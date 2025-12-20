Aries Weekly Horoscope: सोच-समझकर प्लान बनाएं, पढ़ें मेष का साप्ताहिक राशिफल
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस हफ्ते (Weekly 22 to 28 December 2025) मेष राशि के लिए धीमी लेकिन मजबूत प्रगति के संकेत हैं। हफ्ते की शुरुआत और बीच के दिनों में चंद्रदेव मकर और कुंभ राशि में रहेंगे, जिससे जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और आपको काम और प्लानिंग पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। धनु राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव आपकी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और असर को बढ़ा रहे हैं। मन में आगे बढ़ने का जोश रहेगा, लेकिन मिथुन राशि में गुरु देव वक्री होकर पुराने फैसलों और प्लान्स पर दोबारा सोचने को कह रहे हैं। हफ्ते के आखिर में भावनाएं थोड़ी ज्यादा महसूस होंगी। चंद्रदेव का मीन राशि में जाना आपको नरम बनाएगा और किसी पुराने भावनात्मक बोझ को छोड़ने में मदद करेगा। कुल मिलाकर, यह हफ्ता सोच-समझकर आगे बढ़ने और खुद को बेहतर समझने का है।
- हफ्ते की शुरुआत प्रैक्टिकल सोच के साथ होगी। चंद्रदेव के मकर राशि में रहने से काम, जिम्मेदारियां और भविष्य के लक्ष्य ज्यादा अहम लगेंगे।
- धनु राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव आपके अंदर जोश, एक्साइटमेंट और कुछ नया करने की चाह बनाए रखेंगे। वहीं वृश्चिक राशि में बुधदेव आपको चीजों को गहराई से समझने और सही फैसले लेने में मदद करेंगे।
- इस हफ्ते जोश और अनुशासन दोनों जरूरी रहेंगे। जब आप अपने उत्साह को सही दिशा देंगे, तभी अच्छे नतीजे मिलेंगे।
मेष साप्ताहिक राशिफल – सेहत (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025)
- सेहत के मामले में इस हफ्ते एक्टिव रहने और आराम करने का बैलेंस जरूरी है।
- धनु राशि में मंगलदेव आपकी एनर्जी बढ़ाएंगे, जिससे एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी करने का मन करेगा।
- मीन राशि में शनि देव याद दिला रहे हैं कि शरीर की लिमिट को नजरअंदाज न करें। नींद, पानी और स्ट्रेस मैनेजमेंट पर ध्यान देना जरूरी रहेगा।
- जैसे-जैसे चंद्रदेव मीन राशि में जाएंगे, थकान या हल्का दर्द महसूस हो सकता है, अगर आप खुद को ज्यादा थका रहे हैं। ध्यान, हल्की स्ट्रेचिंग या शांत एक्टिविटी आपको बेहतर फील कराएगी।
मेष साप्ताहिक राशिफल – परिवार और रिश्ते (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025)
- रिश्तों में यह हफ्ता जिम्मेदारी और भावनाओं का मिक्स लेकर आएगा। हफ्ते की शुरुआत में काम का दबाव आपको थोड़ा डिस्टेंट बना सकता है, लेकिन अगर आप साफ और सच्ची बात करेंगे तो रिश्ते संभले रहेंगे।
- कुंभ राशि में राहु देव पुराने दोस्तों या दूर के रिश्तेदारों से जुड़ने का मौका दे सकते हैं।
- वृश्चिक राशि में बुधदेव की वजह से बातचीत थोड़ी गहरी या सेंसिटिव हो सकती है, इसलिए शब्द सोच-समझकर चुनें।
- वीकेंड पर चंद्रदेव मीन राशि में रहेंगे, जिससे भावनाएं नरम होंगी। यह समय माफी, समझ और दिल से जुड़ने के लिए अच्छा है। इस हफ्ते अहंकार से ज्यादा अपनापन काम आएगा।
मेष साप्ताहिक राशिफल – शिक्षा (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025)
- स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता डिसिप्लिन और रिवीजन का है।
- हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव मकर राशि में रहेंगे, जिससे पढ़ाई में फोकस और रूटीन बनाना आसान होगा।
- मिथुन राशि में गुरु देव वक्री होकर पुराने टॉपिक्स दोहराने और पिछला पढ़ा मजबूत करने की सलाह दे रहे हैं, नए टॉपिक शुरू करने से पहले।
- हफ्ते के बीच में चंद्रदेव कुंभ राशि में रहेंगे, जिससे ग्रुप स्टडी, ऑनलाइन क्लास या नए तरीके से सीखना फायदेमंद रहेगा।
- वीकेंड पर मन थोड़ा भटक सकता है, इसलिए क्रिएटिव या आध्यात्मिक विषय पढ़ना बेहतर रहेगा। पढ़ाई में लॉजिक और इमैजिनेशन दोनों का बैलेंस बनाएं।
निष्कर्ष – मेष साप्ताहिक राशिफल (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025)
कुल मिलाकर, यह हफ्ता धीरे-धीरे लेकिन मजबूती से आगे बढ़ने का है। ठहरकर सोचना और अपनी भावनाओं को समझना आपको बेहतर फैसले लेने में मदद करेगा। काम की जिम्मेदारियां, पैसों में समझदारी और सेहत का संतुलन इस हफ्ते सबसे अहम रहेंगे। सूर्यदेव आपका आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच बढ़ाएंगे, जबकि चंद्रदेव का मीन राशि में होना आपको ज्यादा संवेदनशील और समझदार बनाएगा। यह साप्ताहिक राशिफल बताता है कि अगर आप सोच-समझकर कदम उठाएंगे, तो इसके फायदे लंबे समय तक मिलेंगे।
उपाय
इस हफ्ते ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए:
- गुरुवार को घी का दीपक जलाएं। इससे गुरु देव की कृपा मजबूत होती है।
- मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे मंगलदेव की ऊर्जा सही दिशा में जाती है।
- शनिवार को भोजन या कपड़ों का दान करें। यह मीन राशि में स्थित शनि देव को संतुलित करने में सहायक रहेगा।
- रोजाना कुछ मिनट ध्यान (मेडिटेशन) करें। इससे मन शांत रहेगा और सोच साफ बनी रहेगी।
लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।
