगा। कुल मिलाकर, यह हफ्ता सोच-समझकर आगे बढ़ने और खुद को बेहतर समझने का है।