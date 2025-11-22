विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Virgo Weekly Horoscope: कन्या राशि वालों के लिए खुशियों से भरा रहेगा ये सप्ताह, बेहतरीन बीतेगा समय

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Sat, 22 Nov 2025 05:44 PM (IST)

बदलती चंद्र ऊर्जा इस सप्ताह संतुलन, एकाग्रता और भीतर की स्थिरता को बढ़ावा दे रही है। वहीं इस सप्ताह कन्या राशि के जातकों को यह सलाह दी जा रही है कि वह पुरानी गलतफहमियों को दूर करें। चलिए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक जी (astropatri.com) से जानते हैं कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल।

पढ़ें कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। कन्या साप्ताहिक राशिफल (24 नवंबर से 30 नवंबर): इस सप्ताह चंद्र देव का धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि में गोचर आपको दैनिक काम, बातचीत और भावनात्मक गहराई के नये संकेत दे सकता है। बुधदेव मार्गी हो रहे हैं। इससे फैसलों में स्पष्टता लौट सकती है। शुक्र देव वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। यह स्थिति आपके इन्टुशन और संबंधों में समझ को और गहरा कर सकती है।

परिचय -

इस सप्ताह की शुरुआत धनु राशि में चंद्रदेव के गोचर से होती है। यह आपको घर, आराम और भीतर की स्थिरता पर ध्यान देने की दिशा दिखाता है। जैसे ही चंद्रदेव मकर, कुंभ और मीन राशि में आगे बढ़ते हैं, आपका ध्यान कार्यक्षमता से लेकर स्वास्थ्य और अंत में भावनात्मक समझ तथा साझेदारी पर जाता है। आपके राशि स्वामी बुधदेव मार्गी हो रहे हैं। इससे आगे का मार्ग साफ और सहज महसूस हो सकता है।

कन्या साप्ताहिक राशिफल स्वास्थ्य (24 नवंबर से 30 नवंबर)

स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह संतुलित और आत्मचिंतन वाला है। 24 नवंबर को धनु राशि में चंद्रदेव पाचन संबंधी परेशानियां ला सकते हैं—इसलिए ग्राउंडिंग गतिविधियां अपनाना उचित रहेगा। 25–26 नवंबर को मकर राशि में चंद्रदेव शारीरिक अनुशासन बढ़ाते हैं - नियमित व्यायाम और दिनचर्या सुधारने के लिए बेहतरीन समय।

27–29 नवंबर को कुंभ राशि में चंद्रदेव मानसिक ऊर्जा बढ़ाते हैं - परंतु इससे हल्का तनाव भी हो सकता है, इसलिए विश्राम आवश्यक रहेगा। 29–30 नवंबर को मीन राशि में चंद्रदेव भावनात्मक उपचार, अच्छी नींद और मानसिक शांति प्रदान करते हैं। 28 नवंबर को शनि देव मार्गी होने से लंबे समय तक चलने वाली स्वास्थ्य आदतों को बनाए रखना आसान होगा।

कन्या साप्ताहिक राशिफल परिवार और रिश्ते (24 नवंबर से 30 नवंबर)

रिश्तों में इस सप्ताह स्थिरता, समझ और संवेदनशीलता बढ़ेगी। 24 नवंबर को धनु राशि में चंद्रदेव घर-परिवार में गर्माहट और जुड़ाव बढ़ाते हैं—लंबित घरेलू मुद्दों को हल करने का अवसर मिलेगा। 25–26 नवंबर को मकर राशि में चंद्रदेव जिम्मेदारी और स्थिरता लाते हैं—आप परिवार के लिए सहारा बन सकते हैं। 27–29 नवंबर को कुंभ राशि में चंद्रदेव साफ-सुथरी बातचीत और व्यक्तिगत स्पेस को महत्व देते हैं। 29–30 नवंबर को मीन राशि में चंद्रदेव रिश्तों में कोमलता, करुणा और रोमांस बढ़ाते हैं—पुरानी गलतफहमियां भी दूर हो सकती हैं। 26 नवंबर को शुक्र देव वृश्चिक राशि में प्रवेश करते हैं, निकट संबंधों में गहराई और ईमानदारी बढ़ेगी।

कन्या साप्ताहिक राशिफल शिक्षा (24 नवंबर से 30 नवंबर)

शिक्षा के क्षेत्र में यह सप्ताह प्रोडक्टिव और मानसिक रूप से एक्टिव रहेगा। 24 नवंबर को धनु राशि में चंद्रदेव जिज्ञासा को बढ़ाते हैं, नए विषयों और विचारों को समझने में मदद मिलेगी। 25–26 नवंबर को मकर राशि में चंद्रदेव एकाग्रता और अध्ययन में निरंतरता प्रदान करते हैं, परीक्षा की तैयारी के लिए श्रेष्ठ समय। 27–29 नवंबर को कुंभ राशि में चंद्रदेव रचनात्मक सोच और तार्किक क्षमता बढ़ाते हैं -विज्ञान, शोध और समूह अध्ययन में लाभ। 29–30 नवंबर को मीन राशि में चंद्रदेव इन्टुशन बढ़ाते हैं - कला, साहित्य या कल्पनाशील विषयों में विशेष सफलता मिल सकती है। बुध देव मार्गी होने से स्मरण शक्ति, समझ और संचार में साफ सुधार दिखाई देगा।

निष्कर्ष –

यह सप्ताह प्रैक्टिकल प्रगति, भावनात्मक स्पष्टता और आत्मविश्वास का है। चंद्रदेव के गोचर आपको अनुशासन, समझ, नए विचार और संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ाते हैं। बुध देव, शनि देव और अन्य ग्रहों की सकारात्मक स्थितियां आपको भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर मजबूत बनाती हैं। इस सप्ताह संतुलित निर्णय और अपने इन्टूशन पर भरोसा आपको सही दिशा में ले जाएगा।

उपाय -

a) प्रतिदिन “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” का जप करें।
b) हरे मूंग दाल का दान करें।
c) बुधवार को हल्का हरा या पृथ्वी-टोन वाले कपड़े पहनें।
d) सूर्योदय के बाद 10 मिनट ध्यान करें—मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी।
e) अपने कार्यस्थल पर फिरोजा या जेड का छोटा पत्थर रखें।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, प्रतिक्रिया के लिए लिखें: hello@astropatri.com