Aquarius Weekly Horoscope: इस सप्ताह कुंभ राशि की होगी खूब तरक्की, मन होगा बेहद खुश
साप्ताहिक राशिफल के अनुसार, भावनात्मक समझ इस सप्ताह गहराती है और स्पष्टता, आत्मविश्वास तथा इन्टूशन कुंभ राशि के जातकों को नयी दिशा दिखाते हैं। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं कि कैसा रहने वाला है कुंभ (Aquarius Weekly Horoscope 24 November to 30 November 2025) राशि का यह सप्ताह।
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह चंद्रदेव का धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि में गोचर आपके सामाजिक जीवन, भीतर की आदतों और फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं। बुधदेव मार्गी हो रहे हैं, जिससे बातचीत में सहजता वापस आ सकती है। शुक्रदेव वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इससे महत्वाकांक्षा और संबंधों में गहराई बढ़ सकती है। यह सप्ताह मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक स्थिरता और उद्देश्यपूर्ण सोच के संकेत दे रहा है। आइए जानते हैं कि कुंभ (Aquarius Weekly Rashifal 2025) राशि का साप्ताहिक राशिफल।
परिचय
सप्ताह की शुरुआत धनु राशि में चंद्रदेव के गोचर से होती है। यह उत्साह और सामाजिक दृष्टिकोण को विस्तार देते हैं। जैसे ही चंद्रदेव मकर, कुंभ और फिर मीन राशि में आगे बढ़ते हैं, आप आत्मचिंतन से आत्मबल और अंत में गहरी भावनात्मक स्पष्टता की ओर बढ़ते हैं। सूर्यदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव वृश्चिक राशि में हैं। इससे करियर और प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों पर आपका ध्यान पूरे सप्ताह केंद्रित रह सकते हैं।
कुम्भ साप्ताहिक राशिफल
स्वास्थ्य इस सप्ताह संतुलन, मानसिक जागरूकता और नियमित दिनचर्या पर केंद्रित है। 24 नवंबर को धनु राशि में चंद्रदेव हल्की थकान या मानसिक भटकाव ला सकते हैं। आराम आवश्यक है। 25–26 नवंबर को चंद्रदेव मकर में आपको अनुशासित दिनचर्या अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं।
नियमित खानपान, व्यायाम और आत्म–देखभाल लाभदायक होंगे। 27–29 नवंबर को कुंभ राशि में चंद्रदेव मेन्टल एक्टिवनेस बढ़ाते हैं। नींद और मानसिक शांति पर ध्यान दें। 29–30 नवंबर को मीन राशि में चंद्रदेव भावनात्मक हीलिंग, आध्यात्मिक गतिविधियां और गहरा विश्राम देने वाले हैं। 28 नवंबर को शनि देव मार्गी होंगे। यह आपके स्वास्थ्य–अनुशासन और दीर्घकालिक आदतों को मजबूती देते हैं।
कुम्भ साप्ताहिक राशिफल – परिवार और रिश्ते
रिश्तों में इस सप्ताह संवेदनशीलता, गहराई और जिम्मेदारी बढ़ेगी। 24 नवंबर को धनु राशि में चंद्रदेव आपको पुराने भावनात्मक बोझ छोड़ने और संतुलन बनाए रखने की सीख देते हैं। 25–26 नवंबर को चंद्रदेव मकर में पारिवारिक दायित्व निभाने में आप अधिक सक्षम रहेंगे। घर-परिवार में आपकी भूमिका मजबूत होगी।
27–29 नवंबर को कुंभ राशि में चंद्रदेव खुली बातचीत और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संकेत देते हैं, जिससे रिश्तों में सहजता बढ़ती है। 29–30 नवंबर को मीन राशि में चंद्रदेव कोमलता, करुणा और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाते हैं। सप्ताहांत रिश्तों को गहराई से समझने का उत्तम समय है। 26 नवंबर को शुक्र देव वृश्चिक राशि में प्रेम संबंधों में आकर्षण और नजदीकी बढ़ाने में सहायक हैं।
कुम्भ साप्ताहिक राशिफल – शिक्षा
शिक्षा के क्षेत्र में यह सप्ताह गहन समझ, अनुशासन और निरंतर प्रगति लाते हैं। 24 नवंबर को धनु राशि में चंद्रदेव आपकी सोच को विस्तृत करते हैं और मानसिक ताजगी देंगे। 25–26 नवंबर को चंद्रदेव मकर में पढ़ाई में अनुशासन, निरंतरता और गहरा ध्यान बढ़ाते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उत्तम समय।
27–29 नवंबर को कुंभ राशि में चंद्रदेव रचनात्मक, तार्किक और समूह-आधारित अध्ययन में मदद करते हैं। 29–30 नवंबर को मीन राशि में चंद्रदेव इन्टूशन, कला, साहित्य और विश्लेषणात्मक विषयों में आपकी समझ को गहरा करते हैं। बुध देव मार्गी होने से लिखावट और याददाश्त में सुधार होगा।
निष्कर्ष
यह सप्ताह आत्ममंथन, अनुशासन, मानसिक विस्तार और भावनात्मक स्पष्टता की ओर ले जाता है। चंद्रदेव के गोचर और ग्रहों की स्थिति आपके निर्णयों को परिपक्वता, शांति और स्थिरता प्रदान करते हैं। संदेश-लगातार प्रयास, संतुलित भावनाएं और स्पष्ट सोच इस सप्ताह आपकी असली शक्ति हैं।
उपाय
a) प्रतिदिन “ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः” 108 बार जप करें।
b) इलेक्ट्रिक ब्लू या डीप पर्पल रंग पहनें। यह आपको संतुलित रखता है।
c) शनिवार को पीपल के पेड़ को पानी अर्पित करें।
d) सोने से पहले 10 मिनट ध्यान करें।
e) छात्रों को स्टेशनरी या उपयोगी वस्तुएं दान करें।
यह भी पढ़ें- Capricorn Weekly Horoscope: मकर राशि का काम की प्लानिंग पर रहेगा फोकस, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
यह भी पढ़ें- Sagittarius Weekly Horoscope: धनु राशि के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह, एस्ट्रोलॉजर से जानें राशिफल
यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है , अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।