Aries Horoscope January 2026: जनवरी में पूरा होगा आपका सपना, जानें मेष राशि के जातकों के लिए क्या लेकर आ रहा है नया साल?

Aries Monthly Rashifal January 2026: मेष मासिक राशिफल के अनुसार, जनवरी 2026 में सूर्यदेव आपके लिए निर्णायक भूमिका निभाएंगे। महीने की शुरुआत में सूर्यदेव धनु राशि में विराजमान रहेंगे और 14 जनवरी को मकर राशि में गोचर करेंगे। इस दौरान सूर्यदेव आपके भाग्य भाव और कर्म भाव को एक्टिव करेंगे। मध्य महीने से मंगलदेव, शुक्रदेव और बुधदेव मकर राशि में विराजमान रहेंगे। यह समय जिम्मेदारी, पहचान और लंबी योजना पर ध्यान देने का रहेगा।

परिचय मेष मासिक राशिफल (1 जनवरी से 31 जनवरी 2026) के अनुसार, महीने की शुरुआत में सूर्यदेव धनु राशि में रहकर आपके नजरिए, मान्यताओं और बड़े लक्ष्यों को बढ़ाएंगे। मध्य महीने के बाद सूर्यदेव का मकर राशि में गोचर आपके करियर, अधिकार और सामाजिक छवि पर सीधा फोकस लाएगा। सूर्यदेव आत्मिक उद्देश्य और नेतृत्व के प्रतीक होंगे, इसलिए उनका यह परिवर्तन अनुशासन, समझदारी और पहचान का वातावरण बनाएगा। अन्य ग्रहों के गोचर इन विषयों को मजबूत और संतुलित करेंगे।