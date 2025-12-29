Aries Horoscope January 2026: जनवरी में पूरा होगा आपका सपना, जानें मेष राशि के जातकों के लिए क्या लेकर आ रहा है नया साल?

Updated: Mon, 29 Dec 2025 02:43 PM (IST)

मेष मासिक राशिफल के अनुसार, महीने की शुरुआत में सूर्यदेव धनु राशि में रहकर आपके नजरिए, मान्यताओं और बड़े लक्ष्यों को बढ़ाएंगे।

Hero Image

Aries Horoscope January 2026: मेष मासिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aries Monthly Rashifal January 2026: मेष मासिक राशिफल के अनुसार, जनवरी 2026 में सूर्यदेव आपके लिए निर्णायक भूमिका निभाएंगे। महीने की शुरुआत में सूर्यदेव धनु राशि में विराजमान रहेंगे और 14 जनवरी को मकर राशि में गोचर करेंगे। इस दौरान सूर्यदेव आपके भाग्य भाव और कर्म भाव को एक्टिव करेंगे। मध्य महीने से मंगलदेव, शुक्रदेव और बुधदेव मकर राशि में विराजमान रहेंगे। यह समय जिम्मेदारी, पहचान और लंबी योजना पर ध्यान देने का रहेगा।

परिचय

मेष मासिक राशिफल (1 जनवरी से 31 जनवरी 2026) के अनुसार, महीने की शुरुआत में सूर्यदेव धनु राशि में रहकर आपके नजरिए, मान्यताओं और बड़े लक्ष्यों को बढ़ाएंगे। मध्य महीने के बाद सूर्यदेव का मकर राशि में गोचर आपके करियर, अधिकार और सामाजिक छवि पर सीधा फोकस लाएगा। सूर्यदेव आत्मिक उद्देश्य और नेतृत्व के प्रतीक होंगे, इसलिए उनका यह परिवर्तन अनुशासन, समझदारी और पहचान का वातावरण बनाएगा। अन्य ग्रहों के गोचर इन विषयों को मजबूत और संतुलित करेंगे।

Mesh

स्वास्थ्य – मेष मासिक राशिफल (1 जनवरी से 31 जनवरी 2026)

  • मेष मासिक राशिफल के अनुसार, जनवरी में आपका स्वास्थ्य भी सूर्यदेव की स्थिति से प्रभावित रहेगा। सूर्यदेव के धनु राशि में रहने से ऊर्जा, उत्साह और पॉजिटिव सोच बनी रहेगी। हालांकि अधिक यात्रा या अनियमित दिनचर्या से थकान महसूस हो सकती है।
  • सूर्यदेव के मकर राशि में प्रवेश के बाद काम और जिम्मेदारियों से जुड़ा तनाव हड्डियों, जोड़ों या सहनशक्ति को प्रभावित कर सकता है। मंगलदेव शारीरिक शक्ति बढ़ाएंगे, लेकिन खुद को जरूरत से ज्यादा थकाने की संभावना भी रहेगी। मीन राशि में शनि देव भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ाएंगे, इसलिए मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
  • यह मासिक राशिफल आपको सुबह की धूप लेने, नींद और खानपान में अनुशासन बनाए रखने और महत्वाकांक्षा के साथ आराम का संतुलन रखने की सलाह देगा।

परिवार और संबंध – मेष मासिक राशिफल (1 जनवरी से 31 जनवरी 2026)

  • जनवरी 2026 में आपके रिश्तों पर अहंकार, जिम्मेदारी और अधिकार की भावना का प्रभाव रहेगा। सूर्यदेव के धनु राशि में रहने के दौरान पारिवारिक माहौल हल्का और सहज रहेगा। यात्रा या साथ में सीखने जैसे अनुभव रिश्तों को मजबूत करेंगे।
  • मध्य महीने के बाद सूर्यदेव के मकर राशि में जाने से आप अधिक गंभीर और काम में डूबे हुए नजर आ सकते हैं। इससे घर में भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है। शुक्रदेव संवाद को नरम बनाएंगे। कुंभ राशि में राहुदेव सामाजिक मेलजोल बढ़ाएंगे, जबकि सिंह राशि में केतुदेव अहंकार से टकराव कम करने की सीख देंगे।
  • यह मासिक राशिफल बताएगा कि विनम्रता और समय का संतुलन बनाए रखने से रिश्ते मजबूत होंगे।

शिक्षा – मेष मासिक राशिफल (1 जनवरी से 31 जनवरी 2026)

  • छात्रों के लिए यह महीना दिशा तय करने वाला रहेगा। मेष मासिक राशिफल के अनुसार, सूर्यदेव का धनु राशि में गोचर उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और गुरुजनों के मार्गदर्शन के लिए अनुकूल रहेगा।
  • सूर्यदेव के मकर राशि में प्रवेश के बाद अनुशासन, नियमित पढ़ाई और निरंतर अभ्यास बेहद जरूरी हो जाएगा। बृहस्पति देव की वक्री चाल पुराने विषयों की दोहराई का संकेत देगी। नए विषयों में जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। मीन राशि में शनि देव भावनात्मक दबाव बढ़ा सकते हैं, इसलिए सही मार्गदर्शन और प्लांड तरीके से पढ़ाई सफलता दिलाएगी।
निष्कर्ष – मेष मासिक राशिफल (1 जनवरी से 31 जनवरी 2026)

  • इस मासिक राशिफल के अनुसार, जनवरी 2026 में सूर्यदेव पूरे महीने आपके मार्गदर्शक बने रहेंगे। धनु राशि में रहते हुए वे आपके दृष्टिकोण को बढ़ाएंगे और मकर राशि में प्रवेश के बाद अधिकार, अनुशासन और पहचान की ओर ले जाएंगे।
  • सफलता जिम्मेदारी, विनम्रता और निरंतर प्रयास से प्राप्त होगी। जल्दबाजी या आवेग से बचना जरूरी रहेगा। जब आप अपनी इच्छा शक्ति को सही तरीके से योजना के साथ जोड़ेंगे, तब यह महीना लंबे समय की प्रगति की मजबूत नींव रखेगा।

उपाय – मेष मासिक राशिफल (1 जनवरी से 31 जनवरी 2026)

a) प्रतिदिन उगते सूर्यदेव को “ॐ सूर्याय नमः” मंत्र के साथ जल अर्पित करें।
b) पिता जैसे व्यक्तियों और वरिष्ठ अधिकारियों का सम्मान करें।
c) मंगलदेव की ऊर्जा बढ़ाने के लिए मंगलवार को लाल या मूंगा रंग धारण करें।
d) नियमित रूप से सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें।
e) रविवार को गेहूं और गुड़ का दान करें, जिससे सूर्यदेव की कृपा बढ़ेगी।

मेष से मीन राशि का वार्षिक राशिफल 2026

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, प्रतिक्रिया के लिए लिखें: hello@astropatri.com।